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Быть отцом девочки — это особый вид веселья

Быть отцом девочки — это особый вид веселья (16 фото)

Автор:
23 марта 2022 10:07
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   весело   дети   дочка   забавно   отец   папа   родители   
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16

Когда мужчина становится отцом, ему нужно проявлять ответственность, защищать своего ребёнка и учить его разным важным вещам. Ну а если вы — отец девочки…

Ваша жизнь гарантированно заполнится не менее ответственными заданиями: завязать хвостики, побыть для дочери моделью для макияжа, испечь блинчики, нарядиться в Русалочку… Интересно, на что ещё способны отцы девочек?


Практикуюсь, чтобы научиться делать дочке причёски

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Дочка захотела, чтобы я вот так сфотографировался на лугу

Этот пони должен был подрасти в воде. Ночью заменил его на другого

Дочка решила сделать мне маникюр, но договорились, что это будут ногти настоящего мужчины

Дочь попросила блинчики в виде Свинки Пеппы. Что ж, когда-нибудь получится…

Впервые взял дочку с собой на каток

Её условием было, чтобы мы надели сочетающиеся наряды.


Как выглядит брутальный отец, который вместе с дочкой идёт разгребать снег лопатой

Идеальная модель для макияжа

Попросил дочку придумать дизайн моей новой татуировки

Лучшая интерпретация волка и Красной шапочки

Двухлетняя дочка настояла на том, чтобы прокатиться вместе со мной

Не то чтобы я поклонник педикюра…

Но когда тебя приглашают в такой салон красоты, отказать невозможно.


Русалочка никогда ещё не была настолько очаровательной

Когда дочка говорит залезать в машину, надо лезть в машину

Дочка хотела быть Русалочкой, так что у меня не было другого выбора

Что ж, кажется, быть папой девочки — это и правда особый вид радости и веселья!


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   весело   дети   дочка   забавно   отец   папа   родители   
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14  комментариев
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4k
Наталья 2 часа назад
Молодцы, папы.
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Autumn2015 19 минут назад
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Autumn2015 19 минут назад
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1k
perekrestok 37 минут назад
Папы, конечно, молодцы. Но почему то на фото не видно мам. Наверное в семьях что то не так? В таком возрасте дети должно уже понимать разницу между папой и мамой.
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3k
Sergiy Rambus 40 минут назад
Дочка это круто.
Но внучка ещё круче
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23k
Сибиряк 46 минут назад
Папа сказал "Делайте что хотите, только дайте мне поспать"
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1
Иван Чернов Час назад
Супер папы, достойные подарка в День отца.
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29k
Игорь 2 часа назад
Если мужик свою скрытую гомосячную сущность проявить наружу стесняется - то оправдать это тем что вот дочка и всё такое, прокатывает вполне.

Есть у меня парочка дочек. Старшей вот 18 скоро будет. Не помню чтоб маникюр и т.п. мне малевали.
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