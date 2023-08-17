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Лисы в мифологии Японии

Лисы в мифологии Японии

Автор:
17 августа 2023 21:31
Сообщество : Путешествия
Метки: Япония   другое   интересное   легенды   лисы   мифы   путешествия   суеверия   туризм   
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Кицунэ называют любую лису, которая дожила до ста лет. Именно тогда у неё, судя по поверьям, появляется возможность превращения в человека и отрастает второй хвост. И каждое столетие прибавляется ещё один хвостик. Максимум может быть девять.

После того, как кицунэ проживет тысячу лет, её шерсть становится белой, серебристой или золотой. И сама она начинает обладать божественной силой и мудростью.


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В Азии было убеждение, что кицунэ перевоплощаются исключительно во всяких развратниц и забирают у мужчины жизнь, склоняя его к коитусу.

Второй же распространённый образ антропоморфной лисицы - девушка-обманщица. Она была несомненно красива, умна, сексуальна и очарованный ею молодой человек женился, не зная, с кем на самом деле связался. Обычно, когда вскрывалась правда о жене-оборотне, то она с грустью оставляла своего любимого. Но есть притчи и со счастливым концом, когда пара оставалась вместе и у них рождались дети. Дети такого союза обладали удивительной силой и всякими сверхъестественными способностями.


Кицунэ приписывали следующие возможности: порождение огня, намеренное появление в чужих снах, создание особых иллюзий, которые невозможно было отличить от настоящего. Некоторые японские легенды гласят, что кицунэ могут изменять пространство и время, принимать самые разные формы. Иногда их даже сравнивают с суккубами и вампирами. Видимо потому, что они забирают энергию и жизнь людей с помощью сексуального контакта.


Кицунэ разделяют на два вида: яко (их ещё называют ногицунэ) - вредные, злые, лёгкие на всякие проказы и зенко - небесные добрые лисицы, тесно связанные с синтоистским божество риса Инари.
В ряде японских регионов говорили также про нинко - это невидимые лисицы-духи, которых можно было увидеть только тогда, когда она сама этого захочет.

С самых древних времён японцы верили, что возможно одержимость лисицей. Называли они это "кицунэ-цуки" и это считается чем-то вроде психического расстройства, связанного с местной культурой. То есть те, кто ничего не знают про кицунэ, не смогут стать одержимыми.

Кицунэ, согласно мифологии, проникает в объект под ногтями или же через грудь. Человек сильно меняется в привычках и поведении: голос меняется, память становится обрывистой, предпочтения в еде становятся лисьими, как и повадки. Лисица не сможет вселиться в здорового (как физически, так и психически) человека.


Сегодня культура кицунэ в Японии - это дань древней мифологии. Проводятся самые различные фестивали, как, например "Кицунэ-би мацури", в основе которого лежит сказка (русский перевод) "Лиса-невеста. По улицам городов проходит шествие людей в лисьих масках, а завершается мероприятие красочным представлением.














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Метки: Япония   другое   интересное   легенды   лисы   мифы   путешествия   суеверия   туризм   
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5  комментариев
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26k
Влад 2 часа назад
А чё забыли про милых демонов-оборотней которые любят полакомиться печенью соблазнённых? Японцы извращенцы знатные, фантазия у них богатая.
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18k
Михаил Гривин 3 минуты назад
Я при слове "Кицунэ" сразу же вспомнил свою любимую косплеершу. Между прочим, победительница "Pornhub Awards" в номинации "Лучшая косплеерша". А это вам, знаете ли, не в куклы под забором играться (хотя на порнхабе и такое случается).

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21k
Corvus Corax 49 минут назад
Японцы вообще много кого напридумывали... Был на выставке японских кукол... Там очень много интересного узнал. ..

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1k
Павел 59 минут назад
Кому и лиса невеста. Но это надо быть очень голодным и ловким
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