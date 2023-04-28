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Не надо обижать музыкантов

Не надо обижать музыкантов

Автор:
28 апреля 2023 17:34
Сообщество : Истории
Метки: Музыка   США   авиакомпании   забавное   интересное   история   музыканты   случай   
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В 2008 году Дэвид Кэрролл, участник группы Sons of Maxwell летел на самолёте из США в Канаду. И случилась весьма неприятная для каждого музыканта ситуация.


Он хотел взять свою любимую гитару Taylor в ручную кладь, но авиакомпания United Airlines отказала ему и инструмент пришлось оформить как багаж. Сидя в самолёте он увидел, как его гитару швыряли на бетон, вместе с остальным багажом. В итоге Taylor была сломана и восстановлению не подлежала.

United Airlines получили претензию от Дэвида, но отказались выплачивать музыканту компенсацию. Музыкант креативно подошёл к решению вопроса: выпустил песню United Breaks Guitars, а вдобавок снял клип, где рассказал о ситуации с United Airlines.

Через два дня песня стала настоящим хитом, а на YouTube набрала миллионы просмотров. Компания-производитель гитар Taylor подарила Дэвиду две новые гитары, а вот акции United Airlines упали на целых 10%, что привело к потере 180 млн долларов.

Они просили Кэрролла убрать с видехостинга клип, предлагая внушительную сумму денег, но тот пошёл на принцип и отказался.

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Метки: Музыка   США   авиакомпании   забавное   интересное   история   музыканты   случай   
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4  комментария
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10k
Бритва 48 минут назад
Слышал эту историю. Его потом шлёпнули.
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9k
Dabus 15 секунд назад
"Согласно сообщению газеты The Times, через 4 дня после опубликования клипа на Youtube, авиакомпания United Airlines потеряла 10 % биржевой стоимости, что обошлось держателям акций в 180 000 000 долларов.

В действительности, акции авиакомпании UAL, начавшие торговаться на бирже NYSE 6 июля 2009 г. по цене 3,31$, понизились к началу торгов 10 июля 2009 г. до 3,17$. - 4,23 % - Но уже 15 июля 2009 г. акции превысили первоначальную стоимость 3,34$, и продолжили рост до 6,56$ 28 августа 2009"
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46k
turyst 14 минут назад
Ага. Акции упали.
Прям из-за малоизвестной группы и их клипа. Ну-ну.
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11k
kaboza 39 минут назад
это из тех кто кузину на сеновале дрючит?
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