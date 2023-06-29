Сказочник поневоле, вдохновение которого пробудило горе

В 1672 году Шарль сочетался браком. По любви: уже немолодой 44-летний мужчина без памяти влюбился в Мари Гишон, которой едва минуло 18 лет. Девушка привлекла сотрудника Французской академии не только прелестью юности. Она была не по годам рассудительна и, несмотря на знатное происхождение, лишена жеманства, чопорности и высокомерия.

Супруги жили душа в душу, несмотря на разницу в возрасте. У них родились дети – Франсуаза, Шарль-Самюэль и Пьер. Но счастье оказалось быстротечным. Жизнь 24-летней Мари унесла оспа. Несмотря на страдания, она нашла в себе силы отдать последние распоряжения касаемо похорон, денежной благодарности слугам и других вопросов.