Маленький британец уснул и потерял возможность двигаться и говорить

Джуд Кейл – обычный десятилетний мальчишка из Боббинга, графство Кент, Великобритания. И по совместительству медицинский феномен, поскольку происходящее с ним, как сообщает Metro, никто не может объяснить.
В конце 2022 года семья Кейлов – Питер, Эмма и их дети Джуд и Элоди отдыхали в Марокко. Родители заметили что сын, который очень любит плавание, игнорирует бассейн и жалуется на одышку.
Вернувшись домой, супруги показали ребёнка специалисту. Ничего серьёзного не выявили даже после проведения эндоскопии. Но мальчик начал слабеть. А когда родители заметили, что Джуд поддерживает одной рукой другую при выполнении обычных действий, то в панике помчались к другому врачу.
В этот раз эндоскопия зафиксировала дрожание надгортанника – горлового лоскута, который препятствует попаданию пищи по трахее в легкие. Мальчика оставили в госпитале на ночь, чтобы понаблюдать.
Ребёнок потерял сознание и впал в кому. В таком состоянии маленький Джуд даже не узнал, что у него наступил первый в жизни юбилей – 10-летие. Когда 13 февраля 2023 года Кейл вышел из комы, то практически потерял возможность двигаться и говорить.
Несмотря на то, что прошёл почти год, речь и способность двигаться к ребёнку так и не вернулись. Во многом это обусловлено длительным пребыванием без движения и физической активности. Проблески надежды появились, когда мальчик начал еле заметно шевелить двумя пальцами руки.
Результаты анализов Джуда были переданы врачам по всему миру, в том числе в Испании, Германии и Соединённых Штатах. На данный момент у ребёнка диагностирован неизвестный тип двигательной полинейропатии. Это общий термин, используемый для описания заболеваний, поражающих нервную систему. Характеризуется такими признаками как:
- подергивания и мышечные судороги;
- мышечная слабость или паралич, поражающий одну или несколько мышц, истончение мышц;
- трудности с поднятием передней части стопы и пальцев ног, особенно заметные при ходьбе.
Но врачи понятия не имеют, почему это началось.
Сейчас мальчик прикован к специально сконструированному инвалидному креслу, не может стоять на ногах, двигать руками или головой, но его мозг не пострадал. Несмотря на своё физическое состояние, Джуд сохраняет свои умственные способности и смог продолжить учёбу с помощью специального планшета, где он может использовать глаза для прокрутки вместо рук.
Отец ребёнка говорит о сыне следующее:
Внешне он другой. Но внутри он всё тот же забавный, обаятельный, дерзкий 10-летний мальчик, который просто хочет по-настоящему побегать по саду, поиграть в футбол, покататься на велосипеде и поплавать в море.
Питер и Эмма запустили сбор средств, чтобы помочь приспособить их дом и быт к потребностям Джуда, чтобы он мог продолжать «любить жизнь» и «убедиться, что он живет, а не просто существует».
Источник:
- Прощай, сестра, здравствуй, свобода: необъяснимая история близняшек Гиббонс
- Раба любви и синдром Уильямса
- Зелёные влюблённые: что собой представлял хлороз, который медики называли любовной горячкой?
- Спасительный юмор и материнская любовь помогли вернуть женщину к жизни
- Странная болезнь превратила половину доминиканской семьи в пришельцев
Посетил не менее 5-ти неврологов в разных клиниках, сосудистых хирургов, выпил кучу таблеток (и рецептурных в том числе).
Получил диагноз - полинейропатия...
За 4 месяца "болезни" сбросил 22 кг, даже сам не понял как! Ранее весил 108 кг.
Правая нога по объему была на четверть тоньше левой!!! Ягодицы исчезли!
И вот, очередной совет от друзей: вертеброневролог Королёв Вячеслав Владимирович.
Он провел со мной "манипуляции", "запустил лимфодренаж", предложил попить за 2 часа до еды, 3 раза в день - энтеросгель (или аналог) и массировать грудь для улучшения лимфодренажа.
По его мнению - это токсины после ковида, которые по какой-то причине не выводились из организма.
Друзья! На 4-й день я смог присесть и встать, сам! Боль в ногах прекратилась.
Почти полное восстановление заняло не менее года.