Постановщик сериала "Друзья" подтвердил необычную связь ситкома с "Один дома"

Чуть ли не впервые в жизни фанатская теория оказалась правдой. Началось всё с того, что поклонники сериала "Друзья" заметили, что Чендлер и Моника купили дом семьи Маккалистеров из фильма "Один дома". Теория появилась ещё в 2016 году. Тогда фанаты сравнили вид из окна дома, который покупали Чендлер с Моникой. Оказалось, окна выходят на дом с синими воротами, так же как и в фильме "Один дома".