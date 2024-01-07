Мужчина из Коломны приехал в город Егорьевск, чтобы спасти застрявшего на колокольне кота

Доброй рождественской истории из Коломны вам в ленту, друзья.
5 января кот решил покорить колокольню храма в Егорьевске, забрался на самый верх по шаткой лестнице , а вот спуститься с верхотуры смелости уже не хватило. Вот и застрял котейка на колокольне, громко мяукал и всячески подавал сигналы о помощи.
Неравнодушные горожане обратились в МЧС, но спасатели лишь развели руками, у них в штате альпиниста не было, а забираться на верх по ветхой лестнице было слишком рискованно.
Новость о застрявшем коте в соцсетях увидел житель города Коломны Георгий. Мужчина, переживая, что кот до утра не доживет из-за холодов, оперативно приехал в соседний город на своей машине и забрался на колокольню. Навыков скалолазания и специального оборудования у него не было.
Красавца кота благополучно вернули на землю и после осмотра специалистами, шерстяной обрел своего нового хозяина.
«Кот активный, обморожения вроде нет, аппетит отменный, два пакетика корма ушли влёт. Георгий взял кота себе. В час добрый! Настоящее Рождественское чудо!»
Активисты собрали средства для Георгия, но он отказался принимать их, заявив, что не желает привлекать внимание к своей персоне. Он решил перевести деньги в фонд помощи бездомным животным, пояснив, что "они нуждаются в этом больше".
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