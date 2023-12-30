В Подмосковье задержали убийцу 90-летнего отца экс-главы пресс-службы патриарха Кирилла

После убийства преступник похитил у пенсионера 100 тыс. рублей, часть из этой суммы была обнаружена у подозреваемого на съёмной квартире при обыске.

Расследование уголовного дела по ч.1 ст.105 УК РФ находится на контроле в ЦА СКР.