Попавшихся на торговле наркотиками новых россиян лишили гражданства

Сначала отсидят, затем поедут на родину.
В октябре прошлого года вступил в силу новый закон о гражданстве. Старая версия документа действовала 20 лет, за это время гражданами России стало более 6,5 миллионов человек.
Закон предусматривает не только выдачу, но и прекращение гражданства. Есть перечень статей УК - и те, кто получил гражданство, а потом заработал определённую уголовку - лишаются гражданства РФ.
В отношении лиц, совершивших отдельные преступления, посягающие на общественную и личную безопасность, гражданство Российской Федерации прекращается вне зависимости от времени совершения соответствующего преступления, даты вынесения приговора и даты принятия решения о приеме в гражданство Российской Федерации. Пресекательный десятилетний срок на них не распространяется.
И вот уже первое постновогоднее лишение гражданства. В Подмосковье изловили 10 новых граждан России. Поймали их на сбыте запрещённых веществ и отправили за решётку по статье 228 УК РФ. Это преступление служит основанием для прекращения гражданства. Наркоторговцы его и лишились.
Управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по Московской области инициировано прекращение гражданства РФ в отношении 10 граждан, осужденных за незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотических средств. Решением ГУ МВД России по Московской области гражданство РФ данных граждан прекращено.
После положенного срока на зоне, экс-граждан отправят домой.
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