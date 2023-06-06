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Не удержался: в Астане разыскивают мужчину, пристававшего к манекену

Не удержался: в Астане разыскивают мужчину, пристававшего к манекену

Автор:
06 июня 2023 08:29
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: астана   видео   извращенец   манекен   полиция   приставала   тц   
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Товарищ не смог сдержаться и стал облизывать манекен прямо в зале местного торгового центра. Сцену соблазнения наблюдали дети и все остальные посетители ТЦ в Астане.

Житель Казахстана, не стесняясь окружающих, пристал к манекену в одном из торговых центров Астаны. Он облизывал его грудь и жаждал взаимности. Происходящее сняли на видео очевидцы, которые были возмущены поведением мужчины.


Разгневанная женщина, ставшая свидетельницей этой сцены, утверждает, что астанчанин не просто совращал манекен, но делал это с расчётом на внимание окружающих. А ведь рядом находились дети, которые видели, как мужчина держался за свои гениталии и соблазнял бездушную пластиковую фигуру.


Теперь в том, кто он - пранкер или извращенец - будет разбираться полиция. После заявления бдительных граждан лизуна разыскивают правоохранители. После выяснения всех обстоятельств делу дадут правовую оценку.

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Метки: астана   видео   извращенец   манекен   полиция   приставала   тц   
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6  комментариев
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8k
Trenzel2003 2 часа назад
Астана? Казахстан что ли? Ну понятно почему к манекену приставал. Бедолаге ослика не досталось.
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6k
vasilykopkov 54 минуты назад
Интересно, а что ему инкриминируют?
Манекен несовершеннолетний наверное...
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23k
ЦСКА Час назад
Попал тип! Манекен в суд подал за домогательство! А резиновая женщина его бросит и уйдет к другому казаху!
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11k
El Niño Час назад
Эка невидаль! Вон парнишка протестировал по-своему. Оригинал не нашел, пришлось с комментатором выложить: см. С 5:30.

Ссылка youtu.be
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1k
SmartCat101 Час назад
овцеёбы - это для них норма!!!
не та ступень эволюции!!!
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33k
Андрей Иванов 2 часа назад
А есть заявление от манекена или официального опекуна? Потому как иначе любой адвокат отмажет
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