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В Подмосковье задержали убийцу 90-летнего отца экс-главы пресс-службы патриарха Кирилла

В Подмосковье задержали убийцу 90-летнего отца экс-главы пресс-службы патриарха Кирилла

Автор:
30 декабря 2023 09:22
Сообщество : Криминал
Метки: Ynews   Видео   Легойда   Подмосковье   СК РФ   видное   допрос   задержание   полиция   убийство   
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Убийца потребовал у пожилого мужчины денег, а когда тот стал сопротивляться, зарезал его ножом и обокрал.

29 декабря в подмосковном Видном было обнаружено тело 90-летнего Романа Легойды - отца журналиста, который ранее руководил пресс-службой патриарха Кирилла. На теле пожилого мужчины нашли множество (около 20 колото-резаных ран).


Выяснилось, что Легойда около 12.00 уехал на авто в магазин за хлебом и пропал, а около 16:00 его нашёл мужчина, гулявший с собакой, на обочине дороги. Рядом находилось авто погибшего.



Следователи отрабатывали самые разные версии случившегося : от разбойного нападения до деятельности его сына — журналиста и экс-главы пресс-службы патриарха Кирилла Владимира Легойды. Однако действительность оказалась банальной. Преступнику потребовались деньги - и он без раздумий лишил пенсионера жизни из-за сотни тысяч рублей.


Спустя сутки правоохранители задержали 25-летнего подозреваемого, который признался в содеянном:


"Я подошел к нему, чтобы он подвез меня до другого магазина. Он меня подвез, я остановил его на половине дороги и показал ему нож. <…> Мы начали бороться, он пытался вырвать у меня нож. И все. Я его убил", — сказал подозреваемый.


После убийства преступник похитил у пенсионера 100 тыс. рублей, часть из этой суммы была обнаружена у подозреваемого на съёмной квартире при обыске.


Расследование уголовного дела по ч.1 ст.105 УК РФ находится на контроле в ЦА СКР.


Источник:

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Метки: Ynews   Видео   Легойда   Подмосковье   СК РФ   видное   допрос   задержание   полиция   убийство   
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48  комментариев
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6k
Alex 7 часов назад
И опять черножопая гнида без национальности.
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43
Al908 14 минут назад
Эти специалисты настолько ценны, что наверняка все наперечет. В какой фирме он трудился? Что это за организация, которая тащит сюда подобных упырей?
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194
Афанасий Борщёв 36 минут назад
За хлебом со 100 т.р. налом??? Там такой дорогой хлеб?
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15k
Vital Idol Час назад
СМИ: убийца Легойды-старшего был трижды судим и успел отслужить на СВО.

Убийца отца главы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды Романа был трижды судим. Кроме того, он участвовал в спецоперации на Украине.

«Адам Щербаков был ранее многократно судим и должен был выйти на свободу только в 2025 году. В 2017 году он избил женщину арматурой по голове и похитил у нее 8,5 тысячи рублей», сообщил telegram-канал «Осторожно, новости». По информации канала, из колонии его взяли в отряд «Шторм Z» на СВО, после чего он оказался в Подмосковье.

Как сообщает telegram-канал «МК: срочные новости», задержанный дезертировал из армии и пользовался поддельным паспортом. В момент задержания он попытался покончить с собой.

https://ura.news/news/1052718895https://ura.news/news/1052718895

а, может просто притянули, чтобы отчитаться....
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43
Al908 Vital Idol 13 минут назад
надо было не мешать. А лучше даже помочь
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6k
alex Час назад
мразь чуркестанская
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27k
ПаганецЪ 2 часа назад
И снова выигрывает ставка на чёрное.
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1k
whytez 3 часа назад
Блин, чурок надо каждого обыскивать на предмет ножа. Нашли нож - сразу в очко загнали вместе с рукояткой. Без суда и без разговоров. Ствол нашли - всю обойму в очко.
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1k
АНДРЕЙ 4 часа назад
как они за*бали
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3k
Pioner76 4 часа назад
Мастурбек очередной.
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131k
parallax 4 часа назад
Лицо той самой национальности не обезображенное интеллектом.
Дед долгую жизнь прожил, но так и не понял, что абреков в свою машину садить опасно.
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3k
Klinmor 4 часа назад
У нас такие тупорылые законы что ему дадут 8-9 лет и Это чудище обезьянье выйдет и будет дальше жить
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1k
Олег 5 часов назад
И что я теперь должен обеспечивать полный пансион этой чурке, пока оно будет лежать и в потолок плевать лет 10?
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6k
Старичок 5 часов назад
таких только на кол в родной деревне прилюдно на площади.
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1k
Михаил 5 часов назад
Опять обезьяна…
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229
Виктория 5 часов назад
Вот чует моё сердце - не любит он русских! Столько раз ударил ножом... Надеюсь, на справедливое наказание этого нелюдя.
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6k
Трям 5 часов назад
Че за мудацкие регалии? Отец мужа жены свекра друга сестры тестя кум....
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2k
Igor Grishaev 5 часов назад
Ценный иностранный специалист с российским паспортом, сразу видно.
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8k
perekrestok 6 часов назад
А зачем дед решил подвезти этого чебурека? Даже если обещали денег 100% обманул бы. Наверняка к деду в машину сел угрожая ножом., потом приказал остановиться и убил. И, скорее всего, знал про деньги.
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152
Сергей Кузнецов 6 часов назад
Почему он должен оставаться жить?
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9
Иван Иванов Сергей Кузнецов 40 минут назад
Чтоб уважаемые западные партнёры были довольны и продолжали иметь дела с Россией. А вот в Иране этот убийца уже через неделю висел бы на подъёмном кране как раз на месте убийства. Они так делают.
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3k
владимир 6 часов назад
И опять грязная полуобезьяна из ближнего зарубежья. Наверное очень ценный иностранный специалист?
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10k
uehl 6 часов назад
25-летний? Как же природа посмеялась над этим ублюдком! Млять, выродок!
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