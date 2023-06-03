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Как в одном бою пали три монарха и изменили историю главной державы Европы

Как в одном бою пали три монарха и изменили историю главной державы Европы

Автор:
03 июня 2023 00:56
Сообщество : RealFishki
Метки: Испания   Португалия   Себастьян I   битва   король   марокко   побережье   престол   сражение   султан   
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Возможно, всё сложилось бы иначе. Но получилось именно так.

В XV-XVI вв. Португалия была серьёзным игроком на мировой арене. Множество достижений в навигации, паутина колоний, обширная морская торговля. Да что там, одни географические открытия чего стоили: в 1488 году Бартоломеу Диаш первым обогнул побережье Африки, в 1498 году Васко да Гама добрался до Индии, а в 1500 году Педру Кабрал открыл Бразилию.

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Насчёт Африки - с этим континентом у португальцев были особые отношения. В 1415 году они захватили марокканский прибрежный городок Сеуту, позже взяли ещё пять городов и построили сеть крепостей. “Работали” именно по побережью - как обычно, эта зона была нужна португальцам для бизнеса. Большая часть завоеваний была сделана при короле Афонсу V, его ещё называли “Африканцем”.

Португальское владычество в Марокко закончилось в 1540-е годы - к власти там пришёл Мохаммад аш-Шейх и попросил иноземцев “на выход”. С этого дня португальцы затаили мысль о реванше и только ждали момента, чтобы вернуться на марокканское побережье. Он настал, когда к власти пришёл 25-летний король Себастьян I - он спал и видел, когда его назовут новым “Африканцем”.

И вскоре ему представилась возможность покрасоваться: в Марокко свергли правителя - султана Абу Абдаллу Мохаммада II. Он обратился к Себастьяну и пообещал золотые горы и всё побережье своей страны, а взамен попросил помощь в возвращении трона. Ему надо было сражаться с собственным дядей, Абу Марваном Абд аль-Маликом, его поддерживала могучая Османская империя.

Себастьяна это не испугало и он принял вызов - уж очень ему хотелось заполучить обратно марокканское побережье и прославиться. И лето 1578 года выдалось особенно жарким. Португальский король лично возглавил армию, а к нему присоединился отряд наёмников, их вожаком был Томас Стакли (считался внебрачным сыном английского короля Генриха VIII). И вся эта орава вторглась в Марокко.

Вскоре они встретились с Абд аль-Маликом - но тот решил не вступать сразу в бой, а измотать противника. И несколько дней водил их за собой. Наконец, когда завёл португальцев между рекой Лукос и её притоком, решил сражаться.

Бой начался ужасно - причём для обеих сторон. У португальцев разорвало пушечным ядром вожака наёмников Томаса Стакли, а в стане их противников было ещё хуже - пал сам султан. Он возглавил конную атаку, но не рассчитал нагрузку и у него обострились старые раны, поэтому он умер, даже толком не вступив в битву. Лишь успел сказать своим командирам, чтобы они строго-настрого запретили кому-то сообщать о его смерти.

Но португальцам не помогла даже смерть султана - его войско, подкреплённое османами, действовало мощно и профессионально. Оно быстро зажало португальцев у притоки реки, те попытались переправиться, но поднявшаяся вода затопила брод. Тогда началось форменное избиение. В той мясорубке пал амбициозный Себастьян I и свергнутый султан Абу Абдалла Мохаммад. Погибло множество воинов, остальных взяли в плен. Побережье отвоевать не удалось - Османская империя быстро возвела на престол родственника погибшего Малика и марокканское побережье окончательно уплыло из рук португальцев.

Ко всему прочему, молодой и бестолковый Себастьян не оставил наследника, поэтому португальский престол перешёл к его престарелому и бездетному родственнику Энрике. Он правил 2 года, потом помер и трон снова опустел. Тогда ситуацией воспользовался испанский король Филипп II - он объявил о создании Иберийского союза и фактически присоединил Португалию.

Вот так одна авантюра привела к гибели трёх монархов и поменяла историю целой державы. С того момента и по сей день Португалия так и не смогла вернуть былое величие.

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Метки: Испания   Португалия   Себастьян I   битва   король   марокко   побережье   престол   сражение   султан   
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Damvrot Hohlam 2 часа назад
Муфлоны они конченые
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Андрей Крылов 5 минут назад
Типичные колониальные мерзкие войны тех. кто нас учат демократиии и справедливости. Португалия тез времён напоминает нынешние США. Теперь Португалия - мелкая никчемная страна котоорую едва ли многие найдёт на карте, а тогда... Сколько бед и крови она принесла в "новые" земли! Суд ещё не свершилсяю Но он будети и уже начинаестя. Все те, кто там начинает вопить и уже стонать начинает, пусть вспомнять былое. Кровь.,работорговлю массу трупов. отрезанные руки... И дажде ползучее потворство гитлеризму и нынешнее отношение к свободолюбивым странам.
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