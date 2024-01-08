Смешно, немножко страшно, но очень увлекательно… (пост не для всех – в основном кому за…)

«…Среди нас есть люди, которое родились, в 50-60-х годах. Воспитывались в 60-х. Учились в 70-х. Женились и выходили замуж в 80-е годы. Работали в 80-90-е, а многие работают и по сей день…
Они меняли мировоззрение в 90-е. “Прозревали” в 2000-х. Удивлялись в 2010-х годах. И не сдаются в 2020-х годах.
Пережито почти 7 разных десятилетий... 2 разных века... 2 разных тысячелетия...
Пройден путь от заказа телефонного звонка по 07 через “межгород” до видеозвонков в любую точку мира, от диафильмов и слайд-шоу до Youtube, от виниловых пластинок до онлайн-музыки, от рукописных писем до электронной почты, WhatsApp и социальный сетей.
От прослушивания игр по радио, просмотра черно-белого телевидения, а затем и телевидения высокой четкости. Когда-то они ходили в «Видеоклуб» и теперь смотрят Netflix.
Они знали, как напечатать фотокарточку, при них появились первые компы, перфокарты, дискеты, а теперь у них в руках гигабайты и терабайты на мобильных телефонах или iPad.
Все детство они носили шорты, затем длинные брюки, оксфорды, шорты-бермуды или мини-юбки, макси-юбки, лосины, шаровары, слаксы, штруксы и т.д.
Они ходили в валенках, ездили на роликовых коньках, трехколесных и двухколесных велосипедах, мопедах, бензиновых или дизельных автомобилях, а теперь ездят на гибридах или 100% электрических самокатах, велосипедах, моноколесах, скутерах и автомобилях.
Они избежали инфантильного паралича, менингита, оспы, гриппа H1N1 и лихорадки западного Нила.
Да! Такие люди прошли через многое, но какая замечательная и интересная жизнь у них!
Это поколение смело может назваться “бывшими пенсионерами”, которые родились в том мире 50-60-х, у кого было аналоговое детство и цифровая взрослая жизнь. Они являются своего рода “абракадаброй”, в буквальном смысле слова.
Это поколение прожило и пережило больше, чем любое другое в истории человечества в каждом измерении жизни. Именно это поколение адаптировалось к любым ИЗМЕНЕНИЯМ
Аплодисменты всем представителям “особенного поколения”, которое было и остаётся уникальным, несмотря ни на что! Здоровья радости, удачи, добра и счастья..!»
Это всё про нас..!
И главное - мы этого даже не заметили! Жили себе, да и жили! И продолжаем жить!
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А это лично от меня, только с оптимизмом не совсем такое «лучезарное» соответствие...
Источник:
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"Пройден путь от заказа телефонного звонка по 07 через “межгород” (с)
Это слишком технологично. Сбегаем на почту, закажем разговор. И ждем объявления телефонистки - в какую кабинку зайти.
А в целом удивительное поколение. Оно (и я в том числе) умудрилось просрать советское прошлое и ничего не построить в будущем. Все что появилось сейчас - заслуга нынешних. Потеряное поколение.