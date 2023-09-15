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Красота без границ: девушки разных народов в объективе российского фотографа

Красота без границ: девушки разных народов в объективе российского фотографа

Автор:
15 сентября 2023 07:46
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   женщина   красота   лицо   люди   народ   национальность   
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Российский фотограф и фотожурналист Наталья Иванова создала проект, в котором показывает разнообразную красоту, представленную женщинами разных этносов мира.

Нельзя просто так взять и подогнать красоту женщин всего мира под какие-то неведомые каноны. Ведь истинная красота не имеет ни границ, ни национальностей.

И чтобы показать всё разнообразие прекрасных лиц, фотожурналистка Наталья Иванова создала проект «Национальные истоки красоты».

Чеченка

Тигринья

Тигре — это народ, проживающий в северной Эритрее и приграничных районах Судана.


Фульбе

Фульбе называют также фула, фулани — это народ, который проживает в Западной Африке.

Румынка

Француженка

Персиянка

Мокшанка

Мокшане — это этническая группа мордвы, проживающие в нескольких областях России.

Хазарейка

Хазарейцы являются ираноязычным народом, населяющим центральный Афганистан.


Сирийка

Нуэр

Нуэр — это один из самых крупных племенных союзов в Восточной Африке.

Марокканка

Хакаска

Осетинка

Сингалка

Сингалы — индоарийский народ, который является основным населением Шри-Ланки.

Еврейка


Англо-австралийка

Кыргызка

Туниска

Полюбоваться на предыдущую часть работ фотографа можно здесь.

Источник:

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Метки: в мире   женщина   красота   лицо   люди   народ   национальность   
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18  комментариев
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13k
Евгений 36 минут назад
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7k
Станислав 4 минуты назад
У автора какое-то странное понятие красоты. И почему еврейка похожа на Элайджа Вуда?
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7k
rutt 8 минут назад
Еврейка не классическая, русская могла бы и помоложе быть, француженка обычная девчонка из Митино. В массе все симпатичные, но не прям красавицы. Не стоит женщине браться за фотопортреты красивых женщин, женская зависть видимо мешает.
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3k
Nigilist 9 минут назад
Бля, ну почему кЫргызска? Давайте туда уж таллиннка.
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55k
dima423 11 минут назад
Комментарий к фото
это какая то еврейка не правильная... 7-я вода на киселе, замешанная с европейцами и славянами...у евреев смуглая кожа, черные глаза и волосы, они вообще то выходцы с ближнего востока)
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4k
Serj81 12 минут назад
Русскую могли бы посимпатичнее найти, че то не то у нее с щеками. Да и где найдешь чистого русского, татары всем кровь попортили. А может быть русский - это славянин, варяг с татарской кровью?
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894
DESANT_MSK137 Полчаса назад
Чеченка красивая.
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16k
banzai7 38 минут назад
Если бы фотографом был мужик, мы бы увидели более красивых женщин.
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3k
RaiJu 40 минут назад
Карелка самая красивая
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24k
sssss3 57 минут назад
Еврейка на фото вылитый Фродо....
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736
Шурман 58 минут назад
Француженка ? что правда что ли ? я настоящих видел только на севере в Нормандии а дальше их нет и не существует . Я даже сам не могу понять есть ли фламандцы чистокровные , голландцы да они еще как то за цвет нации а остальные уже перемешались . Я даже фламандку хрен увижу в жизни даже в деревне . Было еще лет 24 назад а сейчас пипец . Это как Латыши черные которые орут что они латыши а мой сын с болью у живота смеется .
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10k
BWSHARK Час назад
У всех девочки лет по 25, не больше, а русскую взял которой уже за 30 с гаком.
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4k
Денис Час назад
А где болгарка?
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