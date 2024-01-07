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Девушке вместе с укропом доставили палочника

Девушке вместе с укропом доставили палочника

Автор:
07 января 2024 10:45
Сообщество : Животные
Метки: Видео   домашние   магазины   насекомые   палочник   укроп   
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Хорошее это дело — доставка из магазина: заказал необходимые продукты, и тебе их упакуют, а потом довезут прямо до двери.

Вот и решила девушка в Перми воспользоваться этим удобным сервисом, заказала себе укроп, а получила нового домашнего питомца.

В упаковке с зеленью оказался большой палочник. Вот уж маскировка на высшем уровне! Ладно, хоть не змею доставили, и на этом спасибо.

В магазине немного удивились такому инциденту, но вернули деньги за укроп и в качестве извинения выдали купон на 100 рублей. Девушка решила не избавляться от палочника, а оставила его себе в качестве нового домашнего питомца.

Кстати, как домашний питомец, палочник совсем не прихотлив: ему нужно всего лишь немного зелени, палок и влажной среды, а кормить можно листиками салата. В хороших условиях они могут прожить до 20 месяцев. В общем, палочники — очаровательные создания. Они быстро привыкают сидеть на руке и ведут себя при этом абсолютно спокойно.

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Метки: Видео   домашние   магазины   насекомые   палочник   укроп   
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14  комментариев
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68k
Андрей 2 часа назад
Лишнее подтверждение свежести зелени.
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6k
Евгений Д 12 минут назад
Здоровское приключение и бесплатный подарок.
Палочник хоть насекомое нашей "полосы" хуже было бы если с виноградом или бананами какой нибудь ядовитый гад попал бы- говорят бывали случаи с ядовитыми пауками.
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6k
hhwost 14 минут назад
палочник завёл себе человека.
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450
На хер ЗАПАД! 59 минут назад
Палочники прикольные,но мега быстро размножаются. На сколько знаю, им и партнёр не нужен
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13k
Cornho Час назад
Люди уже продукты заказывают?
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37k
Андрей Иванов Час назад
Девушка с укропом. Звучит
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7k
Кружок Час назад
Видимо у девушки давно не было)
Палочники просто так не появляются))))
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5k
Lexx 2 часа назад
Ему пара нужна, пусть ещё у них укропа закажет.
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