 «Я тебя в этом унитазе утоплю»: воспитанница омского детдома избила сверстницу и заставила её мыть туалет

На работников детдома возбудили уголовку за халатность. А местный правозащитник Никита Смирнов считает, что в этом учреждении драки происходили регулярно, но воспитатели просто закрывали на это глаза.

Теперь 16-летней даме, которая устроила расправу над девушкой, угрожает уголовная статья. Сейчас все детали инцидента разбирают силовики.