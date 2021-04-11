Лекарство от COVID-19 запатентовано в России

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Препарат для профилактики и лечения ковида, который назвали "Мир-19" разработан институтом иммунологии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
Лекарство, которое будет работать для профилактики и лечения коронавируса будет в виде назальных капель. Это комбинированное средство и на него уже выдан патент.
Как утверждает Вероника Скворцова, руководитель ФМБА, препарат прекращает репликацию вируса и предотвращает даже самые тяжелые формы развития COVID-19. И даже прекращает пневмонии и острые респираторные дистресс-синдромы, возникающие на его фоне.
Первые клинические испытания уже прошли и доказана безопасность и хорошая переносимость "Мир-19". В данный момент стартовал второй шаг исследования - у людей, инфицированных коронавирусом.
Как считаете, эффективное будет средство?
Первые клинические испытания уже прошли и доказана безопасность и хорошая переносимость "Мир-19". В данный момент стартовал второй шаг исследования - у людей, инфицированных коронавирусом.
Как считаете, эффективное будет средство?
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?!!... Нет слов... Как можно что-то считать, когда вообще непонятно что это, как оно работает, как массово прошли испытания, какие побочные эффекты могут возникать и прочее, прочее, прочее?!!
Вот когда всё станет известным, можно будет составлять какое-то мнение. А сейчас даже о прививках можно что-то говорить с большой натяжкой. А уж о каком-то чудодейственном препарате, спасителе человечества, сделанном только что...
Поживём, увидим.
Эксперты-биологи сомкнуть ряды, ждём-с ваше экспертное мнение
Вспомнилось...
"Как же! Сейчас купят эту, Вашу, бурду!
Это целительная настойка. Целительная настойка, а не бурда.
Здесь одних анилиновых красок на пятьдесят центов.
Пой, давай! - Да спою, спою.
Души больше вкладывай. - Будь у вас чесотка или кашель.
Или, хоть бубонная чума... " (с) (Трест который лопнул)