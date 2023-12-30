Массовая истерия на 1 млрд человек. В Китае за неуважение к манго еще не так давно могли расстрелять

Во второй половине XX века китайцы буквально сходили с ума по этому экзотическому фрукту. И за пренебрежение манго преступника ждал суд, как контрреволюционера.
Давайте разберем эту странную историю массовой истерии.
Считаете, что Анубис, минотавр и прочие боги - дань прошлому?
Человек слабо меняется, невзирая на открытия в науке и технический прогресс. Мифологизм мышления часто проявляется у обычных людей. Да, мы не верим, что после смерти нас встретит здоровый мужик с головой собаки, как это думали в Древнем Египте.
Но, подчас, люди готовы верить в нелепицу куда большую.
В 1968 году Мао Цзэдун провел деловую встречу с министром иностранных дел Пакистана Мианом Аршадом Хусейном. И тот подарил Мао манго — фрукт, незнакомый Китаю.
Мао же символически подарил манго «народу Китая», отдав его работникам Университета Цинхуа.
Отказ Мао самому съесть фрукт расценили, как личную жертву на благо рабочих.
После этого началось парадоксальное.
Казалось, все сошли с ума от манго… Появился настоящий культ манго. Никто его не ел. Люди стали поклоняться ему!
Люди делали поделки из папье-маше в форме манго, считая его совершенством.
Его называли «подарком Мао рабочему классу». Китайцы придали экзотическому фрукту безумную эмоциональную ценность.
Предпосылки для этого были в китайской мифологии - так называемые персики бессмертия. С их помощью божества продлевали свою молодость и жизнь до бесконечности. И манго стало подобным символом для рабочего класса.
Когда же кому-то удавалось достать этот уникальный фрукт - его обмазывали воском, консервировали в формальдегиде и размещали за стеклом, выставляя, как ценнейший артефакт.
Рабочие одной из трикотажных фабрик провели грандиозную церемонию приветствия манго. Они распевали афоризмы из цитат Мао, а затем запечатали манго воском, чтобы сохранить их для будущих поколений. Но, весьма некстати, через несколько дней запечатанное воском манго начало гнить, - вспоминал лечащий врач Мало - Ли Чжисуй.
После этого собралась комиссия из высших чиновников. Они удалили воск, очистили манго и отварили мякоть в большой кастрюле с водой.
Потом состоялась важная церемония. Каждый работник сделал глоток воды из кастрюли, где кипятили "священное" манго.
"Я рассказал Мао о манго, и он рассмеялся. Тогда он думал, что подобное поклонение Манго безобидно", - Ли Чжисуй.
Однако после этого началась дикая истерия с насилием.
Казалось бы, обычный фрукт....
В какой-то момент ситуация вышла из-под контроля:
Вскоре рабочие начали поклоняться восковым моделям манго и выставлять их напоказ по стране. Тех, кто не демонстрировал должного уважения манго наказывали по всей строгости, как контрреволюционеров.
Например, талантливый дантист доктор Хан заявил, что в манго нет ничего особенного. По составу плод похож на сладкий картофель. Его отдали под суд за злостную клевету, признали виновным и казнили (!). Перед этим провели с осуждением по городу.
Трудно представить, что всего 50 лет назад за неуважение к обычному фрукту человека мог ждать расстрел!
Восковые и пластиковые копии манго пользовались большим спросом. Обычные бытовые товары стали украшать изображением фрукта. На ура расходились простыни, подносы и кружки, пеналы. Появились даже мыло и сигареты со вкусом манго. Упаковки украшали патриотическими лозунгами и изображениями Мао.
Мао Цзе Дун не пытался как-то повлиять на этот хаос. Со временем, он стал затихать естественным образом спустя два года.
Люди стали "кощунственно" относится к бывшему священному символу. Восковые манго, например, стали использовать вместо свечей, когда отключалось электричество.
В 70-х была даже сделана попытка возродить этот культ, когда Первая леди Филиппин Имельда Маркос в ходе визита в Китай подарила целую коробку с манго. Однако прежнего эффекта уже не было. Люди привыкли к манго, воспринимая его, как должное - обычный фрукт, который можно съесть.
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