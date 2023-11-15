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Женщина угнала такси после отказа водителя в интимной близости

Женщина угнала такси после отказа водителя в интимной близости

Автор:
15 ноября 2023 11:05
Сообщество : Таксисты
Метки: Прикол   Таксист   в мире   преступление   таиланд   такси   
1150
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Жительница Таиланда угнала автомобиль у водителя такси, отказавшегося заниматься с ней сексом.

Жительница Пхетчабури (Таиланд) по имени Джират воспользовалась услугами такси, но в конце поездки прониклась к таксисту нежными чувствами. Мужчина рассказал, что 38-летняя пассажирка пожелала вступить с ним в интимные отношения, но он отказался.

Джират вроде бы смирилась с поражением на любовном фронте и попросила таксиста заехать за ней на следующий день. И во время этой второй поездки свершилось преступление.

Водителю понадобилось посетить туалет, и он вышел из машины, оставив пассажирку в салоне. Вот только чуть позже таксист обнаружил, что его автомобиль укатил в неизвестном направлении.

Мужчина не без оснований заподозрил, что именно Джират угнала машину, и оказался полностью прав. Чуть позже преступную даму удалось задержать.

Теперь таксист уверен, что угонщица накануне вовсе не воспылала к нему страстью. Наверняка предложение интима было нацелено на то, чтобы усыпить его бдительность и не только похитить автомобиль, но и обокрасть самого таксиста.

Женщине грозит тюремное заключение сроком до пяти лет, штраф в размере до 100 тысяч бат (более 254 тысяч рублей) или оба наказания.

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Метки: Прикол   Таксист   в мире   преступление   таиланд   такси   
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4  комментария
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10k
Борис Карабанов Час назад
Ну, прямо как в старом анекдоте:
- А придётся, милок, придётся!
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11k
GRuslan 20 минут назад
Форма у их полицейских какая то странная. Буквами, цифрами все поисписано. Мож реклама, дополнительный источник дохода на поддержание в хорошем техническом состоянии полицейских туктуков.))
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0
Alexander GRuslan 12 минут назад
Написано "Highway Police" т походу личный номер.
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17k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
Тетка пересмотрел черно-оранжевого ютуба.
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Alex Chebrikov

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