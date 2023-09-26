История самиздата в СССР

Также под самиздат попадали те авторы, которые изначально были официально распространены, но потом попали в немилость власти и их изъяли отовсюду. Стругацкие, Булгаков, Цветаева, Ахматова, Солженицын и не только. В журнале "Хроника текущих событий" появлялись самые первые правозащитные тексты, а альманах Александра Гинзбурга "Синтаксис" стал первым самиздатовским журналом.

В 50-е годы люди также распространяли самиздатовские "неблагонадёжные" аудиозаписи: Леонид Утёсов, Галич, Высоцкий, Визбор и многие другие.



