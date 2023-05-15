А так у Boeing 747 компании Cargolux отрывает правую стойку шасси

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Прямо во время посадки в аэропорту Люксембурга.
Борт следовал в Чикаго, но из-за технических проблем пришлось вернуться обратно и сыграть в пирата. Никто не пострадал, правда, в самолёте теперь зияющая дыра.
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Метки: Boeing 747 неисправность шасси
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