Женщина угнала такси после отказа водителя в интимной близости

Жительница Таиланда угнала автомобиль у водителя такси, отказавшегося заниматься с ней сексом.
Жительница Пхетчабури (Таиланд) по имени Джират воспользовалась услугами такси, но в конце поездки прониклась к таксисту нежными чувствами. Мужчина рассказал, что 38-летняя пассажирка пожелала вступить с ним в интимные отношения, но он отказался.
Джират вроде бы смирилась с поражением на любовном фронте и попросила таксиста заехать за ней на следующий день. И во время этой второй поездки свершилось преступление.
Водителю понадобилось посетить туалет, и он вышел из машины, оставив пассажирку в салоне. Вот только чуть позже таксист обнаружил, что его автомобиль укатил в неизвестном направлении.
Мужчина не без оснований заподозрил, что именно Джират угнала машину, и оказался полностью прав. Чуть позже преступную даму удалось задержать.
Теперь таксист уверен, что угонщица накануне вовсе не воспылала к нему страстью. Наверняка предложение интима было нацелено на то, чтобы усыпить его бдительность и не только похитить автомобиль, но и обокрасть самого таксиста.
Женщине грозит тюремное заключение сроком до пяти лет, штраф в размере до 100 тысяч бат (более 254 тысяч рублей) или оба наказания.
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