FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 8092 поста • 1040 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
Пожарный из Нижнекамска сделал девушке предложение, от которого она не смогла отказаться

Пожарный из Нижнекамска сделал девушке предложение, от которого она не смогла отказаться

Автор:
07 января 2024 18:34
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Девушка   Нижнекамск   автоцистерна   кольцо   невеста   педложение   пожарный   
1593
1
1

Для этого он использовал коллег и автоцистерну.

Огнеборец из Нижнекамска решил добиться руки и сердца своей возлюбленной. Сделать ей предложение на прогулку в ЗАГС и получить уверенное «Да». Ну а чтобы у девушки не возникло даже тени сомнения, парень основательно подготовился.

Он купил обручальное кольцо и договорился со свободными от несения службы коллегами. Также использовал автоцистерну, которую ещё не поставили в боевой расчёт.

Пожарные с мигалками подъехали к кафе, где обедала возлюбленная парня, развернули пожарный рукав и ворвались в помещение. Молодой человек встал перед дамой на колено и попросил стать его женой.

Естественно, она согласилась. Кто же такому откажет?

Предложение получилось с огоньком.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Видео   Девушка   Нижнекамск   автоцистерна   кольцо   невеста   педложение   пожарный   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
18k
SandMANn Час назад
Как бы в будущем от возлюбленной не сработал эффект бумеранга
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Кистень 5 минут назад
Слюнтяй и показушник.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Билли 18 минут назад
Нормальный мужик, правильная профессия, нормальная реакция женщины и публики - не вижу сомнений, что они будут крепкой семьёй.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
lekha-fil 20 минут назад
Какая-то позёрская *х*у*йня.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
210
Йож ДонеццкиЙ Полчаса назад
Красаучег!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
733
александр ломовицкий Час назад
придурошный конечно но блин как все таки здорово . рад за них
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Дмитрий Час назад
Главное, что, судя по видео, никто ничего не знал!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Андрей Иванов Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

269352



Другие посты автора
Популярное в сообществах
16 интересных фактов о мультсериале «Том и Джерри»
16 интересных фактов о мультсериале «Том и Джерри»
Несколько интересных фактов о фильме "Харли Дэвидсон и ковбой Мальборо"
Несколько интересных фактов о фильме "Харли Дэвидсон и ковбой Мальборо"
Набирающие популярность в сообществах
Николасу Кейджу 60 лет
Николасу Кейджу 60 лет
Как распознать мошенника?
Как распознать мошенника?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Развлечение взрослого состоявшегося мужчины

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#история#Россия#факты#СССР#инцидент
#фото#животные#в мире#Жизнь
#люди#кино#сарказм#фильм
Суд выпустил из СИЗО отца девушки, устроившей стрельбу в брянской школе Суд выпустил из СИЗО отца девушки, устроившей стрельбу в брянской школе Мощный взрыв сжиженного газа в Китае попал на видео Мощный взрыв сжиженного газа в Китае попал на видео Пивной стакан, которым решили чокнуться, неожиданно разбился Пивной стакан, которым решили чокнуться, неожиданно разбился В московском метро девушка избила пожилую женщина из-за громкой музыки В московском метро девушка избила пожилую женщина из-за громкой музыки Бывший член сборной России по борьбе и знаменосец Олимпийских игр в Токио избил в Таиланде девушку за отказ с ним познакомиться Бывший член сборной России по борьбе и знаменосец Олимпийских игр в Токио избил в Таиланде...

На что жалуетесь?

Вернуться