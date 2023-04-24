Китайские военные охраняют древние сооружения, которым более 8000 лет

Более чем в 100 км от древнего города Сиань, среди разросшихся лесов возвышаются десятки пирамидальных курганов, которые на протяжении тысячелетий окутаны тайной. Запад узнал о них, когда Фред Мейер Шредер, американский торговец, впервые сообщил о «загадке» в 1912 году.

В то время он путешествовал по провинции Шэньси с проводником, где и сделал подробные записи в своем дневнике, отметив, что видел одну гигантскую пирамиду высотой около 1000 футов(около 300 метров) и ещё одну, почти вдвое выше, окруженную множеством меньших пирамид.

Спустя 30 лет пилот ВВС США Джеймс Гауссман во время полета над Азией обнаружил «чисто-белую» структуру, которая в два раза превышает размеры Великой египетской пирамиды.

Он сказал: «Примечательной вещью был замковый камень, огромный кусок похожего на драгоценный камень материала, который мог быть кристаллом.Мы никак не могли приземлиться, хотя очень хотели. Мы были поражены масштабами этой вещи».

Два года спустя полковник Морис Шихан, дальневосточный директор Trans World Airline, сообщил то же самое.

В начале девяностых годов немецкий исследователь Хартвиг ​​Хаусдорф искал массивную пирамиду, но не смог ее найти. Сообщается, что он обнаружил, что «китайские военные тщательно патрулируют этот район».

Сегодня Google Earth покажет любому с правильными координатами свидетельство не одной, а около 40 пирамид, которые не просто увидеть. Они покрыты деревьями и травой, и многим из них около 8000 лет.

Этот регион, по сути, представляет собой китайскую версию египетской Гизы и Долины Царей в одном лице, тем более что ходят слухи об огромном количестве королевских особ, скрывающихся под поверхностью.

Еще в XVII веке о китайских пирамидах писал римский иезуит, а в 1785 году французский востоковед и китаевед Жозеф де Гинь написал «Очерк, в котором мы доказываем, что китайцы — египетская колония».

Западным археологам до сих пор редко разрешалось исследовать эти места, и некоторые утверждали, что кусты были посажены преднамеренно, чтобы сохранить постройки в секрете.