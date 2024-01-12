В Москве таджик-наркоторговец, взятый с поличным, угнал авто полиции и сбежал в наручниках

Так не хотелось товарищу сдавать своих подельников, что сумел удрать. Правда, далеко не ушёл.
В Москве задержали подозреваемого в контрабанде наркотиков. Таджик-наркоторговец согласился сотрудничать со следствием и сдать всех своих подельников, однако когда его повезли на следственный эксперимент, сбежал.
Офицер таможни допустил оплошность: заехав заправиться, он вышел из машины, а подозреваемый прыгнул за руль и дал по газам. Даже, говорят, прокатил сотрудника на капоте - и был таков.
"Вечером в четверг подозреваемый в контрабанде наркотиков в наручниках угнал автомобиль таможенной службы и скрылся. Предварительно, он провез на капоте таможенника, который пытался его остановить", - сообщает агентство ТАСС.
Через время пустое авто было обнаружено на Бескудниковском проезде. Машина была целёхонька, но пуста. Преступника в ней не было.
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Правоохранители принялись за поиски беглеца, и через время обнаружили товарища по имени Умарсуда Абубакри Новичен в одном из мусорных баков - сообщает Телеграм-канал "112".
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Потому что пообещал сдать подельников - выполняй!
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