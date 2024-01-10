FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Пандемия 807 постов • 138 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Пандемия
В Узбекистане разработали первую в мире съедобную вакцину от коронавируса на основе томатов

В Узбекистане разработали первую в мире съедобную вакцину от коронавируса на основе томатов

Автор:
10 января 2024 17:51
Сообщество : Пандемия
Метки: COVID-19   TOMAVAC   Узбекистан   исследования   помидоры   съедобная вакцина   
897
2

А есть съедобная вакцина на основе плова? Дайте две порции дозы, пожалуйста!

Революция в медицине пришла, откуда не ждали. Учёные из Узбекистана создали первую в мире съедобную вакцину от COVID-19 на основе томатов, которую назвали TOMAVAC. При поедании специального сорта помидоров, выращенных ценными узбекскими специалистами, в крови и кишечнике человека вырабатываются высокие уровни антител, которые нейтрализуют вирус, пишут исследователи о своём открытии в научном журнале Frontiers.


"Данный сорт создан в результате размещения фрагмента гена коронавируса, кодирующего белок антигена S1, на специальных векторах, и является томатом, который регулярно продуцирует белок антигена S1.Было показано, что в плодах томата синтезируется стабильный белок антигена S1 в количестве 0,77 мкг/г, и он был выбран в качестве вакцины TOMAVAC", — пишет узбекский Минсельхоз.

Сообщается, что целебные помидоры уже прошли первые испытания на добровольцах. Они употребляли по 50 грамм томатов TOMAVAC (38,5 мкг антигена S1) во время обеда на протяжении трёх дней. Побочных эффектов у испытуемых не было, зато в крови и кишечнике выработалось много нейтрализующих антител.


После второй и третьей фазы испытаний учёные планируют выращивать томаты на специально отведённых полях в нужных для эпидемиологической обстановки количествах. Помимо этого, узбекские учёные хотят производить ТОМАVАC в удобных капсулах в виде БАДов. Сейчас они работают над лиофилизацией продукта (вакуумной сушкой и обезвоживанием).


Известно, что над созданием вакцины узбекские учёные работали с января 2021 года. Их исследования одобрены институциональным советом по этике Центра геномики и биоинформатики.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Пандемия"
Метки: COVID-19   TOMAVAC   Узбекистан   исследования   помидоры   съедобная вакцина   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
23k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55k
turyst 19 минут назад

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Кура́тор Полчаса назад
Учёные из Узбекистана
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

193106



Другие посты автора
Популярное в сообществах
13 редких исторических фотографий, которые хранят увлекательные истории
13 редких исторических фотографий, которые хранят увлекательные истории
Мужчина из Коломны приехал в город Егорьевск, чтобы спасти застрявшего на колокольне кота
Мужчина из Коломны приехал в город Егорьевск, чтобы спасти застрявшего на колокольне кота
Набирающие популярность в сообществах
Нейросеть показала, кем бы работали миллиардеры, если бы были обычными людьми
Нейросеть показала, кем бы работали миллиардеры, если бы были обычными людьми
Экономика и криминал в фильме "Операция “Ы” и другие приключения Шурика"
Экономика и криминал в фильме "Операция “Ы” и другие приключения Шурика"
Игровую приставку Xbox Series S превратили в тостер (2 фото)
Игровую приставку Xbox Series S превратили в тостер (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Они вновь вернулись

Лучшие демотиваторы
Этим больше не наливать

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#автомир#Юмор#интересное#ДТП#шоу бизнес#знаменитости#позитив#подборка
#животные#машина#факты#Прикол#фильм#авто аварии#забавно#роль#Ynews#актеры
#в мире#автомобили#люди#кино#аварии#Автовсячина#США#Китай#познавательно#съемка
Игровую приставку Xbox Series S превратили в тостер (2 фото) Игровую приставку Xbox Series S превратили в тостер (2 фото) Зарегистрирована вакцина "Спутник Лайт" Зарегистрирована вакцина "Спутник Лайт" Издание Bloomberg назвало "Спутник V" крупнейшим научным прорывом России со времен СССР Издание Bloomberg назвало "Спутник V" крупнейшим научным прорывом России со времен СССР Лекарство от COVID-19 запатентовано в России Лекарство от COVID-19 запатентовано в России Хорошая новость: помидоры можно хранить в холодильнике Хорошая новость: помидоры можно хранить в холодильнике "Карантин убил больше людей, чем спас": ученый раскритиковал самоизоляцию "Карантин убил больше людей, чем спас": ученый раскритиковал самоизоляцию

На что жалуетесь?

Вернуться