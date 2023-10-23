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&nbsp;«Я тебя в этом унитазе утоплю»: воспитанница омского детдома избила сверстницу и заставила её мыть туалет

 «Я тебя в этом унитазе утоплю»: воспитанница омского детдома избила сверстницу и заставила её мыть туалет

Автор:
23 октября 2023 16:49
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Девушка   Омская область   воспитанница   детдом   издевательства   
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Теперь в этом деле разбирается прокуратура.

В селе Большие Уки Большеуковского района буйная воспитанница детского дома заставила девушку мыть унитаз. Перед этим надавала ей пощёчин.

Как и полагается надмозгам, это видео выложили в сеть и агрессивной девушкой заинтересовался Следственный комитет:

Около 20 часов 15 октября 16-летняя воспитанница детского дома нанесла множество ударов руками сверстнице за то, что та опоздала на ужин, а также заставила мыть (унитазы в мужском и женском туалетах руками). Произошедшее снимали на видео другие воспитанники детского дома.

Позже выяснилось, что дама уже условно судима за кражу. В данный детдом она поступила в недавно и уже стала наводить там свои блатные порядки.

Как сообщил министр образования Омской области Иван Кротт:

На работников детдома возбудили уголовку за халатность. А местный правозащитник Никита Смирнов считает, что в этом учреждении драки происходили регулярно, но воспитатели просто закрывали на это глаза.

Теперь 16-летней даме, которая устроила расправу над девушкой, угрожает уголовная статья. Сейчас все детали инцидента разбирают силовики.

Источник:

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Метки: Видео   Девушка   Омская область   воспитанница   детдом   издевательства   
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2  комментария
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15k
Дядюшка Ау 39 минут назад
"ранее она стреляла из пневматического пистолета в воспитанников детдома....
В последнее время в доме детства работали над восстановлением ее мамы в родительских правах" (с)

Мама, так понимаю, активно сопротивляется
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9k
Дмитрий 11 минут назад
Ну явно и очевидно одна вещь. В таких коллективах всегда выделяется лидер. Страшнее всего если таких лидеров несколько и они объединяются в группу. Тогда остальным просто 3.14...ц. Срочно отделить от остальных подростков и направить в учреждение более жёсткого содержания. Там как раз таких овермного.....Ах да! Совсем забыл! Сначала дать 3.14....ы! Хороших таких, прям от души отвесить!
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