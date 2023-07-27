В Подмосковье разьярённые граждане устроили самосуд над 23-летним педофилом

Толпа достигала 30 человек и они не подпускали «скорую».
В подмосковной деревне Мисайлово, жители проснулись от жутких криков. Оказалось, что это толпа из 30 человек и они фактически линчуют какого-то мужика под разговоры о том, что он якобы домогался к ребёнку.
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Сначала на место приехала «скорая» - её к мужчине не пустили.
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Потом приехали полицейские, утихомирили граждан и помогли врачам забрать «пострадавшего». Им оказался 23-летний парень, он божился, что никакого ребёнка не трогал, а избили его по ошибке.
Двух самых отчаянных «линчевателей» забрали в отделение. А парня перед допросом отвезли в больницу. Хоть он и утверждал, что невиновен, но всё равно сбежал прямо из палаты, сейчас его ищут силовики.
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Вечерами сидят на лавках, типа смотрят за районом, что-то где-то услышали и понеслась пи.з.диловка.
А зачем разбираться?
Фильм "Охота" всем к обязательному просмотру.