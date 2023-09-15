Красота без границ: девушки разных народов в объективе российского фотографа

Российский фотограф и фотожурналист Наталья Иванова создала проект, в котором показывает разнообразную красоту, представленную женщинами разных этносов мира.
Нельзя просто так взять и подогнать красоту женщин всего мира под какие-то неведомые каноны. Ведь истинная красота не имеет ни границ, ни национальностей.
И чтобы показать всё разнообразие прекрасных лиц, фотожурналистка Наталья Иванова создала проект «Национальные истоки красоты».
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Чеченка
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Тигринья
Тигре — это народ, проживающий в северной Эритрее и приграничных районах Судана.
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Фульбе
Фульбе называют также фула, фулани — это народ, который проживает в Западной Африке.
Румынка
Француженка
Персиянка
Мокшанка
Мокшане — это этническая группа мордвы, проживающие в нескольких областях России.
Хазарейка
Хазарейцы являются ираноязычным народом, населяющим центральный Афганистан.
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Сирийка
Нуэр
Нуэр — это один из самых крупных племенных союзов в Восточной Африке.
Марокканка
Хакаска
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Осетинка
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Сингалка
Сингалы — индоарийский народ, который является основным населением Шри-Ланки.
Еврейка
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Англо-австралийка
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Кыргызка
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Туниска
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Русская
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