Не удержался: в Астане разыскивают мужчину, пристававшего к манекену

Разгневанная женщина, ставшая свидетельницей этой сцены, утверждает, что астанчанин не просто совращал манекен, но делал это с расчётом на внимание окружающих. А ведь рядом находились дети, которые видели, как мужчина держался за свои гениталии и соблазнял бездушную пластиковую фигуру.