Настоящее чудо: дворник Юра, который стал знаменитым благодаря другу детства, нашёл целую кучу родственников

Стало известно, что у Юрия есть три родных брата и три родных сестры.

Все очень сложно и запутано. Мы ведь даже точно не знаем, при каких именно обстоятельствах Юра оказался в детском доме. Впрочем, при нем были документы, в которых точно указана фамилия – Ветлугин, - вспоминает Елена Шабалина в разговоре с КП.

Удалось выяснить, что мать Юрия Любовь была замужем несколько раз. В первом браке родился сын Андрей (несколько лет назад мужчина погиб). Во втором родились еще трое детей – Людмила (сейчас женщине 50 лет), Вероника (родилась на два года позже) и Дмитрий (погодки с Вероникой).

От второго мужа Любовь ушла, забрав только старшего сына, а остальных оставив мужчине. После развода в жизни женщины был неопределённый период, во время которого и появился Юрий. Сразу после рождения женщина отдала его в дом малютки, не указав, кто отец. Позже она переехала в Татарстан, где познакомилась с мужчиной и родила еще дочь Ларису (сейчас женщине 41 год) и сына Олега (ему сейчас 40 лет).

Получилось, что старшие дети даже не знали о младших брате и сестре. Встретилась вся большая семья случайно. Лариса нашла письма, где к матери обращалась другая женщина, тоже называя её мамой. Так семья воссоединилась, даже не подозревая, что у них есть ещё один брат.