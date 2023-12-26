Сражение за ведро – одно из самых нелепых вооружённых столкновений в истории

Люди – существа поразительные. Иногда они ухитряются счесть достойным для войны повод, который на деле не стоит выеденного яйца. Точнее, старого ведра.
Поводом для противостояния между двумя итальянскими городами-государствами – Болоньей и Моденой стала проделка группы моденских солдат.
То ли ребята спорили, то ли были под хмельком и не совсем отдавали отчёт своим поступкам, то ли просто куражились, но как-то в 1325 году они умыкнули от колодца на окраине Болоньи ведро. Ничем не примечательное, не из красного дерева с золотой ручкой, а самую обычную не слишком новую ёмкость, разбухшую от воды.
Горожане оскорбились и потребовали незамедлительно вернуть украденное на место. Власти Модены отказались. И 15 ноября 1325 года произошло одно из самых эпичных сражений эпохи Средневековья.
По разным данным в общей сложности в битве приняли участие около 35 тыс. пехотинцев и 4 тыс. рыцарей. Моденцы первыми нанесли удар, хотя были в меньшинстве по численности.
Строй дрогнул, болонцы побежали. Враг преследовал их до самых городских стен. В общей сложности за несколько часов битвы погибло около 2 тыс. человек. «Война из-за дубового ведра» завершилась полной и безоговорочной победой армии Модены.
К городским воротам поверженного врага пришли и простые жители Модены, в насмешку над побеждёнными организовав импровизированные спортивные состязания с участием пленных, которые должны были увековечить позор Болоньи. По некоторым сведениям довольные горожане захватили с собой ещё один трофей – ведро из колодца за городской стеной.
После победы враги восстановили мир. И в знак дружбы моденцы даже вернули Болонье несколько ранее захваченных объектов недвижимости. Злосчастное ведро, правда, зажали. Оно так и осталось в качестве реликвии в кафедральном соборе Модены – выставленное на всеобщее обозрение
С течением веков сгнивший «артефакт» заменили точной копией. Хотя, по некоторым данным, ценный оригинал просто припрятали где-то в подвалах. А то ведь болонцы не дремлют и вполне могут в стремлении восстановить историческую справедливость забрать ценную посудину.
По мотивам средневековой трагикомедии итальянский автор Алессандро Тассони написал сатирическую поэму «Похищенное ведро», прославившую автора.
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