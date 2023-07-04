Японские женщины не делают уборку: почему?

Японцы не только чрезвычайно трудолюбивы. Молодёжь активно занимается спортом, много путешествует, ходит на мероприятия и концерты. Забавно, что при такой активности множество японцев настоящие социофобы. Они с трудом заводят себе друзей, с ещё большим трудом могут допустить кого-то в своё личное пространство. Никаких домашних посиделок.

То есть, обычная японка в своём доме часто появляется только, чтобы поспать. А еда на вынос сразу исключает грязную посуду и кухню.



