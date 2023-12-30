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Минкульт отказался лишать Филиппа Киркорова звания народного артиста

Минкульт отказался лишать Филиппа Киркорова звания народного артиста

Автор:
30 декабря 2023 09:53
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Анастасия Ивлеева   голая вечеринка   минкульт   народный артист   филипп киркоров   шоу бизне   
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Хоть одна хорошая новость для Филиппа Бедросовича!

Конец года катком проехался по королю поп-музыки, неосмотрительно заявившемуся на "голую вечеринку" Ивлеевой. И хотя после он пытался оправдаться, что зашел на полчаса и вообще дверью ошибся, волну народного гнева было не остановить.


Любителя тусоваться стали "отменять" и запрещать и даже грозились было лишить его звания народного артиста. Дескать, не к лицу людям с таким статусом трясти исподним.


Однако Бедросовичу можно выдыхать - звания его лишать не будут. В Минкульте считают, что для этого нет оснований:


"В соответствии с Положением о государственных наградах Российской Федерации награжденный может быть лишен государственной награды только вступившим в законную силу приговором суда при осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления". - сообщили в ведомстве.

Впрочем, Киркорову и без этого есть о чём задуматься: в "Голубом огоньке2 не покажут, из фильма вырезали. Так, глядишь, и негласного звания "Короля поп-музыки" лишат!

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Метки: Анастасия Ивлеева   голая вечеринка   минкульт   народный артист   филипп киркоров   шоу бизне   
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31  комментарий
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964
Вася 7 часов назад
Сам факт, что это существо имеет звание "народного" является оскорблением русского народа. По хорошему надо с теми, кто это звание давал, разобраться.
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17k
a_komolow 24 минуты назад
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146
Фрол 2 часа назад
Какое министерство культа - такие и его подопечные.Ещё одно подтверждение ,что мнение народа - мыльный пузырь.
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8k
Игорь 2 часа назад
Во времена СССР такие звания имели смысл, они давали привилегии, повышенная пенсия, льготы на проезд, оплату ЖКХ, в театре давали повышенную ставку. А какой смысл в звании сейчас? Теперь все выше перечисленное упразднено. Просто звание, которое можно в визитке написать. Нужно упразднить, тогда не будет нужды отнимать за поведение. А все будет сводится к доходу. Оконфузился, получи пустые залы и безденежье. И где в кап странах такое? Тоже не припомню, чтобы выходили статьи о заслуженной артистке Франции Патрисии Каас или народной артистке США Мадонне.
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586
Bublic 77 4 часа назад
Все эти звания уже давно обесценили себя, раздают всем кому не лень, достаточно позолотить ручку кому надо и будешь хоть народным, хоть международным, да каким хочешь. Всё это бутафория.
Российская эстрада настолько прогнила и воняет, что блевать тянет. Пугачева со своей мафией всех талантливых артистов выжила со сцены, остались только те кто жопу ей медом мажет, старые мумии и выродки бездарные. Из всех артистов мне только Дима Маликов нравится, точнее как он себя ведёт. Никаких скандалов и извращений, семьянин, музыку сам пишет и в общем то неплохую, образование консерваторское, плюс молодые группы продюсирует. В рекламе озона только немного поднадоел, но деньги то надо как-то зарабатывать. Не знаю какой он дома, но в обществе ведёт себя как порядочный мужчина.
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5k
Владимир 4 часа назад
а если создать петицию от народа,лишить его народного.
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6k
Leo Sun 4 часа назад
"Так, глядишь, и негласного звания "Короля поп-музыки" лишат!"

Негласного звания лишить не могут, потому как его никто не давал.
Петух, назвавший себя львом, не перестаёт быть петухом...
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5k
Искандер 5 часов назад
Если звание народное, значит народ его должен давать, так же как и лишать!
Обидно что и моя доля есть в его звании, так как я часть нашего народа.
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16k
Kucher 5 часов назад
Уехавшее гавно (в том числе и признанных инагентами), не лишают всех этих званий. И, видимо, даже не собираются. Что уж про этого болгарского полупокера говорить?
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72k
SAndre 5 часов назад
а можно к званию "народный" добавить приставку "и"?
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2k
Igor Grishaev 5 часов назад
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10k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 6 часов назад
Примадон грёбанный
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452
На хер ЗАПАД! 6 часов назад
Кто бы сомневался...
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4k
Walther 6 часов назад
Да оно, собственно, и по**й...
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13k
Copycat 6 часов назад
королю поп-музыки

а кто короновал то? я просто не понимаю, на ум не одной шедевральной песни не приходит, при этом я например знаю таких исполнителей как Обозинский или Вилли Токарев, а вот что то киркорова песен вспомнить не могу, ну может какое то говно типа цвет настроения синий - но это только благодаря мемам
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452
На хер ЗАПАД! Copycat 6 часов назад
Он ьбычный петух
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382
iskra Copycat 6 часов назад
Попробовал вспомнить песни Кирокорова,и сразу в голове выскочило - " Рыбка моя! Я твой глазик. Банька моя! Я твой тазик"..
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
12k
25k
ЦСКА 7 часов назад
Званием "король эстрады"-это он сам себя наградил! Так же как его бывшая "зайка" самопровозгласилась "примадоной"! Еще был "главный пед.р.и.л.а. советского союза", но покойных оставим в покое....
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1k
WithU 7 часов назад
Видимо , Песков , которому Дыдросович по панибратски трепал лацкан пиджака на одном из видео , подсуетился .
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37k
Андрей Иванов 7 часов назад
Интересно, а они поедут извиняться сами знаете к кому?
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6k
Alex 7 часов назад
Мудаки
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58k
zloykoyot 7 часов назад
Погодите. Уверен на 99,5%, если его сейчас прижмут с баблом, налоговыми проверками с соответствующими последствиями и участием в концертах - он свалит к алке на Кипр и спустя пару суток будет вонять не хуже тухлодырого максимки и прочей сдристнувшей слепаковщины. И вот тогда можно будет лишать.
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