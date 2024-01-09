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"Вы - болото!": истории про учителей, которые унижали школьников

"Вы - болото!": истории про учителей, которые унижали школьников

Автор:
09 января 2024 06:02
Сообщество : Истории
Метки: Пользователи   истории   ситуации   травля   унижение   учителя   фото   школа   
1085
13

Школьное время не для всех благоприятное. У некоторых есть неприятные воспоминания об учёбе - и всё из-за учителей. Пользователи поделились историями, как их преподаватели травили их.

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Метки: Пользователи   истории   ситуации   травля   унижение   учителя   фото   школа   
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6  комментариев
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6k
Babangdida Час назад
А мне сказали, что далеко пойду. 'Лядь, откуда было мне тогда знать, что это будет другой континент!?
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49k
Максим Т. 21 минуту назад
Школота гребаная
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16k
GROMOZEKA 47 минут назад
Нас литераторша в школе вообще за людей не считала.
Относилась как к отбросам.
При этом корчила из себя хрен пойми какого педагога.
Каково же было наше удивление, когда мы узнали, что сынуля у нее, законченный наркоман.
Вывод прост - есть реальные педагоги по призванию и все остальные.
Остальных гораздо больше
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21k
kσρβγς 48 минут назад
Комментарий к фото
Таки итог-та какой? Итог?
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21k
kσρβγς 49 минут назад
Комментарий к фото
Приветы из зоны?
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