Постановщик сериала "Друзья" подтвердил необычную связь ситкома с "Один дома"

Художник-постановщик сериала Дарен Джейнс рассказ о том, как именно связан сериал "Друзья" с фильмом "Один дома". Спойлер: фанаты были правы.
Чуть ли не впервые в жизни фанатская теория оказалась правдой. Началось всё с того, что поклонники сериала "Друзья" заметили, что Чендлер и Моника купили дом семьи Маккалистеров из фильма "Один дома". Теория появилась ещё в 2016 году. Тогда фанаты сравнили вид из окна дома, который покупали Чендлер с Моникой. Оказалось, окна выходят на дом с синими воротами, так же как и в фильме "Один дома".
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Семь лет фанатская теория оставалась без ответа. В разговоре с изданием Collider художник-постановщик сериала Дарен Джейнс рассказал, что декорации для фильма "Один дома" и для сериала "Друзья" готовила компания Pacific Studios. Джейнс заявил, что одни и те же декорации использовались для экономии, в надежде, что никто не заметит.
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