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Маленький британец уснул и потерял возможность двигаться и говорить

Маленький британец уснул и потерял возможность двигаться и говорить

Автор:
10 января 2024 10:47
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Джуд Кейл   болезнь   двигательная полинейропатия   кома   медицина   недуг   потеря   причина   речь   эндоскопия   
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Джуд Кейл – обычный десятилетний мальчишка из Боббинга, графство Кент, Великобритания. И по совместительству медицинский феномен, поскольку происходящее с ним, как сообщает Metro, никто не может объяснить.

В конце 2022 года семья Кейлов – Питер, Эмма и их дети Джуд и Элоди отдыхали в Марокко. Родители заметили что сын, который очень любит плавание, игнорирует бассейн и жалуется на одышку.

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Вернувшись домой, супруги показали ребёнка специалисту. Ничего серьёзного не выявили даже после проведения эндоскопии. Но мальчик начал слабеть. А когда родители  заметили, что Джуд поддерживает одной рукой другую при выполнении обычных действий, то в панике помчались к другому врачу.

В этот раз эндоскопия зафиксировала дрожание надгортанника – горлового лоскута, который препятствует попаданию пищи по трахее в легкие. Мальчика оставили в госпитале на ночь, чтобы понаблюдать.

Ребёнок потерял сознание и впал в кому. В таком состоянии маленький Джуд даже не узнал, что у него наступил первый в жизни юбилей – 10-летие. Когда 13 февраля 2023 года Кейл вышел из комы, то практически потерял возможность двигаться и говорить.

Несмотря на то, что прошёл почти год, речь и способность двигаться к ребёнку так и не вернулись. Во многом это обусловлено длительным пребыванием без движения и физической активности. Проблески  надежды появились, когда мальчик начал еле заметно шевелить двумя пальцами руки.

Результаты анализов Джуда были переданы врачам по всему миру, в том числе в Испании, Германии и Соединённых Штатах. На данный момент у ребёнка диагностирован неизвестный тип двигательной полинейропатии. Это общий термин, используемый для описания заболеваний, поражающих нервную систему. Характеризуется такими признаками как:

  • подергивания и мышечные судороги;
  • мышечная слабость или паралич, поражающий одну или несколько мышц, истончение мышц;
  • трудности с поднятием передней части стопы и пальцев ног, особенно заметные при ходьбе.

Но врачи понятия не имеют, почему это началось.

Сейчас мальчик прикован к специально сконструированному инвалидному креслу, не может стоять на ногах, двигать руками или головой, но его мозг не пострадал. Несмотря на своё физическое состояние, Джуд сохраняет свои умственные способности и смог продолжить учёбу с помощью специального планшета, где он может использовать глаза для прокрутки вместо рук.

Отец ребёнка говорит о сыне следующее:

Внешне он другой. Но внутри он всё тот же забавный, обаятельный, дерзкий 10-летний мальчик, который просто хочет по-настоящему побегать по саду, поиграть в футбол, покататься на велосипеде и поплавать в море.

Питер и Эмма запустили сбор средств, чтобы помочь приспособить их дом и быт к потребностям Джуда, чтобы он мог продолжать «любить жизнь» и «убедиться, что он живет, а не просто существует».

Источник:

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Метки: Джуд Кейл   болезнь   двигательная полинейропатия   кома   медицина   недуг   потеря   причина   речь   эндоскопия   
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4  комментария
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Шурман Час назад
Было дело в 2008 году уснул нормально и проснулся нормально а права рука не работает как будто отлежал . Думаю ну ладно отойдет походил час тоже самое рука как тряпка , ближе к вечеру попросил меня в больницу отвезти т.к без правой руки машину трудно водить и особенно в городе и на коробке . Приехал в скорую там сделали снимок все нормально , отвезли на сканер тоже понять не могут в чем дело и отпустили домой . На 3тьи сутки поехал опять в больницу меня отправили к неврологу , короче вся херня длилась месяц , оказалось какие то нервы защемлены в позвоночнике и поперло в день по 2 раза в больницу на шоко терапию это когда электродами нервы пробивают . Спустя какие то время мне сделали силиконовый протез и хрен знает что произошло в одно утро проснулся а рука сама начала работать . Кстати и сейчас она нет нет немеет .
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2k
Ал, давай! 11 минут назад
Переболев очередной раз ковидом, спустя 2 месяца я начал терять контроль сначала над правой ногой, а после и над левой. .. Несколько раз падал, когда нога сама "складывалась". Пройти 500-1000 метров с лыжными палками было для меня подвигом. Спал исключительно на аппликаторе Кузнецова - боль в ногах притуплялась.
Посетил не менее 5-ти неврологов в разных клиниках, сосудистых хирургов, выпил кучу таблеток (и рецептурных в том числе).
Получил диагноз - полинейропатия...
За 4 месяца "болезни" сбросил 22 кг, даже сам не понял как! Ранее весил 108 кг.
Правая нога по объему была на четверть тоньше левой!!! Ягодицы исчезли!
И вот, очередной совет от друзей: вертеброневролог Королёв Вячеслав Владимирович.
Он провел со мной "манипуляции", "запустил лимфодренаж", предложил попить за 2 часа до еды, 3 раза в день - энтеросгель (или аналог) и массировать грудь для улучшения лимфодренажа.
По его мнению - это токсины после ковида, которые по какой-то причине не выводились из организма.
Друзья! На 4-й день я смог присесть и встать, сам! Боль в ногах прекратилась.
Почти полное восстановление заняло не менее года.
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901
Олеся К Полчаса назад
жесть и как такое может быть? как проверяться диагностировать это??
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62k
pynh 2 часа назад
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