Японские женщины не делают уборку: почему?

Несмотря на своё трудолюбие, современные японцы не любят и не хотят тратить время на уборку и вообще стараются минимизировать домашние хлопоты.
Всё дело в культурном коде: обычно женщина в Японии работает примерно 60 часов в неделю. Женщины, несмотря на фактическое неравенство с мужчинами, довольно хорошо зарабатывают. Им очень важно заботиться о себе, своём внешнем виде и здоровье. На уборку просто нет времени.
Система доставок хорошей и полезной еды в Японии развита прекрасно, поэтому молодёжь предпочитает не обращать внимания на бардак в их скромных квартирах и питается едой на вынос. А вот женщины постарше, у которых уже есть семья, умудряются поддерживать в доме чистоту, тратя на это минимум энергии и времени. Но как?
Первый помощник в сохранении чистоты - национальная культура минимализма. С давних времён в квартирах японцев было почти пусто, за исключением самых необходимых вещей. Редко в Японии можно встретить захламлённые дома. Ненужное - отдать или продать, материалы - самые простые в уходе, мебели - немного. Как только из дома выносится всё лишнее - сразу становится проще поддерживать чистоту.
Японцы не только чрезвычайно трудолюбивы. Молодёжь активно занимается спортом, много путешествует, ходит на мероприятия и концерты. Забавно, что при такой активности множество японцев настоящие социофобы. Они с трудом заводят себе друзей, с ещё большим трудом могут допустить кого-то в своё личное пространство. Никаких домашних посиделок.
То есть, обычная японка в своём доме часто появляется только, чтобы поспать. А еда на вынос сразу исключает грязную посуду и кухню.
Япония - страна технологий.
Контейнеры для мусора в этой стране не приняты. Мусор выставляется за порог в нужный день, когда коммунальщики забирают его сразу от порога дома или же в подъезде. Поэтому существуют специальные ведра: как только они наполняются, то спрессовывают мусор в брикет, а сверху появляется новый мешок.
Да и вообще у японцев много приспособлений для уборки: специальные роботы для мойки окон, роботы-пылесосы, сантехника, которая сама себя моет и дезинфицирует. И правильно запрограммированная техника будет всегда поддерживать дома чистоту. Главное - брикетик мусора не забыть выставить за порог.
Источник:
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НЕ ХОЧУТ!!!
Тьху, дебилы.
У нас глава представительства (японец) снимал роскошную трёшку на одного на Тверской с видом на Кремль, если не ошибаюсь за 18 тыс зелёных в месяц.
Но когда надо было потратить пару сотен на маркетинг - говном исходил.
Ну и компания из раза в раз не выполняла план...
Ещё один японец, тоже глава представительства, просто отказался уезжать, когда его отзывали. Уволился из компании, остался в Москве, женился, получил вид на жительство. Теперь возглавляет представительство уже другой тоже японской компании (кому интересно - Kyocera) и возвращаться в Японию и не думает...