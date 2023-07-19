16 сказочных фотографий от девушки, которая создаёт завораживающие образы известных персонажей

Кто в детстве не мечтал примерить на себя образ любимого персонажа? Девочки шили платья, мальчики стругали деревянные мечи, но со временем эти забавы у многих прошли. Елена Резанова — девушка, которая воплотила свою мечту в реальность, не остановившись на платьях для кукол.
Елена — дизайнер и модель, которая в паре с фотографами создаёт неподражаемые образы известных персонажей, используя свои мастерство и фантазию. Девушки в её платьях выглядят невероятно эффектно!
Красная шапочка
Граф Дракула и его возлюбленная
Неподражаемая Хюррем-султан
Фото сделаны в Стамбуле. Посмотрите, как гармонично смотрится!
Эсмеральда и её козочка
Золушка собралась на бал
Зимняя сказка
Феи в ожидании Питера Пэна
Очень нежные образы!
Рейнира Таргариен
Принцесса из восточного фольклора
Алиса за чаепитием
Где же Шляпник и остальные?
Белоснежка со своими друзьями
Снежная королева
Белль
Ариэль
Персонификация Масленицы
Сколько красок!
Царевна-Лебедь
Источник:
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг