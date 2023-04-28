Не надо обижать музыкантов



Он хотел взять свою любимую гитару Taylor в ручную кладь, но авиакомпания United Airlines отказала ему и инструмент пришлось оформить как багаж. Сидя в самолёте он увидел, как его гитару швыряли на бетон, вместе с остальным багажом. В итоге Taylor была сломана и восстановлению не подлежала.