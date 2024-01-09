Попавшихся на торговле наркотиками новых россиян лишили гражданства

В октябре прошлого года вступил в силу новый закон о гражданстве. Старая версия документа действовала 20 лет, за это время гражданами России стало более 6,5 миллионов человек.

Закон предусматривает не только выдачу, но и прекращение гражданства. Есть перечень статей УК - и те, кто получил гражданство, а потом заработал определённую уголовку - лишаются гражданства РФ.