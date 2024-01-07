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Мужчина из Коломны приехал в город Егорьевск, чтобы спасти застрявшего на колокольне кота

Мужчина из Коломны приехал в город Егорьевск, чтобы спасти застрявшего на колокольне кота

Автор:
07 января 2024 07:27
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Егорьевск   Спасение   колокольня   коломна   кот   
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Доброй рождественской истории из Коломны вам в ленту, друзья.

5 января кот решил покорить колокольню храма в Егорьевске, забрался на самый верх по шаткой лестнице , а вот спуститься с верхотуры смелости уже не хватило. Вот и застрял котейка на колокольне, громко мяукал и всячески подавал сигналы о помощи.


Неравнодушные горожане обратились в МЧС, но спасатели лишь развели руками, у них в штате альпиниста не было, а забираться на верх по ветхой лестнице было слишком рискованно.


Новость о застрявшем коте в соцсетях увидел житель города Коломны Георгий. Мужчина, переживая, что кот до утра не доживет из-за холодов, оперативно приехал в соседний город на своей машине и забрался на колокольню. Навыков скалолазания и специального оборудования у него не было.


Красавца кота благополучно вернули на землю и после осмотра специалистами, шерстяной обрел своего нового хозяина.

«Кот активный, обморожения вроде нет, аппетит отменный, два пакетика корма ушли влёт. Георгий взял кота себе. В час добрый! Настоящее Рождественское чудо


Активисты собрали средства для Георгия, но он отказался принимать их, заявив, что не желает привлекать внимание к своей персоне. Он решил перевести деньги в фонд помощи бездомным животным, пояснив, что "они нуждаются в этом больше".

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Метки: Видео   Егорьевск   Спасение   колокольня   коломна   кот   
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1  комментарий
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971
Вася 22 минуты назад
Мужику - респект.
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