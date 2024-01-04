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Почему многие японки выглядят так молодо

Почему многие японки выглядят так молодо

Автор:
04 января 2024 19:57
Сообщество : Путешествия
Метки: Япония   девушки   интересное   красота   правила жизни   путешествия   туризм   
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Ведьмы, не иначе. Япония известна тем, что там многие женщины в 50 лет могут выглядеть на 30, а уж тридцатилетние и вообще на школьниц похожи. И это несмотря на то, что они, в основном, живут в мегаполисах и много работают.

При этом, пластические операции там, конечно же, тоже делают, но зачастую они нацелены не на омоложение, а на изменение внешности - поправить нос, изменить разрез глаз, скорректировать скулы.
Секрет молодости начинается, конечно же, с генетики. Но любую генетику можно уничтожить плохим отношением к себе и к своей внешности.

Уже давно прошли те времена, когда люди беззаботно грелись на солнце в отпуске, подставляя ему то один бок, то другой. Помимо риска онкологии, ультрафиолетовые лучи - основные враги кожи и очень быстро её старят. Поэтому, японки используют не только средства от загара, но и носят шляпки с зонтами.

Женщины Страны Восходящего Солнца очень бережно относятся к здоровью. Они не маскируют внешние последствия какой-то проблемы, а находят её источник и борются с ним. И они, также, уверены, что очень многие проблемы кроются в нервах и переживаниях, поэтому стараются всегда сохранять душевное равновесие.

Специальная тренировка, которую ещё называют фейс-фитнес, помогает держать мышцы лица в тонусе. Выглядит такая тренировка невероятно смешно, но способ действительно рабочий и дряхлость лица наступает намного позднее. Массажи усиливают прилив крови и кожа становится эластичнее. А ещё японки никогда не трут и не растягивают кожу, предпочитая бережно смывать макияж мягкими средствами и аккуратными массирующими движениями.

Помните как наши мамы и бабушки прикладывали к глазам свежие огурчики, или мыли голову чем-нибудь вроде хлебного мякиша с яйцом и ромашковым отваром? В основном это было связано с тем, что хороших средств для ухода просто-напросто не было, а если они и были, то на них не было денег.
Японские девушки до сих пор любят делать всякие лосьоны, скрабы и маски самостоятельно. Из зелёного чая, рисовой муки, морских водорослей и масел можно сделать отличные натуральные средства и там точно не будет никакой химии.

Многие наверное натыкались в интернете на видео, как японка наносит на лицо одно средство за другим. Кажется, будто как раз когда она закончит наносить утренний уход, то можно уже начинать уход вечерний. На самом деле всё не так страшно и ритуалы ухода за собой не занимают так много времени, а польза от них есть и причём заметная.

Вспоминая опять же завирусившиеся видео, как азиатская девушка смывает макияж и в конце будто бы её подменяет другой человек. Но это всё исключительно видео ради видео. На самом деле японские девушки не грешат переизбытком макияжа, стараясь использовать максимум тушь для ресниц и легкого тонального средства, если надо накраситься.

Кто-то давно сказал, что мы - это то, что мы едим. Есть в этом доля правды и японки всегда стараются есть только то, где содержится много питательных веществ. Овощи, фрукты, причём только сезонные, а те, что не соответствуют времени года они игнорируют, потому что вряд ли эта еда натурального происхождения. Морские водоросли, зелёный чай, умеренный объём порций - это ежедневная пищевая рутина японских женщин. А рис вообще используется как в еде, так и в косметике. Ну и, конечно же, больше жидкости - они могут выпить в день больше полутора литров чистой воды, это не считая зелёного чая и свежих соков.

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Метки: Япония   девушки   интересное   красота   правила жизни   путешествия   туризм   
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38k
Александр 2 часа назад
Потому, что фильтрф в приложениях год от года становятся только лучше. Я вот знаком с япами и япками - и нифига они не такие красавицы, как на фото. Казахи-казахами....
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1k
elenrill 7 минут назад
большей хрени я не читал давно. Спасибо, поржал.
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51
Вадим Павлов 17 минут назад
Бай Лин, 57 лет) из второго адреналина (Китай)
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2k
Матвей 24 минуты назад
Хм, в Москве -24. Какие бы сезонные фрукты навернуть?
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527
3zo672nyb9t0 Полчаса назад
Потому что молодые, а те что постарше выглядят постарше, а старухи выглядят как старухи.
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7k
Андрей Крылов 52 минуты назад
Да всё там как везде. Есьт и молодо смотрящиеся, есть и старухи, которые в 30 лет смотрятся на 50 то тут дивного? Херь одна. автору минус за брехню!
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34k
Юр21 54 минуты назад
Так радиация-с сер!
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20k
Александр 58 минут назад
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53k
Андрей Час назад
95% японок страшные. Красивых японок с обложки очень мало.
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8k
Allmaster Час назад
Как то давно давно, на сайте знакомств познакомился с одной девушкой. С другого города. Долго общались и все таки решили встретится. Город в 50 км от нас, но все же поехал. Договорились на остановке. В последний момент сказал что буду на другой машине. Марку и цвет на всякий соврал.
Еду, в таком знаете ознобе от предвкушения.
Девушка сказала что будет в синем пальто.
В назначенное время еду и выглядываю.
Ага, синее пальто есть, еду ближе, а там жаба!
В синем пальто, с красной сумкой, все как сказано. А на лицо вообще тетка старая!!!
Я проехал мимо, останавливаюсь, звоню, говорю, чуть задерживаюсь, ты как?
Она говорит, я на остановке, я тут одна.
Блиать!!!
Она.
Вот Софи Лорен видели? А поезд?
Такая вот разница.
Уехал я ..... и забанил ее. Ничего не стал говорить, мне был преподнесен урок и я его помню уже 20 лет ))
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37k
Андрей Иванов Час назад
Всё описанное - удел очень богатых, половина - очень состоятельных.
90% - генетика, обусловленная веками изоляции и, как ни странно, плохой кормовой базой. Они сидели на голодном пайке веками, регулярно относили своих стариков умирать в лес (это не единичные случаи, а повсеместная практика в голодные времена). Понятно, что младенцы с отклонениями тоже уничтожались при таком подходе. Ну и при выборе "кого ещё", ясно, что не оставят самых страшных. Такая вот вынужденная евгеника

А всё описанное остальное - как дополнение и для обеспеченных
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872
Anatolij Час назад
Маленькая собачка - до старости щенок.
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4k
Горожанин 2 часа назад
Бред-то какой. С самого начала подтасовка, демагогическмй прием - ложное, бездоказательно утверждение, что в целом японки выглядят моложе своих лет. А уж написан сей бред и вовсе бездарно - серо и неинтересно. Очевидно, только на "сенсационную" демагогию и рассчет.
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4k
10001011101100 2 часа назад
какие бы сезонные фрукты овощи жрануть в средней полосе России, чтоб выглядеть молодо, как японки?!
снег, лед?
или песок с солью?! ))
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13k
Владимир 2 часа назад
Тонна косметики на иплете.
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