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Японские женщины не делают уборку: почему?

Японские женщины не делают уборку: почему?

Автор:
04 июля 2023 13:35
Сообщество : Путешествия
Метки: Жизнь   Япония   быт   правила жизни   путешествия   туризм   уборка   
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Несмотря на своё трудолюбие, современные японцы не любят и не хотят тратить время на уборку и вообще стараются минимизировать домашние хлопоты.

Всё дело в культурном коде: обычно женщина в Японии работает примерно 60 часов в неделю. Женщины, несмотря на фактическое неравенство с мужчинами, довольно хорошо зарабатывают. Им очень важно заботиться о себе, своём внешнем виде и здоровье. На уборку просто нет времени.


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Система доставок хорошей и полезной еды в Японии развита прекрасно, поэтому молодёжь предпочитает не обращать внимания на бардак в их скромных квартирах и питается едой на вынос. А вот женщины постарше, у которых уже есть семья, умудряются поддерживать в доме чистоту, тратя на это минимум энергии и времени. Но как?


Первый помощник в сохранении чистоты - национальная культура минимализма. С давних времён в квартирах японцев было почти пусто, за исключением самых необходимых вещей. Редко в Японии можно встретить захламлённые дома. Ненужное - отдать или продать, материалы - самые простые в уходе, мебели - немного. Как только из дома выносится всё лишнее - сразу становится проще поддерживать чистоту.


Японцы не только чрезвычайно трудолюбивы. Молодёжь активно занимается спортом, много путешествует, ходит на мероприятия и концерты. Забавно, что при такой активности множество японцев настоящие социофобы. Они с трудом заводят себе друзей, с ещё большим трудом могут допустить кого-то в своё личное пространство. Никаких домашних посиделок.

То есть, обычная японка в своём доме часто появляется только, чтобы поспать. А еда на вынос сразу исключает грязную посуду и кухню.


Япония - страна технологий.

Контейнеры для мусора в этой стране не приняты. Мусор выставляется за порог в нужный день, когда коммунальщики забирают его сразу от порога дома или же в подъезде. Поэтому существуют специальные ведра: как только они наполняются, то спрессовывают мусор в брикет, а сверху появляется новый мешок.


Да и вообще у японцев много приспособлений для уборки: специальные роботы для мойки окон, роботы-пылесосы, сантехника, которая сама себя моет и дезинфицирует. И правильно запрограммированная техника будет всегда поддерживать дома чистоту. Главное - брикетик мусора не забыть выставить за порог.

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Метки: Жизнь   Япония   быт   правила жизни   путешествия   туризм   уборка   
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6  комментариев
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1k
Злодей 3 часа назад
Жильё у них дорогое. Читал (иль на ютубе видел), что подавляющее большинство снимает его, и у них в договоре есть пунк о том,что еженедельно или ежемесячно к ним приходит клининг и убирается. За их счёт,естественно. Плюс сами квартирки у них такие,что нашим студиям 25 метровым завидуют. Да и в целом у них там [мат] творится какая то, ходят бэушные трусы бабские покупают.
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3k
Walther 2 минуты назад
Японские женщины не делают уборку: почему?
НЕ ХОЧУТ!!!
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29k
Serg2001 Час назад
Ссылка www.youtube.com
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36k
Fat boy slim is * in a heaven 2 часа назад
Япошки - полубомжи, живут в трущобах, в крошечных конурах, пашут по 16 часов в сутки, жрут говно из доставки, и все это преподносится как невероятная высокотехнологичная крутизна.
Тьху, дебилы.
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947
ruslan d 3 часа назад
Да молодцы , что сказать . ..
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