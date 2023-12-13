Зачем гекконы лижут свои глаза языком?

Но не только изменения в конструкции заставляют животин натягивать язык на глаз. Иногда это просто жажда. Намибийский перепончатопалый геккон превратил свои немигающие глаза в инструмент выживания в пустыне. На рассвете он просто берет и собирает всей тушкой росу, а потом чешет в сторону своих собратьев, которые занимались тем же самым. Они собирают драгоценную воду с друг друга, причем приличная доля этой влаги скапливается на глазах.