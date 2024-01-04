Немного о радиодеталях в СССР. Где мы их брали?

Цены там тоже устанавливались не айс, да и зачастую можно было получить сообщение типа: "Заказанные вами товары временно отсутствуют в продаже", однако ассортимент у них, по сравнением с магазинами был несравним. К тому же, не всегда родители соглашались спонсировать ваши покупки на 10 - 15 рублей. В общем, было трудно с компонентами в той стране, причём длились эти трудности вплоть до последней революции, после которой появилось всё и сразу. Ну это я отвлёкся. Как правило, наше увлечение, за редким исключением, становилось нашей профессией. Так что после школы начинались всякие училища, техникумы и институты, по окончании которых мы попадали в радиотехнический рай. Не будем лукавить и честно скажем - большинство нужных компонентов тащились с работы. Так я отвечаю на вопрос "откуда КУ-202", а заодно и на множество других вопросов. Ну ведь понятно, что такую лампу как ГУ-74, нельзя было купить в магазине ни за какие деньги.

А ЭМФ? А кварцы? А КПЕ с армейских радиостанций, которые услужливо предлагал к установке любимый журнал "Радио" в своих статьях? Они, разумеется, стыдливо добавляли слово "списанные", но лично я никогда не видел списанных Р-105 в магазине радиотоваров. Сам я работал в местном авиапредприятии в службе ЭРТОС, так она тогда называлась. Служба занималась радионавигацией, радиолокацией, радиосвязью и всей прочей электроникой. Именно из этой службы на нашу коллективку приплыли Р-250 и РАС-КВ, а ко мне домой Волна-К. Причём никакого воровства и близко не было. Вся перечисленная техника подлежала списанию по старости и передавалась нам в качестве шефской помощи по письму из ДОСААФ. Нужно ли говорить, что вся эта техника и в старости исправно могла работать ещё многие, даже не годы, а десятилетия, ибо сработана была на совесть в военпроме СССР.

Что касается мелочёвки, тут я тоже не скажу, что это было воровство. Всё то, что тащилось домой, в любом случае оказалось бы на помойке (помните детство?), т.к. неиспользуемый ЗИП, наборы кварцев, радиолампы по некоторым характеристикам после проверки на МИЛУ-1 не подходящие по параметрам к работе, считались мусором. Скорее можно было получить разнос от начальства за беспорядок на объекте, чем взыскание за вынос этого мусора с территории. Что касается радиодеталей, то в СССР существовали такие понятия как основные фонды и малоценка. К основным фондам относились приёмники, передатчики, РЛС и прочая недвижимость.

Вся эта техника состояла на строгом учёте и за её вынос можно было и присесть лет на десять, если не больше. А вот радиодетали считались малоценкой и списывались с баланса сразу после получения со склада. Понятно, что за расходом никто не следил, наоборот, начальство было настроено побыстрее избавиться от этого "хлама", дабы в дальнейшем не урезали фонды. Ну такие были в то время законы, может и развалилась наша страна из-за такой вот бесхозяйственности. Да и тащили то мы не с целью личной наживы, а для развития радиолюбительского творчества в стране, дело безусловно нужное и полезное. А вот такие "товарищи" как на фото ниже, были нам не товарищами.