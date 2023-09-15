Красота без границ: девушки разных народов в объективе российского фотографа

Нельзя просто так взять и подогнать красоту женщин всего мира под какие-то неведомые каноны. Ведь истинная красота не имеет ни границ, ни национальностей.

И чтобы показать всё разнообразие прекрасных лиц, фотожурналистка Наталья Иванова создала проект «Национальные истоки красоты».