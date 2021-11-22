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Алиса умеет… все или почти все

Алиса умеет… все или почти все (3 фото)

Автор:
22 ноября 2021 10:19
Сообщество : Факты
Метки: алгоритм   алиса   выбор   голосовой помощник   имя   почемучка   яндекс   
1963
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Пользователи уже привыкли к этому голосовому помощнику, значительно облегчающему серфинг, работу и отдых в Сети. Почему Алиса – именно Алиса, и чем еще она знаменита?

1.     Детский фильм. Практически всем знаком детский фильм, снятый по мотивам произведения Кира Булычёва «Гостья из будущего», главная героиня которого – Алиса Селезнева. Здесь определенно прослеживается логическая цепочка: любознательность – мечты о будущем – проявление интереса – получение ответов.

2.     Известная книга. Речь о «Приключениях Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла. Собственно, Интернет подходит под это определение, поэтому объяснение вполне жизнеспособное.

3.     Самоидентификация. Да-да, виртуальный помощник сам выдал ответ на вопрос: «На тестировании выяснилось, что имя вроде «бета умный помощник, версия три один, билд семь шестьдесят четыре», к сожалению, не очень хорошо запоминается, пользователи путались».

4.     Выбор пользователей. На этом варианте остановились в результате голосования сами пользователи, их большинство. Основная битва развернулась между Алисой и Майей. Результат известен нам всем.

5.     Верность традициям. Впрочем, не всем пользователям понравилось, что для программы выбрано человеческое имя. И на их возмущения сотрудники Яндекса ответили, что всего лишь следовали сложившимся традициям. Программу «Элиза», пародирующую беседу пациента с психотерапевтом, придумал в 1996 году Джозеф Вейценбаум. А название ей было дано в честь Элизы Дулитл – персонажа пьесы Бернарда Шоу «Пигмалион».


За 4 года своего существования Алиса научилась играть с пользователем в игры и даже удостоилась чести быть выдвинутой на пост президента. Почему же для помощника был использован женский образ и, соответственно, голос? Здесь, как объяснили сами сотрудники Яндекса, чистая психология: это голос мамы, который практически у всех людей ассоциируется с уютом, безопасностью, защитой, чудесной порой беззаботного детства.

Алиса говорит голосом Татьяны Шитовой – российской актрисы театра, кино и озвучивания. Для генерирования голоса пришлось записать целых 60 часов ее речи. Зато теперь голосовой помощник умеет произносить любые слова и фразы голосом Шитовой.


Чтобы научить голосового помощника находить ответы на вопросы, была построена специальная нейросеть. По результатам миллионов прослушанных диалогов помощник обучился вести беседы на свободные темы, избегая при этом некорректных.

Собственно, сервис, несмотря на наличие негативных отзывов, перспективный. Подтверждение – растущий к нему интерес пользовательской аудитории. И этому способствует умение учиться за счет обратной связи с возможностью оценивать работу Алисы.

А как вам Алиса?

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Метки: алгоритм   алиса   выбор   голосовой помощник   имя   почемучка   яндекс   
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1k
manul74 2 часа назад
Я не привык давать команды голосом телефону. Представьте себе на улице или в транспорте в магазинах все будут управлять в голос с телефоном. Как то испанский стыд получиться. Дома еще можно поприкалываться но в обществе это лишнее. Потому не пользуюсь этой функцией совсем. Для меня бесполезно.
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7k
Pillin Alex 8 минут назад
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85
В-ий Полчаса назад
ну скажем прямо, того, чо нужно скромному пожилому одинокому холостяку в самом расцвете сил - она не умеет
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17k
sport-bear Полчаса назад
Если вдруг ещё кто-то не видел.

Впрочем, что там Алиса. Она ещё и Скарлетт Йохансон, Эмили Блант, Марго Робби, Шарлиз Терон, Дженифер Лоуренс, Вайнона Райдер, Натали Портман, Наоми Уоттс, Эмма Стоун, Галь Гадот, Софи Марсо, Кейт Бэкинсейл, Кэмерон Диаз, Джулия Робертс, Меган Фокс, Кира Найтли, Марион Котийяр, Розамунд Пайк... короче, бесполезно перечислять.

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735
Nick 42 минуты назад
Тупее Алисы - только сберовская хреновина
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10k
Kostick Час назад
как не крути, алиса вполне нормальная прога. колонка и окружающие девайсы вполне работоспособны, подхватывают сторонние разработки (михоум точно, "алиса пропылесось").
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2k
Lovels Travel Час назад
Глупая она эта ваша Алиса. Каждый раз предлагает сделать яндекс поиском по умолчанию, скачать какие-то фишки от яндекса и т.п., хотя постоянно жму отмену.
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3k
Владимир Час назад
Я автотурист, всё лето еду, машина Datsun on Do, прям таки предназначена для таких долгих прогулок. Кресло, само то, спина и задница не устают. Единственный минус, тысячи через 3 кино про дорогу начинает надоедать, появляется информационный голод. В этом плане Алиса выручает. - Алиса скажи где мы находимся, какие здесь достопримечательности? Какой здесь номер региона? Какие песни про этот район есть включи...расскажи последние новости. Удобно.
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8k
Потапыч Час назад
Использовал Алису в станции-мини с одной целью - включать свет голосом)
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467
Нестеров Антон Час назад
Алиса хорошая штука, для детей особенно, сказки, музыка, игры
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1k
Дмитрий Час назад
У Алисы полностью дебильный поиск. Из сотен песен, что я просил её включить или хотя бы найти, примерно половину она даже не пытается определить правильно - ищет какую-то нерелевантную хрень. Причём результат повторяется из раза в раз. Самое удивительное, что яндекс с клавиатуры эти песни успешно находит!
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29k
Snork Snorkoff Час назад
Один хрен всё заканчивается "ищу в интернете" и опять дальше юзать курсор и кнопки. Ну и нафига оно мне? Проще срезу поисковый запрос вбить
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2k
sedoisever Час назад
Вот только почему-то из всех возможностей Алисы люди считают особым шиком научить её грубить и обзываться. Весь ютуб забит такими "смешнявыми" роликами.
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3k
Ivan 2 часа назад
Говно-эти ваши голосовые помошники. Бесполезная дрянь. Даже простую фразу через раз разбирает в тихом месте, а уж в шумном, или, не дай бог, в соседнем помещении о чем-то говорят чуть слышно, приоритет то ясен... А уж от яндекса, как и любой другой продукт, говно в квадрате! Просто потому что яндекс-рассадник говна. Поиск убил рекламой, нет поиска уже в яндексе, такси убил, купив убер и допуская Улумбеков, маркет убил, как место с низкими ценами, теперь это-маркетплейс. Любая ассоциация с яндексом-негатив. Видишь таксера-бойся, он невменос. Видишь каршаринг-невменос. Чуть не сбил в желтом рюкзачке мудак коляску в парке-опять яндекс! Перекрыт выезд из двора-доставка маркета. Самый угробыищный помошник-Алиса.
Гугг не без недостатков, но он в десятки раз лучше. И, слава богу, народ это понимаеи, так как яндекс с каждым месяцем все сильнее и сильнее теряет рынок. Заслуженно!
Так что, ГУГЛ, мочи козлов!
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5k
ZmeyUA 2 часа назад
На Украине Яндекс под запретом (в принципе начхать - есть VPN), но через него Алиса работать не хочет ((((
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58k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
техника умнеет люди тупеют все логично . количество разума на Земле величина постоянная .
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