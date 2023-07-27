FISHKINET
Сообщество Криминал 1987 постов • 353 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
В Подмосковье разьярённые граждане устроили самосуд над 23-летним педофилом

В Подмосковье разьярённые граждане устроили самосуд над 23-летним педофилом

Автор:
27 июля 2023 17:28
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Подмосковье   граждане   педофил   полиция   ребенок   самосуд   
3194
3
2

Толпа достигала 30 человек и они не подпускали «скорую».

В подмосковной деревне Мисайлово, жители проснулись от жутких криков. Оказалось, что это толпа из 30 человек и они фактически линчуют какого-то мужика под разговоры о том, что он якобы домогался к ребёнку.

Сначала на место приехала «скорая» - её к мужчине не пустили.

Потом приехали полицейские, утихомирили граждан и помогли врачам забрать «пострадавшего». Им оказался 23-летний парень, он божился, что никакого ребёнка не трогал, а избили его по ошибке.

Двух самых отчаянных «линчевателей» забрали в отделение. А парня перед допросом отвезли в больницу. Хоть он и утверждал, что невиновен, но всё равно сбежал прямо из палаты, сейчас его ищут силовики.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Видео   Подмосковье   граждане   педофил   полиция   ребенок   самосуд   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
33k
АнтонПолднев Час назад
Бред. Завтра я буду в магазине хлеб покупать и бабка скажет, что я у неё кошелёк украл. И что? Ухайдокать меня толпой? Самое основное слово в посте "якобы".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
443
twincam 6 минут назад
Понастроили этих гетто, в которых живут одни черно*опые, гопники, яжматери.
Вечерами сидят на лавках, типа смотрят за районом, что-то где-то услышали и понеслась пи.з.диловка.
А зачем разбираться?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
458
стеклоВАТА 7 минут назад
чурок на кол
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
53k
smakido 8 минут назад
Люди доведены до отчаяния , они боятся(не беспочвенно за детей и женщин), ситуация накалена до предела, поэтому самосуд возник не на голом месте, вспомните замечательный фильм "Ворошиловский стрелок"-почему на самосуд пошел главный герой!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Вовака Полчаса назад
Не всё зверьё под замком(
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
scorpick 37 минут назад
Это пи...дец, товарищи. Без суда и следствия, кто-то сказал, кому-то показалось.
Фильм "Охота" всем к обязательному просмотру.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Трям Час назад
Зверье дикое! И че им в своих ишакостанах не сидится..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Просто чувак в интернете Час назад
Прикол будет, если окажется, что чел не виновен.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Андрей Час назад
судя по говору чисто россияне...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Shtoppi Час назад
дело точно под Москвой происходит, а не где-нить под Назранью?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Alex 2 часа назад
Одни обезьяны...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

232756



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Набирающие популярность в сообществах
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Так всегда

Лучшие демотиваторы
Коза при бабках

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#люди#Прикол#ДТП#США#авто аварии#Китай#истории#факты
#животные#автомир#интересно#Юмор#забавно#история#Россия#подборка#милота#шоу бизнес
#машина#в мире#интересное#Автовсячина#кино#аварии#фильм#знаменитости#СССР#Москва
У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

На что жалуетесь?

Вернуться