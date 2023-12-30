Минкульт отказался лишать Филиппа Киркорова звания народного артиста

Конец года катком проехался по королю поп-музыки, неосмотрительно заявившемуся на "голую вечеринку" Ивлеевой. И хотя после он пытался оправдаться, что зашел на полчаса и вообще дверью ошибся, волну народного гнева было не остановить.

Любителя тусоваться стали "отменять" и запрещать и даже грозились было лишить его звания народного артиста. Дескать, не к лицу людям с таким статусом трясти исподним.