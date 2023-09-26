В Госдуме поддержали идею раздавать пенсионерам продукты с истекающим сроком годности

Депутаты хотят обязать ритейлеров выделить несколько полок в супермаркетах для бесплатных товаров.
Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова из партии "Справедливая Россия – За правду" выступила с поддержкой идеи о создании в супермаркетах специального социального отдела или полок, где будут размещаться бесплатные продукты с истекающим сроком годности.
"Инициативу поддерживаю и сама с аналогичной выступала. В некоторых странах такое успешно практикуется. Это будет хорошей поддержкой не только для пенсионеров, но и для социально уязвимых категорий населения", — заявила депутат.
Лантратова отметила, что необходимо поощрить предпринимателей налоговыми преференциями, чтобы они могли создавать социальные полки в своих магазинах. Сейчас владельцам выгодней выкидывать, а не раздавать просроченный товар, поскольку только выброшенные товары не облагаются НДС.
Похоже, Лантратова не знакома с разрабатываемым партией ЛДПР законопроектом, в котором как раз и предлагается избавить ритейлеры от налога на добавленную стоимость при безвозмездной передаче продуктов людям.
"Законопроект направлен на исключение из списка объектов налогообложения пищевых продуктов с истекающим сроком годности, что позволит освободить их от уплаты НДС в случае безвозмездной передачи третьим лицам. Таким образом, будет одновременно решена проблема последующей переработки указанной категории товаров и их нехватки у отдельных социальных групп", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Похоже, рано или поздно законопроект попадёт в Госдуму на рассмотрение и, скорее всего, будет принят. Остаётся вопрос, каким образом ритейлеры будут раздавать продукты пенсионерам и социально незащищённым слоям населения, чтобы они достались максимальному количеству людей.
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да б*лядь они сами рады бы раздавать просрочку, но по мудацким законам им дешевле выкинуть
Короче, мое мнение, проще депутатам зп урезать, ввести налоги на церковь, сократить количество чиновников и на освободившиеся деньги уже поднять пенсию, например...
- Всем просрочки бесплатно за счёт заведения!