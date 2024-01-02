В Хабаровском крае спасают сбитого тигра

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На дороге в сторону Владивостока обнаружен тяжело раненый тигр.
Специалисты центра "Амурский тигр" оперативно прибыли на место и ввели животное в состояние сна для осмотра и оказания необходимой помощи.
Предполагается, что тигра сбил неизвестный водитель, который скрылся с места происшествия. Состояние зверя оценивается как тяжелое, но спасатели делают все возможное, чтобы спасти его жизнь.
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