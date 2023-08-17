Лисы в мифологии Японии

В Азии было убеждение, что кицунэ перевоплощаются исключительно во всяких развратниц и забирают у мужчины жизнь, склоняя его к коитусу.

Второй же распространённый образ антропоморфной лисицы - девушка-обманщица. Она была несомненно красива, умна, сексуальна и очарованный ею молодой человек женился, не зная, с кем на самом деле связался. Обычно, когда вскрывалась правда о жене-оборотне, то она с грустью оставляла своего любимого. Но есть притчи и со счастливым концом, когда пара оставалась вместе и у них рождались дети. Дети такого союза обладали удивительной силой и всякими сверхъестественными способностями.



