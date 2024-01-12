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В Москве таджик-наркоторговец, взятый с поличным, угнал авто полиции и сбежал в наручниках

В Москве таджик-наркоторговец, взятый с поличным, угнал авто полиции и сбежал в наручниках

Автор:
12 января 2024 10:03
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Москва   беглец   наручники   полиция   торговец наркотиками   удрал   
2017
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Так не хотелось товарищу сдавать своих подельников, что сумел удрать. Правда, далеко не ушёл.

В Москве задержали подозреваемого в контрабанде наркотиков. Таджик-наркоторговец согласился сотрудничать со следствием и сдать всех своих подельников, однако когда его повезли на следственный эксперимент, сбежал.


Офицер таможни допустил оплошность: заехав заправиться, он вышел из машины, а подозреваемый прыгнул за руль и дал по газам. Даже, говорят, прокатил сотрудника на капоте - и был таков.


"Вечером в четверг подозреваемый в контрабанде наркотиков в наручниках угнал автомобиль таможенной службы и скрылся. Предварительно, он провез на капоте таможенника, который пытался его остановить", - сообщает агентство ТАСС.


Через время пустое авто было обнаружено на Бескудниковском проезде. Машина была целёхонька, но пуста. Преступника в ней не было.


Правоохранители принялись за поиски беглеца, и через время обнаружили товарища по имени Умарсуда Абубакри Новичен в одном из мусорных баков - сообщает Телеграм-канал "112".


Потому что пообещал сдать подельников - выполняй!




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Метки: Видео   Москва   беглец   наручники   полиция   торговец наркотиками   удрал   
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10  комментариев
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34k
Юрий 59 минут назад
Для урюков нужно использовать не наручники, а колодки, чтобы не забывались.
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2k
Максим Макашев Полчаса назад
Автор! Ну сколько можно говорить: НЕ таджик-наркоторговец, а ЦЕННЫЙ ИНОСТРАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ В РАЗНЫХ ОБЛАСТЯХ СЕРВИСА
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10k
Trenzel2003 36 минут назад
Один Офицер полиции был? Насколько мне известно, там целая компания выезжает на эксперимент. А преступника конвоируют в автозаке.
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23k
BiZ 50 минут назад
наручники были спереди застегнуты и ключи в замке? а, это же оплошность..
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4k
Артур Час назад
Допустил оплошность? Точно, оплошность?
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78k
Viktor Час назад
Вот так надо урок возить, а не на легковой машине со всеми удобствами!

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2k
КолдурасЪ Час назад
Персонаж такого таджика надо в GTA6!
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