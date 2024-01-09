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Постановщик сериала "Друзья" подтвердил необычную связь ситкома с "Один дома"

Постановщик сериала "Друзья" подтвердил необычную связь ситкома с "Один дома"

Автор:
09 января 2024 16:32
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: декорации   друзья   интересное   один дома   сериал   ситком   факты   фото   
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Художник-постановщик сериала Дарен Джейнс рассказ о том, как именно связан сериал "Друзья" с фильмом "Один дома". Спойлер: фанаты были правы.

Чуть ли не впервые в жизни фанатская теория оказалась правдой. Началось всё с того, что поклонники сериала "Друзья" заметили, что Чендлер и Моника купили дом семьи Маккалистеров из фильма "Один дома". Теория появилась ещё в 2016 году. Тогда фанаты сравнили вид из окна дома, который покупали Чендлер с Моникой. Оказалось, окна выходят на дом с синими воротами, так же как и в фильме "Один дома".

Семь лет фанатская теория оставалась без ответа. В разговоре с изданием Collider художник-постановщик сериала Дарен Джейнс рассказал, что декорации для фильма "Один дома" и для сериала "Друзья" готовила компания Pacific Studios. Джейнс заявил, что одни и те же декорации использовались для экономии, в надежде, что никто не заметит.

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Метки: декорации   друзья   интересное   один дома   сериал   ситком   факты   фото   
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1  комментарий
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59k
alertol Минуту назад
вообще-то теории подтверждаются чуть ли не каждая 3-я... есть упоротые и они в большинстве, но и правдивых более чем дохера
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