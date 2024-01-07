Мужчина из Коломны приехал в город Егорьевск, чтобы спасти застрявшего на колокольне кота

Новость о застрявшем коте в соцсетях увидел житель города Коломны Георгий. Мужчина, переживая, что кот до утра не доживет из-за холодов, оперативно приехал в соседний город на своей машине и забрался на колокольню. Навыков скалолазания и специального оборудования у него не было.





Красавца кота благополучно вернули на землю и после осмотра специалистами, шерстяной обрел своего нового хозяина.