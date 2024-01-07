Пожарный из Нижнекамска сделал девушке предложение, от которого она не смогла отказаться

Для этого он использовал коллег и автоцистерну.
Огнеборец из Нижнекамска решил добиться руки и сердца своей возлюбленной. Сделать ей предложение на прогулку в ЗАГС и получить уверенное «Да». Ну а чтобы у девушки не возникло даже тени сомнения, парень основательно подготовился.
Он купил обручальное кольцо и договорился со свободными от несения службы коллегами. Также использовал автоцистерну, которую ещё не поставили в боевой расчёт.
Пожарные с мигалками подъехали к кафе, где обедала возлюбленная парня, развернули пожарный рукав и ворвались в помещение. Молодой человек встал перед дамой на колено и попросил стать его женой.
Естественно, она согласилась. Кто же такому откажет?
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Предложение получилось с огоньком.
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