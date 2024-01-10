В Узбекистане разработали первую в мире съедобную вакцину от коронавируса на основе томатов

А есть съедобная вакцина на основе плова? Дайте две
порции дозы, пожалуйста!
Революция в медицине пришла, откуда не ждали. Учёные из Узбекистана создали первую в мире съедобную вакцину от COVID-19 на основе томатов, которую назвали TOMAVAC. При поедании специального сорта помидоров, выращенных ценными узбекскими специалистами, в крови и кишечнике человека вырабатываются высокие уровни антител, которые нейтрализуют вирус, пишут исследователи о своём открытии в научном журнале Frontiers.
"Данный сорт создан в результате размещения фрагмента гена коронавируса, кодирующего белок антигена S1, на специальных векторах, и является томатом, который регулярно продуцирует белок антигена S1.Было показано, что в плодах томата синтезируется стабильный белок антигена S1 в количестве 0,77 мкг/г, и он был выбран в качестве вакцины TOMAVAC", — пишет узбекский Минсельхоз.
Сообщается, что целебные помидоры уже прошли первые испытания на добровольцах. Они употребляли по 50 грамм томатов TOMAVAC (38,5 мкг антигена S1) во время обеда на протяжении трёх дней. Побочных эффектов у испытуемых не было, зато в крови и кишечнике выработалось много нейтрализующих антител.
После второй и третьей фазы испытаний учёные планируют выращивать томаты на специально отведённых полях в нужных для эпидемиологической обстановки количествах. Помимо этого, узбекские учёные хотят производить ТОМАVАC в удобных капсулах в виде БАДов. Сейчас они работают над лиофилизацией продукта (вакуумной сушкой и обезвоживанием).
Известно, что над созданием вакцины узбекские учёные работали с января 2021 года. Их исследования одобрены институциональным советом по этике Центра геномики и биоинформатики.
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