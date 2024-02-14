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"Забрал цветы после встречи": девушки поделились самыми кринжовыми историями свиданий

"Забрал цветы после встречи": девушки поделились самыми кринжовыми историями свиданий

Автор:
14 февраля 2024 09:48
Сообщество : Истории из жизни
Метки: истории   отношения   парни и девушки   первое свидание   свидание   ситуации   ужасное свидание   фото   
2846
17

В честь 14 февраля девушки рассказали, как проходили их свидания. Порой парни просто не платили, были грубыми и вызывали неприятные эмоции. В комментариях ждём от вас тоже ситуации со встреч с противоположным полом!

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Метки: истории   отношения   парни и девушки   первое свидание   свидание   ситуации   ужасное свидание   фото   
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26  комментариев
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25k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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Sadik-mardik 12 минут назад
Ну что могу сказать, среди вас милые дамы тоже такие мляди и цуки, что и печать ставить не где. Так что квиты!!!
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17k
Совранский Полчаса назад
Тоже расскажу: Списались/встретились/пошли в рестик(мне пытались показать "любимый" рест). Посидели/оплатил/пошли гулять. Обиделась, когда не отвёз до дома. )))

Уточнение: пришла с подругой(видимо более опытной, для свиданий))))))),
рест выбрала на Арбате, а "таксистом" я должен был стать до Электростали)))))))))

Не удивлюсь, что где-то на форуме я тоже ЖМОТ )))))
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36k
БамбарбияКиргуду 42 минуты назад
Да,только вторая рука.
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36k
БамбарбияКиргуду 44 минуты назад
Бабы всегда пытаются обосрать мужиков,а получается наоборот.Во первых парень не просил осматривать на морозе.Во вторых про квартиру могла бы спросить.

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8k
tamin 45 минут назад
Все просто. Девочки себе придумали права без обязанностей, Чайлд фри, феминизм и прочую хрень. Они теперь не жены, а свободные и независимые. Окей, без проблем. Секс на 1 ночь, счет пополам, [мат] мозги-отдельная дорогая услуга.
Тут ржака была. Сел обедать с коллегой в неплохой ресторанчик. Она мне рассказывала, какая независимая, сильная, умная, свободолюбивая и. Т.д.. По окончанию обеда смотрела с намеком, но... Я ей объяснил, что обычно, как джентльмен, всегда рад закрыть счет девушки. Но, раз это нарушение ее принципов свободы, то конечно же платитье буду. Кто я такой, чтобы заставлять нарушать ее принципы. А обед был в хорошем стейк хаусе с соответствующим счетом. .
Зы. Фигурка там топ, но мозги засраны полностью.
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53k
Aleksandr 46 минут назад
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36k
БамбарбияКиргуду 47 минут назад
Абрамова.Наверно ей из своих попался.
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36k
БамбарбияКиргуду 49 минут назад
Пиз.дит.Назад,через весь город парень взял бы такси.Вопрос кто пиз.дит,покемонка или героиня рассказа?
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2k
Жирный бот Час назад
Ну с австрийцем то понятно что так будет, в Европе это норма.. Там так фемки мужиков затрахали с закидонами, что давно мужчина и женщина, каждый сам по себе..никто никому не должен
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248
ruslan d Час назад
Я как-то раз пучок петрушки подарил девочке ... ребята , это ноу секс
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248
ruslan d Голос Вселенной Полчаса назад
Ну елкины ... ты так даже не шути
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248
ruslan d Голос Вселенной 15 минут назад
Ну как-то фу , я там про секс писал ...
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49k
Максим Т. 2 часа назад
Сранжовыми историями, блд.
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248
ruslan d Максим Т. Час назад
кринжовыми , читай словарь
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15k
Antique computer 2 часа назад
Сколько же вранья в одном посте...
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9k
Бритва 2 часа назад
все мы немножко маммолог.
Кстати, оставить машину и бродить по городу, по-моему, вообще, не должно удивлять. Ну, если, конечно, она не будет считать шаги.
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