Зачем гекконы лижут свои глаза языком?

Гекконы не против похвастаться своим длинным языком, который достает до глаз. Однако знаете ли вы, что гекконы и некоторые другие ящерицы вылизывают их?
Представьте, что перед вами геккон. Вот животина пристально смотрит на вас, не отводя взгляд. Вот она открывает рот и показывает язык... А потом берет и тычет им в свой глаз! Ауч... Зачем ящерка? Ты что, мазохистка?!
Нет, не мазохистка. Просто эволюция двигается вслепую, и для некоторых животин приходится изобретать костыли. Вот нескольким видов гекконов не завезли мигательную перепонку. Пока другие животины активно моргают, гекконы этого делать не могут.
Они, как и змеи, пришли к альтернативной идее. Веки у тех и у других были, но они стали прозрачными и срослись. Получилось, что рептилии «надели» неснимаемые прозрачные очки. С одной стороны — удобно, тебе больше не нужно моргать. С другой стороны, появляются свои заморочки.
Например, с такой конструкцией на глазах никак не уберечь свои моргала от яркого света, поэтому у змей и гекконов днем такие узкие зрачки. А ещё очки пусть и защищают глаза от соринок, всё равно загрязняются камешками, песчинками, землёй. От мусора надо избавляться, вот гекконам и приходится слюнявить себе очи длинным языком.
В этот момент он становится дворником на лобовом стекле, улучшая четкость зрения и уменьшая шансы, что глаза воспалятся. Пока человеки будут усиленно моргать, пытаясь убрать запавшую ресничку, гекконы просто уберут инородный предмет за одно движение.
Но не только изменения в конструкции заставляют животин натягивать язык на глаз. Иногда это просто жажда. Намибийский перепончатопалый геккон превратил свои немигающие глаза в инструмент выживания в пустыне. На рассвете он просто берет и собирает всей тушкой росу, а потом чешет в сторону своих собратьев, которые занимались тем же самым. Они собирают драгоценную воду с друг друга, причем приличная доля этой влаги скапливается на глазах.
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