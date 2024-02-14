"Забрал цветы после встречи": девушки поделились самыми кринжовыми историями свиданий

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В честь 14 февраля девушки рассказали, как проходили их свидания. Порой парни просто не платили, были грубыми и вызывали неприятные эмоции. В комментариях ждём от вас тоже ситуации со встреч с противоположным полом!
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Уточнение: пришла с подругой(видимо более опытной, для свиданий))))))),
рест выбрала на Арбате, а "таксистом" я должен был стать до Электростали)))))))))
Не удивлюсь, что где-то на форуме я тоже ЖМОТ )))))
Тут ржака была. Сел обедать с коллегой в неплохой ресторанчик. Она мне рассказывала, какая независимая, сильная, умная, свободолюбивая и. Т.д.. По окончанию обеда смотрела с намеком, но... Я ей объяснил, что обычно, как джентльмен, всегда рад закрыть счет девушки. Но, раз это нарушение ее принципов свободы, то конечно же платитье буду. Кто я такой, чтобы заставлять нарушать ее принципы. А обед был в хорошем стейк хаусе с соответствующим счетом. .
Зы. Фигурка там топ, но мозги засраны полностью.
А так - смысл с ней туда идти, если ты морально не готов платить. А если ты изначально собирался платить, то все остальное какое уже будет иметь значение? "Нагнуть" её за её же убеждения? Проучить? Не знаю... Я бы не стал... Я бы просто не смог.
Шутю..
не на суп,
а к любимой
в гости
две
морковинки
несу
за зеленый хвостик."
(С) В.В. Маяковский
Мама и/или бабушка ))))
Кстати, оставить машину и бродить по городу, по-моему, вообще, не должно удивлять. Ну, если, конечно, она не будет считать шаги.