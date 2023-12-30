Минкульт отказался лишать Филиппа Киркорова звания народного артиста

Хоть одна хорошая новость для Филиппа Бедросовича!
Конец года катком проехался по королю поп-музыки, неосмотрительно заявившемуся на "голую вечеринку" Ивлеевой. И хотя после он пытался оправдаться, что зашел на полчаса и вообще дверью ошибся, волну народного гнева было не остановить.
Любителя тусоваться стали "отменять" и запрещать и даже грозились было лишить его звания народного артиста. Дескать, не к лицу людям с таким статусом трясти исподним.
Однако Бедросовичу можно выдыхать - звания его лишать не будут. В Минкульте считают, что для этого нет оснований:
"В соответствии с Положением о государственных наградах Российской Федерации награжденный может быть лишен государственной награды только вступившим в законную силу приговором суда при осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления". - сообщили в ведомстве.
Впрочем, Киркорову и без этого есть о чём задуматься: в "Голубом огоньке2 не покажут, из фильма вырезали. Так, глядишь, и негласного звания "Короля поп-музыки" лишат!
Источник:
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Российская эстрада настолько прогнила и воняет, что блевать тянет. Пугачева со своей мафией всех талантливых артистов выжила со сцены, остались только те кто жопу ей медом мажет, старые мумии и выродки бездарные. Из всех артистов мне только Дима Маликов нравится, точнее как он себя ведёт. Никаких скандалов и извращений, семьянин, музыку сам пишет и в общем то неплохую, образование консерваторское, плюс молодые группы продюсирует. В рекламе озона только немного поднадоел, но деньги то надо как-то зарабатывать. Не знаю какой он дома, но в обществе ведёт себя как порядочный мужчина.
Негласного звания лишить не могут, потому как его никто не давал.
Петух, назвавший себя львом, не перестаёт быть петухом...
Обидно что и моя доля есть в его звании, так как я часть нашего народа.
а кто короновал то? я просто не понимаю, на ум не одной шедевральной песни не приходит, при этом я например знаю таких исполнителей как Обозинский или Вилли Токарев, а вот что то киркорова песен вспомнить не могу, ну может какое то говно типа цвет настроения синий - но это только благодаря мемам