16 сказочных фотографий от девушки, которая создаёт завораживающие образы известных персонажей

Кто в детстве не мечтал примерить на себя образ любимого персонажа? Девочки шили платья, мальчики стругали деревянные мечи, но со временем эти забавы у многих прошли. Елена Резанова — девушка, которая воплотила свою мечту в реальность, не остановившись на платьях для кукол.