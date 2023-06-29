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Сказочник поневоле, вдохновение которого пробудило горе

Сказочник поневоле, вдохновение которого пробудило горе

Автор:
29 июня 2023 16:27
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: Культура   Шарль Перро   жанр   известность   литература   сборник   сказка   увлечение   франция   
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Широко известно, что Конан Дойл ненавидел Шерлока Холмса – героя, который его прославил. И мечтал избавиться от него, чтобы реализовать себя в других проектах. Оказывается, он был не первым классиком, который не воспринимал серьёзно жанр, для которого стал фактически первооткрывателем.

Речь о чудесном сказочнике Шарле Перро (1628-1703), который стеснялся своих произведений и считал их ерундой. И отчасти это понятно: Шарль был младшим из шести сыновей парижского судьи. Как и все братья, прилежно учился и стал адвокатом. А позднее получил должность при дворе.

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Но, видимо, ангел всё же поцеловал это дитя при рождении. Шарля тянуло к сочинительству. И одновременно с основной деятельностью он писал.  Результатом, так сказать, пробы пера стали три сказки в стихах: «Ослиная шкура», «Потешные желания» и «Гризельда». Сложные, витиеватые, с налётом гламура они, естественно, были рассчитаны на взрослую аудиторию. По той простой причине, что для детей тогда ещё в принципе никто ничего не писал. Придворные дамы единодушно оценили творение как «шарман» и вместо болтовни о кавалерах с воодушевлением обсуждали хитросплетения отношений между принцами и их прекрасными возлюбленными. Не обходя вниманием и сказочных существ, мешавшим или помогавшим главным героям.

В 1672 году Шарль сочетался браком. По любви: уже немолодой 44-летний мужчина без памяти влюбился в Мари Гишон, которой едва минуло 18 лет. Девушка привлекла сотрудника Французской академии не только прелестью юности. Она была не по годам рассудительна и, несмотря на знатное происхождение, лишена жеманства, чопорности и высокомерия.

Супруги жили душа в душу, несмотря на разницу в возрасте. У них родились дети – Франсуаза, Шарль-Самюэль и Пьер. Но счастье оказалось быстротечным. Жизнь 24-летней Мари унесла оспа. Несмотря на страдания, она нашла в себе силы отдать последние распоряжения касаемо похорон, денежной благодарности слугам и других вопросов.

Дети были ещё маленькими и находились на попечении кормилицы младшего сына. В этот период Шарль возглавил Французскую академию. И часто уезжал по рабочим вопросам. Но когда возвращался, проводил всё свободное время с детьми. Дочь и сыновья просили рассказать сказку – к этому ритуалу их приучила мать.

Отцу сложно было вспомнить сказки своего детства. И он стал записывать и адаптировать те, что кормилица рассказывала малышу Пьеру. Историй набралось много. И Шарль постарался при их адаптации объединить простой крестьянский юмор с салонной элегантностью. В сочетании с простым языком и мудрым посылом в конце истории стали невероятно популярными. О них говорили, их пересказывали. И сказки покинули дворцовые своды, ушли в народ, поселились в лачугах и хижинах.

«Сказки матушки Гусыни, или Истории и сказки былых времён с поучениями» – так называется единственная книга сказок, опубликованная Перро. К вышеупомянутым текстам в стихах Перро добавил восемь новых, в прозе: «Красная Шапочка», «Золушка», «Кот в сапогах», «Спящая красавица», «Мальчик-с-пальчик», «Синяя Борода», «Подарки феи» и «Рике-с-хохолком».

Писатель ушёл из жизни через шесть лет после выхода книги. И уже не узнал, что она была переведена на все европейские языки. Но действительно вынужденно ставший сказочником и родоначальником особого жанра автор навсегда остался в истории, а его произведения использовали и продолжают использовать как основу множества фильмов, спектаклей, опер и мультфильмов.  

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Метки: Культура   Шарль Перро   жанр   известность   литература   сборник   сказка   увлечение   франция   
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Denissg 24 минуты назад
Я смотрел мультик про матушку Гусыню, но там было совсем не про кота в сапогах...
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