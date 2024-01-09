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Попавшихся на торговле наркотиками новых россиян лишили гражданства

Попавшихся на торговле наркотиками новых россиян лишили гражданства

Автор:
09 января 2024 16:06
Сообщество : Криминал
Метки: Наркотики   Подмосковье   вещества   гражданство   лишение   мигранты   
1992
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Сначала отсидят, затем поедут на родину.

В октябре прошлого года вступил в силу новый закон о гражданстве. Старая версия документа действовала 20 лет, за это время гражданами России стало более 6,5 миллионов человек.

Закон предусматривает не только выдачу, но и прекращение гражданства. Есть перечень статей УК - и те, кто получил гражданство, а потом заработал определённую уголовку - лишаются гражданства РФ.

В отношении лиц, совершивших отдельные преступления, посягающие на общественную и личную безопасность, гражданство Российской Федерации прекращается вне зависимости от времени совершения соответствующего преступления, даты вынесения приговора и даты принятия решения о приеме в гражданство Российской Федерации. Пресекательный десятилетний срок на них не распространяется.

И вот уже первое постновогоднее лишение гражданства. В Подмосковье изловили 10 новых граждан России. Поймали их на сбыте запрещённых веществ и отправили за решётку по статье 228 УК РФ. Это преступление служит основанием для прекращения гражданства. Наркоторговцы его и лишились.

Управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по Московской области инициировано прекращение гражданства РФ в отношении 10 граждан, осужденных за незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотических средств. Решением ГУ МВД России по Московской области гражданство РФ данных граждан прекращено.

После положенного срока на зоне, экс-граждан отправят домой.

Источник:

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Метки: Наркотики   Подмосковье   вещества   гражданство   лишение   мигранты   
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11  комментариев
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6k
Старичок 2 часа назад
сын за отца не отвечает, известное выражение. а вот отец за сына обязан отвечать, поэтому весь многочисленный кагал родственников должен паковать чемоданы, сын-в тюрьму, родственники, во главе с отцом-на историческую родину.
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3k
Feathery 13 минут назад
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1k
Nick 37 минут назад
Кормить 5 лет, чтобы потом отправить работать и жить обратно за границу ? Это кому-то из нас нужно и выгодно ? Надо пендаля им сразу, а их стране счет выставлять тысяч на 100 баксов хотя бы.
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20k
anpetrof 52 минуты назад
Наконец-то!
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458
На хер ЗАПАД! Час назад
Нужно как в армии. Один из "семьи" косячит- качают всех! В данном случае, всю семью в родной аул
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13k
Андрей А Час назад
Из 6500000 человек сотню отправят, и остальные все примерные будут
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6k
Alex 2 часа назад
капля в море
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29k
AzuveR 2 часа назад
Этот закон нужно было принять ,лет 10 назад. А вообще хорошая новость.
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