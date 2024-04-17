Глава СПЧ порекомендовал обязать компании нанимать мигрантов, только если им не удалось привлечь россиян

Если мы определим, по каким направлениям у нас не хватает рабочей силы, то мы поймем, какие работодатели, какие компании будут привлекать эту рабочую силу. Я считаю, что нужно создавать государственный реестр работодателей, имеющих право привлекать иностранную рабочую силу.

Скорее всего, главными направлениями будут: строительство, перевозки и аграрный сектор. Общепит тоже возможен, но там могут ввести ограничения на найм иностранцев. Работодателей могут обязать покупать сотрудникам билеты домой, размещать их в общежитиях и оплачивать медстраховку. Понятно, что на таких условиях завозить сюда тысячи людей никто уже не будет.