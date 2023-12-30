В Подмосковье задержали убийцу 90-летнего отца экс-главы пресс-службы патриарха Кирилла

Убийца потребовал у пожилого мужчины денег, а когда тот стал сопротивляться, зарезал его ножом и обокрал.
29 декабря в подмосковном Видном было обнаружено тело 90-летнего Романа Легойды - отца журналиста, который ранее руководил пресс-службой патриарха Кирилла. На теле пожилого мужчины нашли множество (около 20 колото-резаных ран).
Выяснилось, что Легойда около 12.00 уехал на авто в магазин за хлебом и пропал, а около 16:00 его нашёл мужчина, гулявший с собакой, на обочине дороги. Рядом находилось авто погибшего.
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Следователи отрабатывали самые разные версии случившегося : от разбойного нападения до деятельности его сына — журналиста и экс-главы пресс-службы патриарха Кирилла Владимира Легойды. Однако действительность оказалась банальной. Преступнику потребовались деньги - и он без раздумий лишил пенсионера жизни из-за сотни тысяч рублей.
Спустя сутки правоохранители задержали 25-летнего подозреваемого, который признался в содеянном:
"Я подошел к нему, чтобы он подвез меня до другого магазина. Он меня подвез, я остановил его на половине дороги и показал ему нож. <…> Мы начали бороться, он пытался вырвать у меня нож. И все. Я его убил", — сказал подозреваемый.
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После убийства преступник похитил у пенсионера 100 тыс. рублей, часть из этой суммы была обнаружена у подозреваемого на съёмной квартире при обыске.
Расследование уголовного дела по ч.1 ст.105 УК РФ находится на контроле в ЦА СКР.
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Убийца отца главы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды Романа был трижды судим. Кроме того, он участвовал в спецоперации на Украине.
«Адам Щербаков был ранее многократно судим и должен был выйти на свободу только в 2025 году. В 2017 году он избил женщину арматурой по голове и похитил у нее 8,5 тысячи рублей», сообщил telegram-канал «Осторожно, новости». По информации канала, из колонии его взяли в отряд «Шторм Z» на СВО, после чего он оказался в Подмосковье.
Как сообщает telegram-канал «МК: срочные новости», задержанный дезертировал из армии и пользовался поддельным паспортом. В момент задержания он попытался покончить с собой.
https://ura.news/news/1052718895https://ura.news/news/1052718895
а, может просто притянули, чтобы отчитаться....
Дед долгую жизнь прожил, но так и не понял, что абреков в свою машину садить опасно.