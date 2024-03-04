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Хладнокровная мама и её отважные дети

Хладнокровная мама и её отважные дети

Автор:
04 марта 2024 13:41
Сообщество : Истории
Метки: Луэлла Галлахер   дочь   женщина   киножурнал   мать   метание   нож   ребёнок   ролик   шоу   
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Дети – это самое дорогое, что есть в мире. Родители прикладывают все силы для их воспитания и задействуют любые доступные ресурсы, чтобы обеспечить сыновьям и дочерям достойное будущее. Но некоторые пытаются и заработать благодаря своим чадам. Весьма специфическим способом.

В начале двадцатого века, когда телевидение находилось на этапе становления, а о возможности знакомиться с обновлёнными новостями за минуту с помощью электронных гаджетов даже ещё не мечтали, существовали так называемые киножурналы. Обычно их крутили в кинотеатрах перед фильмами в качестве источника актуальных новостей и развлечений. Среди самых причудливых роликов кинохроники был ролик Луэллы Галлахер – мамы-ножеметательницы.

В ролике 1950 года помимо Луэллы снялись её дочери – пятилетняя Конни Энн и Коллина Сью, которой на тот момент было всего два с половиной года.

Как вещает диктор, они «очень помогают матери Луэлле, которая не прочь взяться за ножи». Конни Энн на тот момент уже стала настоящим ветераном и отработала множество маминых тренировок и выступлений в качестве мишени.

После того как вокруг девочки скапливается солидное количество ножей, малышка уступает место младшей сестрёнке.

Диктор распаляется ещё сильнее: «Очевидно, Коллина Сью больше доверяет прицелу матери, чем зрители. Чтобы метать ножи в дитя, нужны зоркий глаз и крепкое сердце. Но у этой женщины – Вильгельма Телля (легендарный швейцарский народный герой и искусный стрелок из арбалета) нет никаких сомнений и много веры...»

Как и любой метатель ножей, Галлахер была явно уверена в своих навыках.

Дэвид Адамович – известный современный ножеметатель подчеркнул, что Луэлла Галлахер определённо была очень талантливой метательницей ножей. Но он в своих шоу в качестве мишеней задействует исключительно взрослых девушек.

Сведений о необычной семье кроме ролика в киножурнале почти нет. Уже в 1987 году имя Луэллы Галлахер снова мелькнуло в прессе – в выпуске газеты «Питтсбург Пресс». Где женщину благодарили за участие в благотворительной акции «Стрижка волос». Если это была та самая Луэлла, хочется верить, что волосы она подравнивала не теми способами, которые использовала для оттачивания своих навыков метательницы ножей.

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Метки: Луэлла Галлахер   дочь   женщина   киножурнал   мать   метание   нож   ребёнок   ролик   шоу   
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Кружок 54 минуты назад
меня одного удивляет некислое кол-во зрителей?
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