Почему собаки не любят пьяных?

Полноценных исследований, почему собаки так не любят зелёного змия, к сожалению, учёные пока не проводили. Но есть, как минимум, три теории, объясняющих стойкое отвращение животинок к алкоголю.

Во-первых, запах. Причём как самого алкоголя, так и выделений нашего тела под воздействием горячительного.