В Подмосковье разьярённые граждане устроили самосуд над 23-летним педофилом

Потом приехали полицейские, утихомирили граждан и помогли врачам забрать «пострадавшего». Им оказался 23-летний парень, он божился, что никакого ребёнка не трогал, а избили его по ошибке.

Двух самых отчаянных «линчевателей» забрали в отделение. А парня перед допросом отвезли в больницу. Хоть он и утверждал, что невиновен, но всё равно сбежал прямо из палаты, сейчас его ищут силовики.