Сражение за ведро – одно из самых нелепых вооружённых столкновений в истории

Строй дрогнул, болонцы побежали. Враг преследовал их до самых городских стен. В общей сложности за несколько часов битвы погибло около 2 тыс. человек. «Война из-за дубового ведра» завершилась полной и безоговорочной победой армии Модены.

К городским воротам поверженного врага пришли и простые жители Модены, в насмешку над побеждёнными организовав импровизированные спортивные состязания с участием пленных, которые должны были увековечить позор Болоньи. По некоторым сведениям довольные горожане захватили с собой ещё один трофей – ведро из колодца за городской стеной.