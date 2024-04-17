Глава СПЧ порекомендовал обязать компании нанимать мигрантов, только если им не удалось привлечь россиян

А всех, кто получил российское гражданство - автоматически ставить на воинский учёт.
Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Он предложил создать госреестр работодателей, которым нужна иностранная рабочая сила. Но для этого компании должны сначала доказать, что у них не получилось нанять российских граждан.
Если мы определим, по каким направлениям у нас не хватает рабочей силы, то мы поймем, какие работодатели, какие компании будут привлекать эту рабочую силу. Я считаю, что нужно создавать государственный реестр работодателей, имеющих право привлекать иностранную рабочую силу.
Скорее всего, главными направлениями будут: строительство, перевозки и аграрный сектор. Общепит тоже возможен, но там могут ввести ограничения на найм иностранцев. Работодателей могут обязать покупать сотрудникам билеты домой, размещать их в общежитиях и оплачивать медстраховку. Понятно, что на таких условиях завозить сюда тысячи людей никто уже не будет.
В любом случае Фадеев считает, что брать на работу должны в первую очередь россиян:
Привлечение местных кадров должно стать безусловным приоритетом.
И заявил, что получивших российские паспорта, нужно сразу ставить на воинский учёт.
Давайте организуем так эту процедуру, чтобы это происходило в одно время, за одним и тем же столом. Им нравятся права российских граждан, но, извините, есть ещё и обязанности.
Ранее в Екатеринбурге мигрантам выдали повестки в военкомат, когда они пришли получать водительские права.
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Не "рекомендовать" , а ОБЯЗЫВАТЬ надо , за-ко-но-да-тель-но обязывать НЕ БРАТЬ на работу зверьё поганое !!!
Три года назад на стройке в СПб горцам платили в 8 раз больше, чем на Севере за тот же труд.