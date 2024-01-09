"Вы - болото!": истории про учителей, которые унижали школьников

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Школьное время не для всех благоприятное. У некоторых есть неприятные воспоминания об учёбе - и всё из-за учителей. Пользователи поделились историями, как их преподаватели травили их.
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Относилась как к отбросам.
При этом корчила из себя хрен пойми какого педагога.
Каково же было наше удивление, когда мы узнали, что сынуля у нее, законченный наркоман.
Вывод прост - есть реальные педагоги по призванию и все остальные.
Остальных гораздо больше