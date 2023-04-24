Китайские военные охраняют древние сооружения, которым более 8000 лет

В Китае есть загадочные сооружения, которые могут стать ключом к пониманию древней истории страны, да истории древнего мира.
Более чем в 100 км от древнего города Сиань, среди разросшихся лесов возвышаются десятки пирамидальных курганов, которые на протяжении тысячелетий окутаны тайной. Запад узнал о них, когда Фред Мейер Шредер, американский торговец, впервые сообщил о «загадке» в 1912 году.
В то время он путешествовал по провинции Шэньси с проводником, где и сделал подробные записи в своем дневнике, отметив, что видел одну гигантскую пирамиду высотой около 1000 футов(около 300 метров) и ещё одну, почти вдвое выше, окруженную множеством меньших пирамид.
Спустя 30 лет пилот ВВС США Джеймс Гауссман во время полета над Азией обнаружил «чисто-белую» структуру, которая в два раза превышает размеры Великой египетской пирамиды.
Он сказал: «Примечательной вещью был замковый камень, огромный кусок похожего на драгоценный камень материала, который мог быть кристаллом.Мы никак не могли приземлиться, хотя очень хотели. Мы были поражены масштабами этой вещи».
Два года спустя полковник Морис Шихан, дальневосточный директор Trans World Airline, сообщил то же самое.
В начале девяностых годов немецкий исследователь Хартвиг Хаусдорф искал массивную пирамиду, но не смог ее найти. Сообщается, что он обнаружил, что «китайские военные тщательно патрулируют этот район».
Сегодня Google Earth покажет любому с правильными координатами свидетельство не одной, а около 40 пирамид, которые не просто увидеть. Они покрыты деревьями и травой, и многим из них около 8000 лет.
Этот регион, по сути, представляет собой китайскую версию египетской Гизы и Долины Царей в одном лице, тем более что ходят слухи об огромном количестве королевских особ, скрывающихся под поверхностью.
Еще в XVII веке о китайских пирамидах писал римский иезуит, а в 1785 году французский востоковед и китаевед Жозеф де Гинь написал «Очерк, в котором мы доказываем, что китайцы — египетская колония».
Западным археологам до сих пор редко разрешалось исследовать эти места, и некоторые утверждали, что кусты были посажены преднамеренно, чтобы сохранить постройки в секрете.
Но эксперты предполагают, что курганы почти наверняка содержат потерянных императоров и артефакты, которые затмят открытие Тутанхамона Говардом Картером в 1922 году. В 1974 году мир получил представление о поистине необычайной истории Китая, когда два фермера проводили раскопки недалеко от Сианя и обнаружили знаменитую терракотовую армию первого китайского императора Цинь Шихуанди.
Ходили легенды, что он был похоронен внутри настоящего мини города с дворцами, каретами, сокровищами и всем прочим, что ему понадобится в загробной жизни — и волею судьбы эти фермеры "сорвали куш".
Это место настолько огромно, что исследователи «будут раскапывать века», считает археолог Кристин Роми. Но самого императора, правда, так и не нашли.
Власти открыли для туристов некоторые достопримечательности, такие как мавзолей Хань Ян Линг, но раскапывать их никому не разрешается.
Правительство Си Цзиньпина заявляет, что пока нет технологий, которые могли бы открыть входы в пирамиды, не повредив их содержимое.
Доктор Роми ранее отмечал: «То, что они делают, действительно правильно. Подумайте обо всей информации, которую мы потеряли, основываясь только на методах раскопок 1930-х годов». «Мы могли бы узнать гораздо больше [информации], но тогда методы были не такими, как сейчас». «Даже если мы можем думать, что у нас есть отличные методы археологических раскопок [в настоящее время], кто знает, может быть, через столетие они могут быть еще лучше».
Почитание традиций китайской культуры может означать, что они просто хотят оставить своих "царей" прошлого в покое или не хотят признавать, что здесь существовала цивилизация, к которой китайцы не имеют никакого отношения, учитывая найденные древние могилы людей "европеоидной" внешности. Теперь таких новостей нет, всё взято под полный контроль китайским правительством. С их точки зрения это правильно, мало ли какие ценности и древние знания могут храниться в этих древних сооружениях
Из-за того, что эта местность окутана тайной, некоторые специалисты до сих пор спорят как о месте, так и о времени возведения столь монументального сооружения, впрочем, не подвергая сомнению его существование...
Источник:
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По факту 90% их "древностей" - это поделки для туристов.
Это же можно сказать о "древних" манускриптах. Куда ни глянь - это "копия с подлинника 5 века до н.э." , а когда начинаешь спрашивать, где подлинник - "не сохранился", "сгорел", "утрачен" и т.д.
Этот бизнес начал активно развиваться ещё в 19 веке, когда Китайцы поняли, как зарабатывать на европейских охотниках за древностями.
PS думаю, не дают раскапывать потому, что там нечего раскапывать, это скорее всего природные образования...