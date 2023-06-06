Не удержался: в Астане разыскивают мужчину, пристававшего к манекену

Товарищ не смог сдержаться и стал облизывать манекен прямо в зале местного торгового центра. Сцену соблазнения наблюдали дети и все остальные посетители ТЦ в Астане.
Житель Казахстана, не стесняясь окружающих, пристал к манекену в одном из торговых центров Астаны. Он облизывал его грудь и жаждал взаимности. Происходящее сняли на видео очевидцы, которые были возмущены поведением мужчины.
Разгневанная женщина, ставшая свидетельницей этой сцены, утверждает, что астанчанин не просто совращал манекен, но делал это с расчётом на внимание окружающих. А ведь рядом находились дети, которые видели, как мужчина держался за свои гениталии и соблазнял бездушную пластиковую фигуру.
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Теперь в том, кто он - пранкер или извращенец - будет разбираться полиция. После заявления бдительных граждан лизуна разыскивают правоохранители. После выяснения всех обстоятельств делу дадут правовую оценку.
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Манекен несовершеннолетний наверное...
не та ступень эволюции!!!