Супермодные рок-образы в сказке "Новогодние приключения Маши и Вити" (1975)

Детский фильм-сказка "Новогодние приключения Маши и Вити" вышел на телеэкран в декабре 1975 года. Это была настоящая культурная революция. Баба Яга в мини, кот-злодей в модных джинсах и рок-музыка, исполняемая ансамблем "Дикие гитары". Половина мальчиков Советского Союза влюбилась в блондинку с косичками Машу, девочки вздыхали о серьезном очкарике Вите и писали ему письма.
А мамы, сидя у "голубых экранов", запоминали движения современных танцев и срисовывали фасоны костюмов.
"Новогодние приключения" не устарели. Их также смотрят всей семьей, потому что выросло на сказке, снятой Игорем Усовым, не одно поколение.
Далеко не все поклонники сказки знают, что на самом деле изначально она не была заточена под Новый год. Релиз готовился с сюжетом о детишках, которые пытались спасти Белоснежку от обычного волшебника (вероятно, злобного, но безымянного). Но комиссия в Гостелерадио потребовала обязательного новогоднего фильма, и пришлось экстренно переделывать сценарий. Кстати, изначально рабочим названием было "Маша и Витя против «Диких гитар»"
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Бюджет у фильма был очень скромный, и его создателям, включая художника по костюмам Наталью Торееву, пришлось проявлять чудеса смекалки и ловкости при оформлении сказки.
Декорации достались съемочной команде с барского плеча. Так как денег было мало, разжиться качественным реквизитом было нереально. Тогда предприимчивые создатели пошли на хитрость.
Одновременно с ними снимали в другом павильоне "Ленфильма" "Синюю птицу". Это был дорогостоящий проект совместно с американцами, где на декорации не скупились. Как только сцену с определенными частями обстановки отыгрывали в "Синей птице", то "по наследству" весь реквизит передавался в детскую сказку. И хотя совместный труд советских граждан и звезд Голливуда провалился в прокате, новогодняя история про Машу и Витю имела успех.
Михаил Боярский (дикий кот Матвей)
— Этот фильм был для меня одним из первых. Атмосфера на съемках —почти семейная. Играли-то все "свои". Однокурсница Валя Кособуцкая, лучший друг моего брата Жорка Штиль, мой дядя Николай Боярский... С Гладковым мы тоже дружили. Так что съемки шли увлекательно. Тем более, что нам приходилось играть хулиганов со всеми вытекающими последствиями. Была рок-музыка, шутки, трюки, симпатичные дети. Грим, правда, приходилось делать долго. Но гример попалась очень талантливая. С Беллой я дружу по сей день, она меня так преображала, что на съемках я чувствовал себя "диким котом Матвеем", прямо по сценарию. А джинсы в кадре были мои собственные, изрядно рваные. У нас только верхняя часть костюмов взята с "Ленфильма", а остальное (так как сказка-то современная) — импровизация.
Отыгрывая сцену между Матвеем и Кощеем, Боярский нечаянно оговорился, назвав Бессмертного "дядей", ведь роль исполнял Николай Боярский. Игорь Усов сцену менять не захотел, решив, что такая оговорка только добавит истории колорита.
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Образ Кащея Бессмертного у Николая Боярского вышел на удивление комичным, добрым и музыкальным. В его исполнении злодея никто не боялся. Напротив, могущественного чародея хотелось лишь пожалеть.По сюжету он мучился от страшной зубной боли, а еще хотел встретить Новый год вместе со Снегурочкой.
Костюм у Кащея тоже добрый и комичный - к латам прилагается бабушкин платок, повязанный вокруг щеки из-за зубной боли, а его обычная одежда украшена принтом с розовым зубастым зайцем
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Главная героиня стала олицетворением тонкой романтической натуры, зато Витюша – суровый исследователь, у которого в голове постоянно имеется научное объяснение происходящего и на каждый шаг заготовлен химический или физический опыт. Сейчас такой прием в фильмах и книгах не кажется редкостью, но тогда необычный сюжет заинтересовал юного зрителя.
Юра Нахратов, который сыграл роль Вити, в то время не носил очки, но по сценарию ему предписано было обзавестись таким аксессуаром. Пришлось готовить специальные очки, которые бы не имели диоптрий. Примечательно, что к концу съемок выяснилось, что у начинающего актера развивается близорукость. Были даже предположения касательно того, что причина кроется в использовании осветительного оборудования на площадке.
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- Вы бы видели, какой Юрочка был серьезный! – со смехом вспоминает Наталья Симонова. – В перерывах между дублями его было не вытащить ни поиграть, ни побегать. Он все время сидел где-то в стороночке и читал журнал "Наука и жизнь".
Самым ярким воспоминанием для Наташи стали два чудесных платья, которые сшили специально для съемок.
Когда фильм был закончен, "костюмы" ей подарили. Теперь их примеряет на себя ее дочка. Еще Наташе очень нравилось, что ее, как взрослую, пудрили и подкрашивали. На честно заработанные за фильм деньги она, любящая дочь, отвезла маму на курорт в Болгарию.
Модницей оказалась стильная не по годам Баба Яга, которую сыграла совсем не старушка, а 27-летняя Валентина Кособуцкая. И хотя гримеры трудились над ее образом не покладая рук, все равно персонаж получился по большей части не страшным, а по-своему харизматичным.
Особенно народу понравилось, что "старушка" разгуливала в коротенькой юбчонке. Такая продвинутая "бабуля" опережала свое время.
Добавляли особенной ауры современности и песни в стиле рок, придумки Вити (электрошокер чего только стоит) и постоянные взрывы пиротехники. Все было для детских сказок в новинку, поэтому воспринялось на "ура".
Валентина Кособуцкая (Баба Яга)
— Я думаю, что в каждом мужчине есть Кощей Бессмертный, а в каждой женщине — Баба Яга. А уж Кощея Николай Боярский сыграл ослепительно. Я в него чуть не влюбилась, так мне нравился этот образ. Непременным условием было, чтоб песни мы исполняли сами. Приезжал Гладков, это была не работа, а просто удовольствие.
Мой образ вырисовывался постепенно. Мне прилепили длинный нос, замазали черным зуб, нашли рваненькие перчаточки. Получилась щербатая Бабка Ежка. А парик, в котором я снималась, после фильма подарили. Я его еще долго на елках использовала. И до сих пор иногда надеваю.
Мне почему-то все говорят, что в "Новогодних приключениях" получилась очаровательная Баба Яга. Особенно после своего преображения: она женственная, в мини-юбке, с бигуди в волосах. Мне кажется, что она в принципе хорошая... Но вот съемочная группа считала по-другому. Потому что как только я заходила в павильон, начинались какие-то мистические пакости. Например, мог свет ни с того, ни с сего погаснуть. Или однажды на меня упала сверху лампа и чуть не убила. А в ступу я даже ни разу и не залезала. "Летала" она на веревочках и дымила с помощью сухого льда. Маша и Витя поначалу сидеть в ней очень боялись.
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Не менее современным чем Баба яга оказался образ Лешего. Фильм вышел в 1975 году, а Леший выглядит как натуральный современный хипстер: зеленые волосы, татуировка на руке, заплатка-аппликация на штанах c заклепками по бокам и модная майка с принтом. А еще носок только на одной ноге. Ну просто типичный хипстер! А ведь и 50 лет еще не прошло!
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A вот уж кому на съемках точно пришлось тяжело, так это Борису Смолкину, сыгравшему Старичка-Лесовичка, чей костюм очень сильно напоминает шишку.
- Вы знаете, я всю свою роль – небольшую, но, скажем так, выразительную – висел на дереве, - поделился с нами Заслуженный артист России. – Меня вешали на пожарном ремне, и я висел. Смену. Можете себе представить? А еще в советские времена очень ценился труд работников – такелажников, кабельщиков и так далее. Поэтому даже когда объявляли обед, снимать меня никто не спешил! И я продолжал висеть. Ко мне подбегали сердобольные гримеры, помощники режиссера, кормили меня какими-то сосисками – ну, чем могли дотянуться, тем и кормили. Так что это только кажется, что детская сказка, ничего сложного. На самом деле – более чем серьезная и сложная работа.
При этом, по словам Бориса Смолкина, на этапе съемок никто даже и представить себе не мог, что фильм станет народным хитом и даже спустя столько лет будет все так же собирать у экранов сотни тысяч зрителей.
- Я договор на эту картину подписывал на вокзале! – признается наш собеседник. – Я уезжал на гастроли, и кто-то – по-моему, один из помощников режиссера – прибежал туда, и я подписывал договор, уже одной ногой стоя в поезде. Но вот видите, как получилось.
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это сейчас я подключаю к телику ноут и могу что угодно себе ставить - сам себе телевизор)
Но очень интересно.!