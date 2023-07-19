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16 сказочных фотографий от девушки, которая создаёт завораживающие образы известных персонажей

16 сказочных фотографий от девушки, которая создаёт завораживающие образы известных персонажей

Автор:
19 июля 2023 10:31
Сообщество : ФотоМир
Метки: Девушка   дизайн   красота   образ   сказка   стиль   фото   
868
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Кто в детстве не мечтал примерить на себя образ любимого персонажа? Девочки шили платья, мальчики стругали деревянные мечи, но со временем эти забавы у многих прошли. Елена Резанова — девушка, которая воплотила свою мечту в реальность, не остановившись на платьях для кукол.

Елена — дизайнер и модель, которая в паре с фотографами создаёт неподражаемые образы известных персонажей, используя свои мастерство и фантазию. Девушки в её платьях выглядят невероятно эффектно!


Красная шапочка

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Граф Дракула и его возлюбленная


Неподражаемая Хюррем-султан


Фото сделаны в Стамбуле. Посмотрите, как гармонично смотрится!


Эсмеральда и её козочка


Золушка собралась на бал


Зимняя сказка


Феи в ожидании Питера Пэна


Очень нежные образы!


Рейнира Таргариен


Принцесса из восточного фольклора


Алиса за чаепитием


Где же Шляпник и остальные?


Белоснежка со своими друзьями


Снежная королева


Белль


Ариэль

Персонификация Масленицы

Сколько красок!


Царевна-Лебедь

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Метки: Девушка   дизайн   красота   образ   сказка   стиль   фото   
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