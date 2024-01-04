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Немного о радиодеталях в СССР. Где мы их брали?

Немного о радиодеталях в СССР. Где мы их брали?

Автор:
04 января 2024 23:12
Метки: СССР   история   радиодетали   
495
4

Начнём с нашего радиолюбительского детства. Ну здесь мы оказались практически единодушны, главным нашем снабженцем в те незапамятные времена, была свалка при каком либо предприятии, специализацией которого была радиоэлектроника.

Начнём с нашего радиолюбительского детства. Ну здесь мы оказались практически единодушны, главным нашем снабженцем в те незапамятные времена, была свалка при каком либо предприятии, специализацией которого была радиоэлектроника.

Фото в свободном доступе.

Разница была только в том, что каждый вспоминал свою, памятную ему по детству, помоечку. Магазины радиодеталей стояли на последнем месте, ибо скудость их ассортимента, была прямо пропорциональна их ценам. Согласитесь, пять полновесных советских рублей за транзистор в 1965 году - это совсем негуманно. Пять раз плотно пообедать в столовой можно было на эти деньги. На втором месте стоял Посылторг. Все помнят Авиамоторную 50?

Цены там тоже устанавливались не айс, да и зачастую можно было получить сообщение типа: "Заказанные вами товары временно отсутствуют в продаже", однако ассортимент у них, по сравнением с магазинами был несравним. К тому же, не всегда родители соглашались спонсировать ваши покупки на 10 - 15 рублей. В общем, было трудно с компонентами в той стране, причём длились эти трудности вплоть до последней революции, после которой появилось всё и сразу. Ну это я отвлёкся. Как правило, наше увлечение, за редким исключением, становилось нашей профессией. Так что после школы начинались всякие училища, техникумы и институты, по окончании которых мы попадали в радиотехнический рай. Не будем лукавить и честно скажем - большинство нужных компонентов тащились с работы. Так я отвечаю на вопрос "откуда КУ-202", а заодно и на множество других вопросов. Ну ведь понятно, что такую лампу как ГУ-74, нельзя было купить в магазине ни за какие деньги.

А ЭМФ? А кварцы? А КПЕ с армейских радиостанций, которые услужливо предлагал к установке любимый журнал "Радио" в своих статьях? Они, разумеется, стыдливо добавляли слово "списанные", но лично я никогда не видел списанных Р-105 в магазине радиотоваров. Сам я работал в местном авиапредприятии в службе ЭРТОС, так она тогда называлась. Служба занималась радионавигацией, радиолокацией, радиосвязью и всей прочей электроникой. Именно из этой службы на нашу коллективку приплыли Р-250 и РАС-КВ, а ко мне домой Волна-К. Причём никакого воровства и близко не было. Вся перечисленная техника подлежала списанию по старости и передавалась нам в качестве шефской помощи по письму из ДОСААФ. Нужно ли говорить, что вся эта техника и в старости исправно могла работать ещё многие, даже не годы, а десятилетия, ибо сработана была на совесть в военпроме СССР.

Что касается мелочёвки, тут я тоже не скажу, что это было воровство. Всё то, что тащилось домой, в любом случае оказалось бы на помойке (помните детство?), т.к. неиспользуемый ЗИП, наборы кварцев, радиолампы по некоторым характеристикам после проверки на МИЛУ-1 не подходящие по параметрам к работе, считались мусором. Скорее можно было получить разнос от начальства за беспорядок на объекте, чем взыскание за вынос этого мусора с территории. Что касается радиодеталей, то в СССР существовали такие понятия как основные фонды и малоценка. К основным фондам относились приёмники, передатчики, РЛС и прочая недвижимость.

Вся эта техника состояла на строгом учёте и за её вынос можно было и присесть лет на десять, если не больше. А вот радиодетали считались малоценкой и списывались с баланса сразу после получения со склада. Понятно, что за расходом никто не следил, наоборот, начальство было настроено побыстрее избавиться от этого "хлама", дабы в дальнейшем не урезали фонды. Ну такие были в то время законы, может и развалилась наша страна из-за такой вот бесхозяйственности. Да и тащили то мы не с целью личной наживы, а для развития радиолюбительского творчества в стране, дело безусловно нужное и полезное. А вот такие "товарищи" как на фото ниже, были нам не товарищами.

Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию".

Такое творчество считалось спекуляцией и обещало несколько лет лесоповалочных работ в пользу государства, а если выяснялось, что продаваемые компоненты, пусть и малоценные, вынесены с государственного предприятия, можно было и под "вышку" приползти. И я с этим согласен. Вот так обстояли дела с радиодеталями в нашей стране в те благословенные времена, ну а тот кто скажет, что я не прав, пусть первым бросит в меня камень.


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Метки: СССР   история   радиодетали   
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18  комментариев
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20k
Bill 5 часов назад
Ф[Х]уета, автор явно не в теме. Никто не приседал на 10 лет и уж тем более под "вышку".
ЭМФ (электро-механические фильтры), кварцы, КПЕ (конденсаторы переменные), ГУ-74, даже ГУ-50 и прочая лабуда свободно распространялись и продавались. Через ДОСААФ, школьные кружки, клубы радиолюбителей и пр. Государство было заинтересованно и активно помогало. Даже отправка радиолюбительских карточек во все страны мира(!) была бесплатна (нужно было только поставить штамп на конверте в местном клубе).
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57k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 5 минут назад
что то редкое да сложно но можно было "достать". а радио на коленке собрать можно было всегда.
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464
Zmey8838 Час назад
Базар на пл. Космонавтов ("Космодроме") и магазин "Юный техник".
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9k
MPEG-8 3 часа назад
Я в радиокружок в Дом пионеров записался только для того, чтобы достать тиристоры на цветомузыку.
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170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 4 часа назад
сейчас из советских радиодеталей золото килограммами добывают аффинажем)
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170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 4 часа назад
канал угарный
Ссылка youtu.be
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5k
Fishki_surfer 5 часов назад
У нас в маленьком южном городке не было ни помоек с радиодеталями, ни радиопредприятий, ни магазинов "Радио".
В "Культтоварах" был отдел, но с очень скудным ассортиментом. Чаще надо было или ехать самому в город покрупнее (хотя, и там нихрена не было), или покупать с рук.
Тем не менее, народ ухитрялся заниматься радиолюбительством и даже радиохулиганством: делали "шарманки" - нелегальные радиопередатчики - и вещали на город, обычно западную музыку.

В Москве приходилось покупать детальки у тогдашнего магазина "Пионер", это еще до появления митино и горбушки, году в 87м.
Я тогда собирал себе Синклер и купить необходимое можно было там с рук, почти как в "Иван Васильевиче...". Но за процессором пришлось два раза ездить, типа заказал - через несколько дней получил.

С работы притырить тоже был вариант, знакомые работали в НИИ в лабораториях, где были детали. Выносили не только мелочевку типа сопротивлений/диодов, но и ходовые микросхемки 155/555 серий. Причем, на тему этики никто не заморачивался: не на продажу ведь, а для дела.
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412
ruslan d 6 часов назад
Народ , а сейчас кто-то продолжает этим заниматься ?
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412
ruslan d Сталкер 6 часов назад
вот вот
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11k
Billi_Bons 7 часов назад
А вот где мы их брали.
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37k
albedo 8 часов назад
Было два вида радиодеталей:
Оборонные и бытовые.
Грубо говоря отбракованные для оборонки партии отправляли в бытовой сектор.
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