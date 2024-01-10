Маленький британец уснул и потерял возможность двигаться и говорить

Ребёнок потерял сознание и впал в кому. В таком состоянии маленький Джуд даже не узнал, что у него наступил первый в жизни юбилей – 10-летие. Когда 13 февраля 2023 года Кейл вышел из комы, то практически потерял возможность двигаться и говорить.

Несмотря на то, что прошёл почти год, речь и способность двигаться к ребёнку так и не вернулись. Во многом это обусловлено длительным пребыванием без движения и физической активности. Проблески надежды появились, когда мальчик начал еле заметно шевелить двумя пальцами руки.