Жуткие истории, случившиеся на самом деле

Всякими городскими страшилками и легендами любят пугать в детских лагерях или же родители рассказывают их для устрашения отпрысков, чтобы не гуляли по ночам и говорили с незнакомцами.
Обычно у такой легенды всегда есть реальная подоплёка, обросшая немыслимым количеством лживых подробностей. Однако, в мире случалось нечто такое, что кажется просто страшной небылицей, но происходило в реальности. Потому что жизнь бывает страшнее любой выдумки.
В марте 2014 года Брендон Вега и Сейлор Гиллиамс пошли в поход по округу Санта-Барбары (Калифорния). Выбранный парой маршрут был плохо освещён и они часто падали и получали увечья. В итоге, Сейлор уже не могла идти и после нескольких часов криков о помощи Вега решил пойти один за помощью. К несчастью, юноша по дороге оступился и рухнул со скалистого утёса. Брендон Вега разбился насмерть.
И только на следующий день, на место, где всё это время лежала обессиленная и измученная Сейлор, пришла группа туристов. Они увлечённо фотографировали друг друга и ни один не заметил на сделанных фото Сейлор, лежащую на животе, лицом в грязи, со сломанными лодыжками, рукой и ещё рядом переломов. На фото её можно опознать по кудрявой и рыжей копне волос.
Сложно представить отчаяние Сейлор, которая видела людей так близко, но одновременно далеко. Её слабый голос просто не долетал до них.
Но ей повезло - они всё-таки заметили её среди растений и немедленно вызывали спасателей. Сейлор спасли, но вот гибель своего любимого она не забудет никогда.
В марте 1995 года американец Терри Коттл выстрелил себе в голову в ванной собственной квартиры. Он скончался на руках своей жены Шерил и последнее, что он сказал: "помоги мне, я умираю".
Терри был здоровым 33-летним мужчиной и тело при выстреле не пострадало, поэтому, спросив согласия Шерил, его тело было решено отдать на так необходимые людям органы.
57-летний Сонни Грэм получил сердце Коттла. После восстановления он тут же написал Шерил благодарственное письмо. Они встретились в 1996 году и Грэм понял, что влюбился во вдову "своего сердца". Пара начала встречаться и в 2004 году Сонни и Шерил поженились.
В 2008 году, по неизвестным причинам, Сонни застрелился.
Санитар больницы Аллен Схауэри в 1976 году вломился в квартиру своей коллеги Тереситы Басы. Видимо, Аллен планировал ограбить жилище, но хозяйка оказалась дома, что стало для него неожиданностью. Он зарезал её и сжёг, чтобы никто не узнал о его преступлении. Дело так и осталось, так называемым, "висяком".
Через год начало происходить что-то из области сказок. Но как есть: коллега Аллена и Тереситы стала видеть в коридорах больницы труп последней. Вернее, привидение Тереситы.
Девушку, видевшую свою убитую коллегу, звали Реми и привидение выбрало её, чтобы рассказать о том, что с ней произошло на самом деле. Копы с недоверием отнеслись к чревовещательной медсестре, однако решили вызвать Аллена на допрос. Он не выдержал, рассказал всю правду и оказался за решёткой.
Барри Хепберн, в 2000 году, пострадал от выстрела собственного соседа. У бедняги были парализованы ноги, что для такого автолюбителя как Хепберн, было настоящим мучением - ведь он больше не мог сидеть за рулём любимого авто. Барри постоянно просил врачей ампутировать ему ноги, но врачи раз за разом отказывали ему в операции.
После 11 лет борьбы с медиками произошло страшное. Раздался звонок в службу спасения с просьбой срочно приехать. Когда к Барри в квартиру вошли спасатели, то они увидели абсолютно жуткую картину, 65-летний Барри практически полностью отпилил себе правую ногу.
Журналист Брайан Бетель был успешным в своей карьере и не был замечен за публикацией каких-то городских страшилок.
Однако, в 90-е годы он завёл себе блог и там он рассказал весьма необычную историю. Как-то раз журналист сидел в машине на парковке кинотеатра. К машине подбежали несколько ребятишек лет 10-12 и Брайан уже опустил стекло, чтобы дать детям пару баксов. Дети, пока он шарил по карманам, рассказали, что их не пускают в кинотеатр без приглашения, что им холодно и не мог бы добрый мистер пустить их в машину погреться. Брайан присмотрелся к детям и увидел, что в их глазах полностью отсутствует белок, они были полностью чёрными.
Бетель тут же с силой ударил по газам и умчался со стоянки. Потом он от нескольких людей слышал рассказы о черноглазых детях.
Кларисса Гленн в 18 лет перебралась в новую квартиру в Корнуолле. Через короткое время она стала постоянно просыпаться от страшных снов и её постоянно мучило чувство, что она не одна в квартире. Гленн начал сниться один и тот же сон: мужчина, который повесился в этой квартире.
Всё было именно так, до неё в доме жил мужчина, покончивший с собой именно таким способом. Что бы вы сделали на месте девушки? Скорее всего постарались бы поскорее выехать из "нехорошей квартиры". Но Кларисса продолжила там жить, мучимая кошмарами, её психическое состояние ухудшалось и 14 апреля 2008 года девушка повесилась на собственном шарфе.
Во французском городе Пуатье в конце 19 века жила семья Монье. Они были уважаемыми людьми в городе и были, так называемым, высшим средним классом. Комитет добрых дел даже присудил семье награду, а её могли удостоиться только самые-самые почётные жители Пуатье.
Когда 25-летняя Бланш Монье внезапно исчезла, никто не стал задавать вопросов. Ну нет её и нет. И только через 25 лет генпрокурор Парижа получил анонимное послание, где было написано, что в доме Монье уже много лет держат взаперти некую даму. По словам автора письма, несчастная не выходит даже за пределы комнаты, её практически не кормят, а спит она на матрасе, по которому ползают вши. Естественную надобность пленница справляет на этот же матрас.
Полиция была немедленно направлена в дом и обнаружила Бланш Монье в тёмной комнате. Женщина весила 24 кг и не видела солнечного света уже 25 лет. За что же так обошлись с несчастной Бланш? Её мать и брат спрятали девушку от всех, чтобы она не вышла замуж за любимого мужчину, который стоял ниже по социальной лестнице, нежели Монье.
Несчастную Бланш немедленно отправили на лечение. Она смогла набрать немного килограмм, но вот её психическое здоровье было подорвано навсегда. Бланш Монье скончалась через 13 лет в психиатрической клинике, куда она была направлена, после вызволения из дома "уважаемой семьи".
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