Лекарство от COVID-19 запатентовано в России

Как утверждает Вероника Скворцова, руководитель ФМБА, препарат прекращает репликацию вируса и предотвращает даже самые тяжелые формы развития COVID-19. И даже прекращает пневмонии и острые респираторные дистресс-синдромы, возникающие на его фоне.



Первые клинические испытания уже прошли и доказана безопасность и хорошая переносимость "Мир-19". В данный момент стартовал второй шаг исследования - у людей, инфицированных коронавирусом.



Как считаете, эффективное будет средство?