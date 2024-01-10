В Узбекистане разработали первую в мире съедобную вакцину от коронавируса на основе томатов

Сообщается, что целебные помидоры уже прошли первые испытания на добровольцах. Они употребляли по 50 грамм томатов TOMAVAC (38,5 мкг антигена S1) во время обеда на протяжении трёх дней. Побочных эффектов у испытуемых не было, зато в крови и кишечнике выработалось много нейтрализующих антител.





После второй и третьей фазы испытаний учёные планируют выращивать томаты на специально отведённых полях в нужных для эпидемиологической обстановки количествах. Помимо этого, узбекские учёные хотят производить ТОМАVАC в удобных капсулах в виде БАДов. Сейчас они работают над лиофилизацией продукта (вакуумной сушкой и обезвоживанием).





Известно, что над созданием вакцины узбекские учёные работали с января 2021 года. Их исследования одобрены институциональным советом по этике Центра геномики и биоинформатики.