Женщина угнала такси после отказа водителя в интимной близости

Жительница Пхетчабури (Таиланд) по имени Джират воспользовалась услугами такси, но в конце поездки прониклась к таксисту нежными чувствами. Мужчина рассказал, что 38-летняя пассажирка пожелала вступить с ним в интимные отношения, но он отказался.

Джират вроде бы смирилась с поражением на любовном фронте и попросила таксиста заехать за ней на следующий день. И во время этой второй поездки свершилось преступление.