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В Госдуме поддержали идею раздавать пенсионерам продукты с истекающим сроком годности

В Госдуме поддержали идею раздавать пенсионерам продукты с истекающим сроком годности

Автор:
26 сентября 2023 15:58
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: бесплатная раздача   законопроект   пенсионеры   продукты   ритейлеры   срок годности   
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Депутаты хотят обязать ритейлеров выделить несколько полок в супермаркетах для бесплатных товаров.

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова из партии "Справедливая Россия – За правду" выступила с поддержкой идеи о создании в супермаркетах специального социального отдела или полок, где будут размещаться бесплатные продукты с истекающим сроком годности.


"Инициативу поддерживаю и сама с аналогичной выступала. В некоторых странах такое успешно практикуется. Это будет хорошей поддержкой не только для пенсионеров, но и для социально уязвимых категорий населения", — заявила депутат.


Лантратова отметила, что необходимо поощрить предпринимателей налоговыми преференциями, чтобы они могли создавать социальные полки в своих магазинах. Сейчас владельцам выгодней выкидывать, а не раздавать просроченный товар, поскольку только выброшенные товары не облагаются НДС.

Похоже, Лантратова не знакома с разрабатываемым партией ЛДПР законопроектом, в котором как раз и предлагается избавить ритейлеры от налога на добавленную стоимость при безвозмездной передаче продуктов людям.


"Законопроект направлен на исключение из списка объектов налогообложения пищевых продуктов с истекающим сроком годности, что позволит освободить их от уплаты НДС в случае безвозмездной передачи третьим лицам. Таким образом, будет одновременно решена проблема последующей переработки указанной категории товаров и их нехватки у отдельных социальных групп", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Похоже, рано или поздно законопроект попадёт в Госдуму на рассмотрение и, скорее всего, будет принят. Остаётся вопрос, каким образом ритейлеры будут раздавать продукты пенсионерам и социально незащищённым слоям населения, чтобы они достались максимальному количеству людей.

Источник:

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Метки: бесплатная раздача   законопроект   пенсионеры   продукты   ритейлеры   срок годности   
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24  комментария
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3k
poбт 2 часа назад
"обязать ритейлеров"
да б*лядь они сами рады бы раздавать просрочку, но по мудацким законам им дешевле выкинуть
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3k
Daimos 18 минут назад
С тухлого сыра срезают плесень и продают под видом нового. Эти люди бесплатно ничего не дадут.
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5k
Subic Полчаса назад
Какой то бред написан, с точки зрения налогообложения. На момент реализации (или окончания срока реализации (годности)) продукты являются собственностью ритейлера. То есть уже приобретены им (во вне зависимости от того, заплачены за них деньги или еще нет) счет-фактура выписана и НДС зачтена поставщику ритейлера. В некоторых договорах предусмотрен возврат просрочки ритейлером - поставщику, это тоже оформляется накладной и дополнительной (исправительной) счете-фактуре. То есть НДС обратно ложится на поставщика. Но, чаще всего продукт и обязанность по уплате НДС остается на ритейлере и даже если он выбросил (списал) продукты, НДС ему никто не зачтет. Аналогично, если он их раздал, подарил. Законодательное введение льготы по НДС для розданных продуктов (с любым сроком годности) это настолько лакомый способ уходить от НДС на сумасшедшие суммы, что минфин удавится, но не даст такой закон протащить.
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Maxim Max Полчаса назад
Пицца,курица гриль, и всякие такое из них производят и продают дороже.
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141
oleg Pesotsky 36 минут назад
Эксперты бьют тревогу что Земля не сможет прокормить население. На сегодня на планете проживает 9 миллиардов человек. Продукты выбрасываются тоннами. Страны мира отказываются покупать зерно у своих соседей, говорят что и своего хватает. Херня какая-то выходит.
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9k
Trenzel2003 46 минут назад
Что то я не видел у своего мираторга, пятерочки что бы они выбрасывали просрочку.
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40
r3mba4 57 минут назад
под это дело ещё какой налог для работающих придумают, чтобы покрыть издержки торгашей.
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3k
portroy Час назад
Интересно, а кто будет отвечать, если кто-то этими товарами отравится? +НДС, +как сделать это доступным именно малоимущим, а то приедет какая-нибудь дама на рендж ровере и заберет все с этой полки.
Короче, мое мнение, проще депутатам зп урезать, ввести налоги на церковь, сократить количество чиновников и на освободившиеся деньги уже поднять пенсию, например...
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1k
Arti Час назад
A как же про яжемать забыли, как они это позволят, им просрочка нужнее всех
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37k
Алексей Час назад
Директор магазина созывает собрание - как провести пиар акцию, но чтоб дешево - ему говорит маркетолог - нет ничего проще просто мусорные контейнеры с внутренней территорией, ставим перед входом...
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80
ruslan d Час назад
Ну если так сделают , будет хоть помощь людям , вот только надо продумать как это организовать , чтоб побоища за еду не начались ... Не в обиду пенсионерам, конечно .
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12k
Rus77 Час назад
А я предлагаю думские столовые с условными ценами, перевести на питание просроченными продуктами, а пенсионеров на думский рацион!
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62k
doker 2 часа назад
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Заходит Лантратова в магазин:
- Всем просрочки бесплатно за счёт заведения!
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