«Не хочу новую маму»: переживания китайской девочки

Девочка из Китая растопила сердца интернет-пользователей тревогой о седых волосах матери. Ролик с трогательным разговором набрал более 80 тыс. комментариев.
Девочка обеспокоилась седыми волосы мамы, потому что подумала, что мама скоро умрет. «Я еще не выросла, поэтому тебе нельзя умирать. Если ты умрешь, кто же позаботится обо мне?» — спросила малышка.
Мама сказала ей, что она не умирает, а просто стареет. Она добавила: «Даже если меня не станет, папа найдет для тебя новую мать».
«Я не хочу новую маму. Я хочу, чтобы ты была старой мамой, у которой есть морщины! Мне будет очень грустно без тебя», — ответила девочка.
Но на вопрос будет ли ей грустно без папы, у девочки нашелся немного другой ответ.
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по-китайски вроде мама и папа - те же слова