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Почему собаки не любят пьяных?

Почему собаки не любят пьяных?

Автор:
09 января 2024 07:27
Сообщество : Животные
Метки: Видео   алкоголь   животные   интересно   пьяные   собака   
1939
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Почему большинство собак не любят пьяных людей? Существует как минимум три версии, которые объясняют неприязнь животных к людям, употребившим спиртные напитки.

Полноценных исследований, почему собаки так не любят зелёного змия, к сожалению, учёные пока не проводили. Но есть, как минимум, три теории, объясняющих стойкое отвращение животинок к алкоголю.

Во-первых, запах. Причём как самого алкоголя, так и выделений нашего тела под воздействием горячительного.

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Не стоит забывать, что этиловый спирт, содержащийся во всех алкогольных напитках, — это мощный токсин. А организм наш вовсе не дурак: он старается как можно быстрее переработать и избавиться от злосчастного токсина всеми доступными способами. В том числе через поры, пот и другие выделения. Ну а все мы знаем, что чутьё шерстяных работает куда мощнее, чем наше с вами. Так что если человеку просто неприятен запах перегара, то для наших питомцев — это настоящая бомба-вонючка!

Во-вторых, раскоординация движений. Язык тела очень важен для животных, ведь с его помощью они общаются не только между собой, но и считывают много информации с нас. Вы можете и сами не замечать, как заплетаются ноги или дрожат руки, но зверям всё видно сразу. Собаки не понимают, чего ожидать от нас и как действовать. Необычное, нестандартное, «неправильное» поведение звери интерпретируют по-своему: кто-то пугается, а кто-то сразу же атакует.

В-третьих, животные могут испытывать отвращение к пьяным людям из-за предыдущего негативного опыта. Объяснять тут долго не надо: достаточно, чтобы какой-нибудь человек напугал или ударил зверя, чтобы тот навсегда связал запах алкоголя с негативным воздействием. Особенно сильно на пьяных реагируют бездомные животные. По понятным причинам: неприятного опыта с нетрезвыми людьми у таких собак куда больше, чем у домашних питомцев.

Все эти версии могут очень удачно работать как вместе, так и по-отдельности. В любом случае, употребление алкоголя серьёзно вредит вашему здоровью! Не стоит испытывать свой организм и терпение животных на прочность — откажитесь от употребления спиртного, и будет вам счастье! Ну а если всё же праздники взяли своё, не ходите на прогулку с питомцем навеселе и не пытайтесь общаться с уличными собаками. Так будет безопаснее для вас и спокойнее для животных.

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Метки: Видео   алкоголь   животные   интересно   пьяные   собака   
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3  комментария
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Сергей Полчаса назад
Ну ХЗ, часто имел контакт с собаками по синему телу. Причём как с вполне знакомыми так и обсолютно чужими псинами. Были даже такие агрессивные по жизни, что даже хозяева предостерегали "не подходи, укусит". И никто не кусал, давали себя погладить и почесать.
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768
бдятел 16 минут назад
Минздрав, незачёт...
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21k
kσρβγς 21 минуту назад
Главная и основная причина - "во-вторых". Пьяный ведет себя не так, как человек в обычном состоянии.
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