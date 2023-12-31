Супермодные рок-образы в сказке "Новогодние приключения Маши и Вити" (1975)

A вот уж кому на съемках точно пришлось тяжело, так это Борису Смолкину, сыгравшему Старичка-Лесовичка, чей костюм очень сильно напоминает шишку.

- Вы знаете, я всю свою роль – небольшую, но, скажем так, выразительную – висел на дереве, - поделился с нами Заслуженный артист России. – Меня вешали на пожарном ремне, и я висел. Смену. Можете себе представить? А еще в советские времена очень ценился труд работников – такелажников, кабельщиков и так далее. Поэтому даже когда объявляли обед, снимать меня никто не спешил! И я продолжал висеть. Ко мне подбегали сердобольные гримеры, помощники режиссера, кормили меня какими-то сосисками – ну, чем могли дотянуться, тем и кормили. Так что это только кажется, что детская сказка, ничего сложного. На самом деле – более чем серьезная и сложная работа.