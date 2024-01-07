Девушке вместе с укропом доставили палочника

Кстати, как домашний питомец, палочник совсем не прихотлив: ему нужно всего лишь немного зелени, палок и влажной среды, а кормить можно листиками салата. В хороших условиях они могут прожить до 20 месяцев. В общем, палочники — очаровательные создания. Они быстро привыкают сидеть на руке и ведут себя при этом абсолютно спокойно.



