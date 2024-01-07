Пожарный из Нижнекамска сделал девушке предложение, от которого она не смогла отказаться

Огнеборец из Нижнекамска решил добиться руки и сердца своей возлюбленной. Сделать ей предложение на прогулку в ЗАГС и получить уверенное «Да». Ну а чтобы у девушки не возникло даже тени сомнения, парень основательно подготовился.

Он купил обручальное кольцо и договорился со свободными от несения службы коллегами. Также использовал автоцистерну, которую ещё не поставили в боевой расчёт.

Пожарные с мигалками подъехали к кафе, где обедала возлюбленная парня, развернули пожарный рукав и ворвались в помещение. Молодой человек встал перед дамой на колено и попросил стать его женой.

Естественно, она согласилась. Кто же такому откажет?