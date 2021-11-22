1. Детский фильм. Практически всем знаком детский фильм, снятый по мотивам произведения Кира Булычёва «Гостья из будущего», главная героиня которого – Алиса Селезнева. Здесь определенно прослеживается логическая цепочка: любознательность – мечты о будущем – проявление интереса – получение ответов.

2. Известная книга. Речь о «Приключениях Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла. Собственно, Интернет подходит под это определение, поэтому объяснение вполне жизнеспособное.

3. Самоидентификация. Да-да, виртуальный помощник сам выдал ответ на вопрос: «На тестировании выяснилось, что имя вроде «бета умный помощник, версия три один, билд семь шестьдесят четыре», к сожалению, не очень хорошо запоминается, пользователи путались».

4. Выбор пользователей. На этом варианте остановились в результате голосования сами пользователи, их большинство. Основная битва развернулась между Алисой и Майей. Результат известен нам всем.

5. Верность традициям. Впрочем, не всем пользователям понравилось, что для программы выбрано человеческое имя. И на их возмущения сотрудники Яндекса ответили, что всего лишь следовали сложившимся традициям. Программу «Элиза», пародирующую беседу пациента с психотерапевтом, придумал в 1996 году Джозеф Вейценбаум. А название ей было дано в честь Элизы Дулитл – персонажа пьесы Бернарда Шоу «Пигмалион».