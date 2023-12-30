Массовая истерия на 1 млрд человек. В Китае за неуважение к манго еще не так давно могли расстрелять

Но, подчас, люди готовы верить в нелепицу куда большую.

В 1968 году Мао Цзэдун провел деловую встречу с министром иностранных дел Пакистана Мианом Аршадом Хусейном. И тот подарил Мао манго — фрукт, незнакомый Китаю.

Мао же символически подарил манго «народу Китая», отдав его работникам Университета Цинхуа.

Отказ Мао самому съесть фрукт расценили, как личную жертву на благо рабочих.

После этого началось парадоксальное.

Казалось, все сошли с ума от манго… Появился настоящий культ манго. Никто его не ел. Люди стали поклоняться ему!