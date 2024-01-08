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Смешно, немножко страшно, но очень увлекательно… (пост не для всех – в основном кому за…)

Смешно, немножко страшно, но очень увлекательно… (пост не для всех – в основном кому за…)

Автор:
08 января 2024 13:25
Сообщество : Неформат
Метки: Справка   заметка   поколение прошлого века   
1066
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«…Среди нас есть люди, которое родились, в 50-60-х годах. Воспитывались в 60-х. Учились в 70-х. Женились и выходили замуж в 80-е годы. Работали в 80-90-е, а многие работают и по сей день…

Они меняли мировоззрение в 90-е. “Прозревали” в 2000-х. Удивлялись в 2010-х годах. И не сдаются в 2020-х годах.


Пережито почти 7 разных десятилетий... 2 разных века... 2 разных тысячелетия...

Пройден путь от заказа телефонного звонка по 07 через “межгород” до видеозвонков в любую точку мира, от диафильмов и слайд-шоу до Youtube, от виниловых пластинок до онлайн-музыки, от рукописных писем до электронной почты, WhatsApp и социальный сетей.

От прослушивания игр по радио, просмотра черно-белого телевидения, а затем и телевидения высокой четкости. Когда-то они ходили в «Видеоклуб» и теперь смотрят Netflix.


Они знали, как напечатать фотокарточку, при них появились первые компы, перфокарты, дискеты, а теперь у них в руках гигабайты и терабайты на мобильных телефонах или iPad.

Все детство они носили шорты, затем длинные брюки, оксфорды, шорты-бермуды или мини-юбки, макси-юбки, лосины, шаровары, слаксы, штруксы и т.д.


Они ходили в валенках, ездили на роликовых коньках, трехколесных и двухколесных велосипедах, мопедах, бензиновых или дизельных автомобилях, а теперь ездят на гибридах или 100% электрических самокатах, велосипедах, моноколесах, скутерах и автомобилях.


Они избежали инфантильного паралича, менингита, оспы, гриппа H1N1 и лихорадки западного Нила.

Да! Такие люди прошли через многое, но какая замечательная и интересная жизнь у них!

Это поколение смело может назваться “бывшими пенсионерами”, которые родились в том мире 50-60-х, у кого было аналоговое детство и цифровая взрослая жизнь. Они являются своего рода “абракадаброй”, в буквальном смысле слова.


Это поколение прожило и пережило больше, чем любое другое в истории человечества в каждом измерении жизни. Именно это поколение адаптировалось к любым ИЗМЕНЕНИЯМ

Аплодисменты всем представителям “особенного поколения”, которое было и остаётся уникальным, несмотря ни на что! Здоровья радости, удачи, добра и счастья..!»

 

Это всё про нас..!

И главное - мы этого даже не заметили! Жили себе, да и жили! И продолжаем жить!


__________________________

 

А это лично от меня, только с оптимизмом не совсем такое «лучезарное» соответствие...


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Метки: Справка   заметка   поколение прошлого века   
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15  комментариев
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53k
Прораб 2 часа назад
Я в 85-м закончил ПТУ на телефониста. Сейчас из всего того, на что меня учили, не осталось ничего, от слова совсем. Технологии связи изменились принципиально.
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13k
Denissg 9 минут назад
Я из начала 70-х, но тоже видел это всё.
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484
Zmey8838 24 минуты назад
Выпуск училища связи 84. Аппаратура изменилась полностью.
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1k
Алексей 43 минуты назад
Хорошо написано, прям как что и есть. 1964 гр
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216
iskra 45 минут назад
Контрольный вопрос мужику этого поколения - "ты какого цвета колготки носил?".
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16k
Дядюшка Ау Час назад
О,я из этого поколения.
"Пройден путь от заказа телефонного звонка по 07 через “межгород” (с)

Это слишком технологично. Сбегаем на почту, закажем разговор. И ждем объявления телефонистки - в какую кабинку зайти.

А в целом удивительное поколение. Оно (и я в том числе) умудрилось просрать советское прошлое и ничего не построить в будущем. Все что появилось сейчас - заслуга нынешних. Потеряное поколение.
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5k
Suvar_ 2 часа назад
почему не написали это они создавали цифровое настоящее? компьютеры, языки программирования и т.д.? это они пользуются продуктами своего труда а мы лишь используем их разработки.
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654
Olldd 2 часа назад
За взаимопонимание.
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25k
Виталий Касандров 3 часа назад
смотрят Netflix- ну если не считать что я скачал пару сериалов с торрента то не смотрят .
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SandMANn
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