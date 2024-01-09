Почему собаки не любят пьяных?

Почему большинство собак не любят пьяных людей? Существует как минимум три версии, которые объясняют неприязнь животных к людям, употребившим спиртные напитки.
Полноценных исследований, почему собаки так не любят зелёного змия, к сожалению, учёные пока не проводили. Но есть, как минимум, три теории, объясняющих стойкое отвращение животинок к алкоголю.
Во-первых, запах. Причём как самого алкоголя, так и выделений нашего тела под воздействием горячительного.
Не стоит забывать, что этиловый спирт, содержащийся во всех алкогольных напитках, — это мощный токсин. А организм наш вовсе не дурак: он старается как можно быстрее переработать и избавиться от злосчастного токсина всеми доступными способами. В том числе через поры, пот и другие выделения. Ну а все мы знаем, что чутьё шерстяных работает куда мощнее, чем наше с вами. Так что если человеку просто неприятен запах перегара, то для наших питомцев — это настоящая бомба-вонючка!
Во-вторых, раскоординация движений. Язык тела очень важен для животных, ведь с его помощью они общаются не только между собой, но и считывают много информации с нас. Вы можете и сами не замечать, как заплетаются ноги или дрожат руки, но зверям всё видно сразу. Собаки не понимают, чего ожидать от нас и как действовать. Необычное, нестандартное, «неправильное» поведение звери интерпретируют по-своему: кто-то пугается, а кто-то сразу же атакует.
В-третьих, животные могут испытывать отвращение к пьяным людям из-за предыдущего негативного опыта. Объяснять тут долго не надо: достаточно, чтобы какой-нибудь человек напугал или ударил зверя, чтобы тот навсегда связал запах алкоголя с негативным воздействием. Особенно сильно на пьяных реагируют бездомные животные. По понятным причинам: неприятного опыта с нетрезвыми людьми у таких собак куда больше, чем у домашних питомцев.
Все эти версии могут очень удачно работать как вместе, так и по-отдельности. В любом случае, употребление алкоголя серьёзно вредит вашему здоровью! Не стоит испытывать свой организм и терпение животных на прочность — откажитесь от употребления спиртного, и будет вам счастье! Ну а если всё же праздники взяли своё, не ходите на прогулку с питомцем навеселе и не пытайтесь общаться с уличными собаками. Так будет безопаснее для вас и спокойнее для животных.
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