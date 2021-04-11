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Лекарство от COVID-19 запатентовано в России

Лекарство от COVID-19 запатентовано в России (2 фото)

Автор:
11 апреля 2021 17:15
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: COVID-19   врачи   исследования   коронавирус   лекарство   медицина   
1046
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Препарат для профилактики и лечения ковида, который назвали "Мир-19" разработан институтом иммунологии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

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Метки: COVID-19   врачи   исследования   коронавирус   лекарство   медицина   
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14  комментариев
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10k
ss Час назад
"Как считаете, эффективное будет средство?"
-------
?!!... Нет слов... Как можно что-то считать, когда вообще непонятно что это, как оно работает, как массово прошли испытания, какие побочные эффекты могут возникать и прочее, прочее, прочее?!!
Вот когда всё станет известным, можно будет составлять какое-то мнение. А сейчас даже о прививках можно что-то говорить с большой натяжкой. А уж о каком-то чудодейственном препарате, спасителе человечества, сделанном только что...
Поживём, увидим.
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26k
Антон 13 минут назад
Вакцины против гриппа разрабатываются и испытываются перед запуском в производство до 5 лет (при наличии уже исследованного материала - иначе до 10-15 лет). Идите-идите, колите неизвестную хрень.
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167
Chaim Kushnir 14 минут назад
мамкины эксперты, малолетние дебилы и прочие пачкуны... на старт, внимание, марш! )))))))))))))))))))))0
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1k
Гур 40 минут назад
"Как считаете, эффективным будет средство?"
Эксперты-биологи сомкнуть ряды, ждём-с ваше экспертное мнение
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433
Юрий 41 минуту назад
Пока выглядит как очередной фуфломицин. А там посмотрим. Как можно верить, если врачи так и прописывают антивирусные.
Вспомнилось...
"Как же! Сейчас купят эту, Вашу, бурду!
Это целительная настойка. Целительная настойка, а не бурда.
Здесь одних анилиновых красок на пятьдесят центов.
Пой, давай! - Да спою, спою.
Души больше вкладывай. - Будь у вас чесотка или кашель.
Или, хоть бубонная чума... " (с) (Трест который лопнул)
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9k
Ivan Ivanov 45 минут назад
шо, опять?
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3k
Свирепый Бамбр 48 минут назад
Ну наконец лекарство, а то задрали со своими вакцинами...
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963
Kruma 50 минут назад
а этот патент кроме как в России еще где-то действителен?
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761
Карл Такойто 53 минуты назад
Ну с точки зрения профилактики,чтобы вирус не проник через нос и не заразил организм,и так много чего есть-начиная от ещё с советской оксолиновой мази и заканчивая обычными солевыми спреями,и оно работает эффективно. Другой момент что в случае с этим лекарством обещают даже исцеление пневмонии,при том что это назальный спрей
Просто обычно в мире это как работает,если спрей назальный-он работает в носу,а не лечит вам бронхи,отравления,и ЗППП
В связи с тем можно сделать предварительный вывод,что как превентивная мера спрей скорее всего будет весьма эффективен(может они взяли ту же оксолинку и смешали ее с морской солью
Ну а в плане прям лечения...обычный маркетинг) Сейчас же время такое,что угодно назови ,,от короновируса,, будет за любое бабло уходить как горячие пирожки
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699
Миша Час назад
Ну так патент же самое главное, уря, у нас будет чем торговать. Исследования продолжаются ...
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9k
Сережа Час назад
Ну хоть не ректальный способ введения лекарства.
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