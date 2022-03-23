Быть отцом девочки — это особый вид веселья

Когда мужчина становится отцом, ему нужно проявлять ответственность, защищать своего ребёнка и учить его разным важным вещам. Ну а если вы — отец девочки…
Ваша жизнь гарантированно заполнится не менее ответственными заданиями: завязать хвостики, побыть для дочери моделью для макияжа, испечь блинчики, нарядиться в Русалочку… Интересно, на что ещё способны отцы девочек?
Практикуюсь, чтобы научиться делать дочке причёски
Дочка захотела, чтобы я вот так сфотографировался на лугу
Этот пони должен был подрасти в воде. Ночью заменил его на другого
Дочка решила сделать мне маникюр, но договорились, что это будут ногти настоящего мужчины
Дочь попросила блинчики в виде Свинки Пеппы. Что ж, когда-нибудь получится…
Впервые взял дочку с собой на каток
Её условием было, чтобы мы надели сочетающиеся наряды.
Как выглядит брутальный отец, который вместе с дочкой идёт разгребать снег лопатой
Идеальная модель для макияжа
Попросил дочку придумать дизайн моей новой татуировки
Лучшая интерпретация волка и Красной шапочки
Двухлетняя дочка настояла на том, чтобы прокатиться вместе со мной
Не то чтобы я поклонник педикюра…
Но когда тебя приглашают в такой салон красоты, отказать невозможно.
Русалочка никогда ещё не была настолько очаровательной
Когда дочка говорит залезать в машину, надо лезть в машину
Дочка хотела быть Русалочкой, так что у меня не было другого выбора
Что ж, кажется, быть папой девочки — это и правда особый вид радости и веселья!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Но внучка ещё круче
Есть у меня парочка дочек. Старшей вот 18 скоро будет. Не помню чтоб маникюр и т.п. мне малевали.
Даже когда разукрашивают мою татуху, то берут ручки без блёсток, потому что блёстки для девочек, а не для мальчиков :-)
То "мужика" будет искать который всё это приемлет.
ИМХО - не очень здоровая тенденция. Но это у них - им сойдёт, пусть и дальше туда двигаются, только нам не навязывают.
Но вот венгры и поляки ещё более жёстче эту тему регулируют, там вообще уровень толерантности - 0
Дети еще ни про гомосятину ни про другие извращения не в курсе.
Моя не могла мне прическу сделать потому что я лысый, так она мне на груди пыталась косички заплетать... Дети...