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Глава СПЧ порекомендовал обязать компании нанимать мигрантов, только если им не удалось привлечь россиян

Глава СПЧ порекомендовал обязать компании нанимать мигрантов, только если им не удалось привлечь россиян

Автор:
17 апреля 2024 16:23
Сообщество : Жить в России
Метки: СПЧ   валерий фадеев   воинский учет   гражданство   мигранты   паспорт   
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А всех, кто получил российское гражданство - автоматически ставить на воинский учёт.

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Он предложил создать госреестр работодателей, которым нужна иностранная рабочая сила. Но для этого компании должны сначала доказать, что у них не получилось нанять российских граждан.

Если мы определим, по каким направлениям у нас не хватает рабочей силы, то мы поймем, какие работодатели, какие компании будут привлекать эту рабочую силу. Я считаю, что нужно создавать государственный реестр работодателей, имеющих право привлекать иностранную рабочую силу.

Скорее всего, главными направлениями будут: строительство, перевозки и аграрный сектор. Общепит тоже возможен, но там могут ввести ограничения на найм иностранцев. Работодателей могут обязать покупать сотрудникам билеты домой, размещать их в общежитиях и оплачивать медстраховку. Понятно, что на таких условиях завозить сюда тысячи людей никто уже не будет.

В любом случае Фадеев считает, что брать на работу должны в первую очередь россиян:

Привлечение местных кадров должно стать безусловным приоритетом.

И заявил, что получивших российские паспорта, нужно сразу ставить на воинский учёт.

Давайте организуем так эту процедуру, чтобы это происходило в одно время, за одним и тем же столом. Им нравятся права российских граждан, но, извините, есть ещё и обязанности.

Ранее в Екатеринбурге мигрантам выдали повестки в военкомат, когда они пришли получать водительские права.

Источник:

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Метки: СПЧ   валерий фадеев   воинский учет   гражданство   мигранты   паспорт   
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12  комментариев
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8k
tamin Час назад
А неплохо придумано
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198
IntuitCrypto 11 минут назад
А что, разве не так должно было быть всегда?
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171k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 18 минут назад
сцуко! и из пустого-в порожнее каждый год...бесить уже реально начинают дармоеды.
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22
ПИВОнер Полчаса назад
Есть четкий список росс. чиновников, лоббирующих интересы "диаспор" (ОПГ). Они не скрываются. Эти мрази ведут с жителями Россию открытую войну на истребление нашего этноса.
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37k
БамбарбияКиргуду 40 минут назад
Ишь как зашевилились.А если бы черножопых издить начали,то все необходимые решения были бы давно уже приняты.
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1k
Шершень 44 минуты назад
Вот и соломинку подстрелили. ЗП покажут мизерную, местные не пойдут работать, а "черным налом" рассчитываться с приезжими, уходя от налогов.
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12k
Ligov 51 минуту назад
Поздно Боржоми пить...
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6k
Отвратительный Мужик 57 минут назад
А что делать с самозанятыми мигрантами ? Таких половина.
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27k
сеньор Леонсио Час назад
Делайте как в Японии, там экспатам платят больше чем японцам, чтобы компаниям было невыгодно брать приезжих на работу.
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7k
Горец Ю Час назад
И ОБЯЗАТЬ приглашающие компании платить ЗП, не ниже, чем докладывал премьер нам на днях!!!)))
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August
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  • 2805 постов (2758 в горячем)

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