Настоящее чудо: дворник Юра, который стал знаменитым благодаря другу детства, нашёл целую кучу родственников

Родственники даже не догадывались о том, что у них есть брат и дядя.
Уфимский дворник Юрий Ветлугин с детства страдал ментальными проблемами. Выросший в детдоме Юрий оказался не готов ко взрослой жизни.
"Юру подбросили в дом малютки еще в младенчестве. Он вырос в детдоме и у него 3-я группа инвалидности, связанная с нарушениями ментального развития. К самостоятельной жизни он не приспособлен", — рассказал фотограф Роман, который знаком с Юрой давно. В детстве они вместе были в лагере.
Взрослая жизнь прожевала и выплюнула доверчивого дворника. Мошенники набрали на имя дворника кредитов, потом трижды уговаривали Юру переписать его комнату на них в счёт долга. Юрий собирал картон, банки и брался за любую работу, чтобы оплатить долг, который рос с каждым месяцем.
К счастью, Юрий повстречал своего старого друга Романа. Родственники Романа знали Юрия и тётя Елена Шабалина взяла шефство над дворником. Она следила, чтобы он не общался с подозрительными людьми, а также не подписывал никаких бумаг. Роман в свою очередь тоже помог другу. Он был профессиональным фотографом и сделал фотосессию Юрию, написав его историю на своей страничке. Он открыл сбор, чтобы погасить долг.
Фотографии дворника разлетелись по сети, о нём написали многие СМИ. Люди продолжали присылать деньги даже после того, как сбор был закрыт.
Сначала оплатили задолженности у приставов в размере 500 тыс рублей, а потом оказалось, что до них не дошёл ещё один долг, превышающий 100 тыс рублей. После этого Юрию разблокировали все счета, и больше не будут списывать зарплату и пенсию.
Ещё на пожертвованные деньги инвалиду приобрели смартфон и показали как вести свою страничку в инстаграме, чтобы он смог рассказывать о своей жизни. На него быстро подписалось почти 50 000 человек.
Юра стал знаменитостью, снялся в нескольких настоящих фотосессиях, раздавал интервью телеканалам и побывал в качестве почетного гостя на вручении премии "Мужчина года "в Москве.
Историей дворника Юрия даже заинтересовались режиссёры. В мае 2023 года на экраны вышел фильм "Юра дворник", снятый по мотивам жизни Ветлугина. Сам Юрий не играл главную роль, но засветился в фильме, изображая дворника.
Именно благодаря фильму выяснилось, что у сироты Юрия огромная семья, которая даже не догадывалась о его существовании.
Юрий вырос в детском доме и всегда считалось, что его родители погибли. Однако, к фотографу Роману обратилась женщина Людмила и заявила, что она близкая родственница Юрия. Роман вместе с тётей решил это проверить. Четыре месяца они вместе с Людмилой сопоставляли факты, документы, обрывки воспоминаний. Выяснилось, что Юрий совсем не сирота. Его мать не умерла после его рождения. Когда она отказалась от него, то просто решила забыть и жить дальше: сходиться с мужчинами, заводить новые семьи и рожать детей.
Стало известно, что у Юрия есть три родных брата и три родных сестры.
Все очень сложно и запутано. Мы ведь даже точно не знаем, при каких именно обстоятельствах Юра оказался в детском доме. Впрочем, при нем были документы, в которых точно указана фамилия – Ветлугин, - вспоминает Елена Шабалина в разговоре с КП.
Удалось выяснить, что мать Юрия Любовь была замужем несколько раз. В первом браке родился сын Андрей (несколько лет назад мужчина погиб). Во втором родились еще трое детей – Людмила (сейчас женщине 50 лет), Вероника (родилась на два года позже) и Дмитрий (погодки с Вероникой).
От второго мужа Любовь ушла, забрав только старшего сына, а остальных оставив мужчине. После развода в жизни женщины был неопределённый период, во время которого и появился Юрий. Сразу после рождения женщина отдала его в дом малютки, не указав, кто отец. Позже она переехала в Татарстан, где познакомилась с мужчиной и родила еще дочь Ларису (сейчас женщине 41 год) и сына Олега (ему сейчас 40 лет).
Получилось, что старшие дети даже не знали о младших брате и сестре. Встретилась вся большая семья случайно. Лариса нашла письма, где к матери обращалась другая женщина, тоже называя её мамой. Так семья воссоединилась, даже не подозревая, что у них есть ещё один брат.
Когда Юрий узнал, что у него есть ещё пятеро братьев и сестёр, он очень удивился и обрадовался. Выяснилось, что Юру заметили именно по фильму. Когда его увидели в эпизоде, то закрались сомнения, а позже, когда его имя мелькнуло в титрах, Людмила всё поняла и разыскала Романа.
Вот так человек, который всю жизнь был один, вдруг приобрёл огромную семью.
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Маме его конечно сложно сказать о то хорошее(