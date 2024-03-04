Хладнокровная мама и её отважные дети

В ролике 1950 года помимо Луэллы снялись её дочери – пятилетняя Конни Энн и Коллина Сью, которой на тот момент было всего два с половиной года.

Как вещает диктор, они «очень помогают матери Луэлле, которая не прочь взяться за ножи». Конни Энн на тот момент уже стала настоящим ветераном и отработала множество маминых тренировок и выступлений в качестве мишени.