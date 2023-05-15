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А так у Boeing 747 компании Cargolux отрывает правую стойку шасси

А так у Boeing 747 компании Cargolux отрывает правую стойку шасси

Автор:
15 мая 2023 11:01
Метки: Boeing 747   неисправность   шасси   
1568
2
1
Прямо во время посадки в аэропорту Люксембурга.

Источник:

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Метки: Boeing 747   неисправность   шасси   
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6  комментариев
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5k
Александр 2 часа назад
Очень понятно... Браво автору! Премию Пулитцера в студию!
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355
Добрый Доктор 40 минут назад
Техническую службу, обслуживающую данный самолет нужно в полном составе уволить без права занимать аналогичные должности в будущем: мало того, что у самолета случились технические неполадки в полете, так еще и состояние шасси было настолько ужасным, что при посадке его оторвало. Посто бинго! Слава богу, никто не пострадал, а ведь могло быть все намного хуже!
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11k
Властелин 58 минут назад
Как вырвало с мясом.
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8k
Александр Маслов Час назад
"Паровоз - хорошо,
Пароход - хорошо,
Самолёт - ничего,
А олени лучше!"
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3k
Pioner76 Час назад
У шайзе получилось шайзе.
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