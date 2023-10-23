 «Я тебя в этом унитазе утоплю»: воспитанница омского детдома избила сверстницу и заставила её мыть туалет

Теперь в этом деле разбирается прокуратура.
В селе Большие Уки Большеуковского района буйная воспитанница детского дома заставила девушку мыть унитаз. Перед этим надавала ей пощёчин.
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Как и полагается надмозгам, это видео выложили в сеть и агрессивной девушкой заинтересовался Следственный комитет:
Около 20 часов 15 октября 16-летняя воспитанница детского дома нанесла множество ударов руками сверстнице за то, что та опоздала на ужин, а также заставила мыть (унитазы в мужском и женском туалетах руками). Произошедшее снимали на видео другие воспитанники детского дома.
Позже выяснилось, что дама уже условно судима за кражу. В данный детдом она поступила в недавно и уже стала наводить там свои блатные порядки.
Как сообщил министр образования Омской области Иван Кротт:
На работников детдома возбудили уголовку за халатность. А местный правозащитник Никита Смирнов считает, что в этом учреждении драки происходили регулярно, но воспитатели просто закрывали на это глаза.
Теперь 16-летней даме, которая устроила расправу над девушкой, угрожает уголовная статья. Сейчас все детали инцидента разбирают силовики.
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В последнее время в доме детства работали над восстановлением ее мамы в родительских правах" (с)
Мама, так понимаю, активно сопротивляется