Пользователи уже привыкли к этому голосовому помощнику, значительно облегчающему серфинг, работу и отдых в Сети. Почему Алиса – именно Алиса, и чем еще она знаменита?
1. Детский фильм. Практически всем знаком детский фильм, снятый по мотивам произведения Кира Булычёва «Гостья из будущего», главная героиня которого – Алиса Селезнева. Здесь определенно прослеживается логическая цепочка: любознательность – мечты о будущем – проявление интереса – получение ответов.
2. Известная книга. Речь о «Приключениях Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла. Собственно, Интернет подходит под это определение, поэтому объяснение вполне жизнеспособное.
3. Самоидентификация. Да-да, виртуальный помощник сам выдал ответ на вопрос: «На тестировании выяснилось, что имя вроде «бета умный помощник, версия три один, билд семь шестьдесят четыре», к сожалению, не очень хорошо запоминается, пользователи путались».
4. Выбор пользователей. На этом варианте остановились в результате голосования сами пользователи, их большинство. Основная битва развернулась между Алисой и Майей. Результат известен нам всем.
5. Верность традициям. Впрочем, не всем пользователям понравилось, что для программы выбрано человеческое имя. И на их возмущения сотрудники Яндекса ответили, что всего лишь следовали сложившимся традициям. Программу «Элиза», пародирующую беседу пациента с психотерапевтом, придумал в 1996 году Джозеф Вейценбаум. А название ей было дано в честь Элизы Дулитл – персонажа пьесы Бернарда Шоу «Пигмалион».
За 4 года своего существования Алиса научилась играть с пользователем в игры и даже удостоилась чести быть выдвинутой на пост президента. Почему же для помощника был использован женский образ и, соответственно, голос? Здесь, как объяснили сами сотрудники Яндекса, чистая психология: это голос мамы, который практически у всех людей ассоциируется с уютом, безопасностью, защитой, чудесной порой беззаботного детства.
Алиса говорит голосом Татьяны Шитовой – российской актрисы театра, кино и озвучивания. Для генерирования голоса пришлось записать целых 60 часов ее речи. Зато теперь голосовой помощник умеет произносить любые слова и фразы голосом Шитовой.
Чтобы научить голосового помощника находить ответы на вопросы, была построена специальная нейросеть. По результатам миллионов прослушанных диалогов помощник обучился вести беседы на свободные темы, избегая при этом некорректных.
Собственно, сервис, несмотря на наличие негативных отзывов, перспективный. Подтверждение – растущий к нему интерес пользовательской аудитории. И этому способствует умение учиться за счет обратной связи с возможностью оценивать работу Алисы.
А как вам Алиса?
Источник:
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Впрочем, что там Алиса. Она ещё и Скарлетт Йохансон, Эмили Блант, Марго Робби, Шарлиз Терон, Дженифер Лоуренс, Вайнона Райдер, Натали Портман, Наоми Уоттс, Эмма Стоун, Галь Гадот, Софи Марсо, Кейт Бэкинсейл, Кэмерон Диаз, Джулия Робертс, Меган Фокс, Кира Найтли, Марион Котийяр, Розамунд Пайк... короче, бесполезно перечислять.
Гугг не без недостатков, но он в десятки раз лучше. И, слава богу, народ это понимаеи, так как яндекс с каждым месяцем все сильнее и сильнее теряет рынок. Заслуженно!
Так что, ГУГЛ, мочи козлов!
Далее: пока поиск не прогрузился-надо ждать, иначе первые 2 слова не пройдут.
Руками, с клавиатуры в разы надежнее, короче.
И, даже если ты живешь один, или работаешь в личном кабинете-это хорошо, когда привычно. Но оказываясь за пределами тихой комнаты-снова клавиатура, значит надо вырабатывать 2 привычки...