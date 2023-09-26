В Госдуме поддержали идею раздавать пенсионерам продукты с истекающим сроком годности

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова из партии "Справедливая Россия – За правду" выступила с поддержкой идеи о создании в супермаркетах специального социального отдела или полок, где будут размещаться бесплатные продукты с истекающим сроком годности.

"Инициативу поддерживаю и сама с аналогичной выступала. В некоторых странах такое успешно практикуется. Это будет хорошей поддержкой не только для пенсионеров, но и для социально уязвимых категорий населения", — заявила депутат.

Лантратова отметила, что необходимо поощрить предпринимателей налоговыми преференциями, чтобы они могли создавать социальные полки в своих магазинах. Сейчас владельцам выгодней выкидывать, а не раздавать просроченный товар, поскольку только выброшенные товары не облагаются НДС.