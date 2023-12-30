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«Не хочу новую маму»: переживания китайской девочки

«Не хочу новую маму»: переживания китайской девочки

Автор:
30 декабря 2023 11:43
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Юмор   дочка   забавно   мама   папа   смерть   
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Девочка из Китая растопила сердца интернет-пользователей тревогой о седых волосах матери. Ролик с трогательным разговором набрал более 80 тыс. комментариев.

Девочка обеспокоилась седыми волосы мамы, потому что подумала, что мама скоро умрет. «Я еще не выросла, поэтому тебе нельзя умирать. Если ты умрешь, кто же позаботится обо мне?» — спросила малышка.


Мама сказала ей, что она не умирает, а просто стареет. Она добавила: «Даже если меня не станет, папа найдет для тебя новую мать».


«Я не хочу новую маму. Я хочу, чтобы ты была старой мамой, у которой есть морщины! Мне будет очень грустно без тебя», — ответила девочка.


Но на вопрос будет ли ей грустно без папы, у девочки нашелся немного другой ответ.

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Метки: Видео   Юмор   дочка   забавно   мама   папа   смерть   
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4  комментария
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5k
Влад 4 часа назад
Вот... Жучка малолетняя!..
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2k
Александр 12 минут назад
Что и требовалось доказать - мужчины для них расходный ресурс.
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2k
fraxinus 2 часа назад
интересно
по-китайски вроде мама и папа - те же слова
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11k
Dabus 3 часа назад
Реально .. слёзы навернулись, ком в горле ...
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