Девушке вместе с укропом доставили палочника

Хорошее это дело — доставка из магазина: заказал необходимые продукты, и тебе их упакуют, а потом довезут прямо до двери.
Вот и решила девушка в Перми воспользоваться этим удобным сервисом, заказала себе укроп, а получила нового домашнего питомца.
В упаковке с зеленью оказался большой палочник. Вот уж маскировка на высшем уровне! Ладно, хоть не змею доставили, и на этом спасибо.
В магазине немного удивились такому инциденту, но вернули деньги за укроп и в качестве извинения выдали купон на 100 рублей. Девушка решила не избавляться от палочника, а оставила его себе в качестве нового домашнего питомца.
Кстати, как домашний питомец, палочник совсем не прихотлив: ему нужно всего лишь немного зелени, палок и влажной среды, а кормить можно листиками салата. В хороших условиях они могут прожить до 20 месяцев. В общем, палочники — очаровательные создания. Они быстро привыкают сидеть на руке и ведут себя при этом абсолютно спокойно.
Источник:
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Палочник хоть насекомое нашей "полосы" хуже было бы если с виноградом или бананами какой нибудь ядовитый гад попал бы- говорят бывали случаи с ядовитыми пауками.
Палочники просто так не появляются))))