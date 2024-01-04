Почему многие японки выглядят так молодо

Кто-то давно сказал, что мы - это то, что мы едим. Есть в этом доля правды и японки всегда стараются есть только то, где содержится много питательных веществ. Овощи, фрукты, причём только сезонные, а те, что не соответствуют времени года они игнорируют, потому что вряд ли эта еда натурального происхождения. Морские водоросли, зелёный чай, умеренный объём порций - это ежедневная пищевая рутина японских женщин. А рис вообще используется как в еде, так и в косметике. Ну и, конечно же, больше жидкости - они могут выпить в день больше полутора литров чистой воды, это не считая зелёного чая и свежих соков.