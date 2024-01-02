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В Хабаровском крае спасают сбитого тигра

В Хабаровском крае спасают сбитого тигра

Автор:
02 января 2024 09:37
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Спасение   Хабаровск   животные   сбили тигра   тигр   
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На дороге в сторону Владивостока обнаружен тяжело раненый тигр.

Специалисты центра "Амурский тигр" оперативно прибыли на место и ввели животное в состояние сна для осмотра и оказания необходимой помощи.

Предполагается, что тигра сбил неизвестный водитель, который скрылся с места происшествия. Состояние зверя оценивается как тяжелое, но спасатели делают все возможное, чтобы спасти его жизнь.

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Метки: Видео   Спасение   Хабаровск   животные   сбили тигра   тигр   
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3  комментария
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29k
Axel 2 часа назад
Бедный котик
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192
ivandike 18 минут назад
Надеюсь поправиться, жалко котика
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42k
Aleks 45 минут назад
Лежит как будто просто отдыхает... А по факту скорее всего позвоночник сломан, задние лапы отнялись... Жалко котейку.
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