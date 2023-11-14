Жуткие истории, случившиеся на самом деле

В марте 2014 года Брендон Вега и Сейлор Гиллиамс пошли в поход по округу Санта-Барбары (Калифорния). Выбранный парой маршрут был плохо освещён и они часто падали и получали увечья. В итоге, Сейлор уже не могла идти и после нескольких часов криков о помощи Вега решил пойти один за помощью. К несчастью, юноша по дороге оступился и рухнул со скалистого утёса. Брендон Вега разбился насмерть.

И только на следующий день, на место, где всё это время лежала обессиленная и измученная Сейлор, пришла группа туристов. Они увлечённо фотографировали друг друга и ни один не заметил на сделанных фото Сейлор, лежащую на животе, лицом в грязи, со сломанными лодыжками, рукой и ещё рядом переломов. На фото её можно опознать по кудрявой и рыжей копне волос.

Сложно представить отчаяние Сейлор, которая видела людей так близко, но одновременно далеко. Её слабый голос просто не долетал до них.

Но ей повезло - они всё-таки заметили её среди растений и немедленно вызывали спасателей. Сейлор спасли, но вот гибель своего любимого она не забудет никогда.