Смешно, немножко страшно, но очень увлекательно… (пост не для всех – в основном кому за…)

Они меняли мировоззрение в 90-е. “Прозревали” в 2000-х. Удивлялись в 2010-х годах. И не сдаются в 2020-х годах.





Пережито почти 7 разных десятилетий... 2 разных века... 2 разных тысячелетия...

Пройден путь от заказа телефонного звонка по 07 через “межгород” до видеозвонков в любую точку мира, от диафильмов и слайд-шоу до Youtube, от виниловых пластинок до онлайн-музыки, от рукописных писем до электронной почты, WhatsApp и социальный сетей.

От прослушивания игр по радио, просмотра черно-белого телевидения, а затем и телевидения высокой четкости. Когда-то они ходили в «Видеоклуб» и теперь смотрят Netflix.





Они знали, как напечатать фотокарточку, при них появились первые компы, перфокарты, дискеты, а теперь у них в руках гигабайты и терабайты на мобильных телефонах или iPad.

Все детство они носили шорты, затем длинные брюки, оксфорды, шорты-бермуды или мини-юбки, макси-юбки, лосины, шаровары, слаксы, штруксы и т.д.





Они ходили в валенках, ездили на роликовых коньках, трехколесных и двухколесных велосипедах, мопедах, бензиновых или дизельных автомобилях, а теперь ездят на гибридах или 100% электрических самокатах, велосипедах, моноколесах, скутерах и автомобилях.





Они избежали инфантильного паралича, менингита, оспы, гриппа H1N1 и лихорадки западного Нила.

Да! Такие люди прошли через многое, но какая замечательная и интересная жизнь у них!

Это поколение смело может назваться “бывшими пенсионерами”, которые родились в том мире 50-60-х, у кого было аналоговое детство и цифровая взрослая жизнь. Они являются своего рода “абракадаброй”, в буквальном смысле слова.





Это поколение прожило и пережило больше, чем любое другое в истории человечества в каждом измерении жизни. Именно это поколение адаптировалось к любым ИЗМЕНЕНИЯМ

Аплодисменты всем представителям “особенного поколения”, которое было и остаётся уникальным, несмотря ни на что! Здоровья радости, удачи, добра и счастья..!»

Это всё про нас..!

И главное - мы этого даже не заметили! Жили себе, да и жили! И продолжаем жить!



