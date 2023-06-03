Как в одном бою пали три монарха и изменили историю главной державы Европы

Возможно, всё сложилось бы иначе. Но получилось именно так.
В XV-XVI вв. Португалия была серьёзным игроком на мировой арене. Множество достижений в навигации, паутина колоний, обширная морская торговля. Да что там, одни географические открытия чего стоили: в 1488 году Бартоломеу Диаш первым обогнул побережье Африки, в 1498 году Васко да Гама добрался до Индии, а в 1500 году Педру Кабрал открыл Бразилию.
Насчёт Африки - с этим континентом у португальцев были особые отношения. В 1415 году они захватили марокканский прибрежный городок Сеуту, позже взяли ещё пять городов и построили сеть крепостей. “Работали” именно по побережью - как обычно, эта зона была нужна португальцам для бизнеса. Большая часть завоеваний была сделана при короле Афонсу V, его ещё называли “Африканцем”.
Португальское владычество в Марокко закончилось в 1540-е годы - к власти там пришёл Мохаммад аш-Шейх и попросил иноземцев “на выход”. С этого дня португальцы затаили мысль о реванше и только ждали момента, чтобы вернуться на марокканское побережье. Он настал, когда к власти пришёл 25-летний король Себастьян I - он спал и видел, когда его назовут новым “Африканцем”.
И вскоре ему представилась возможность покрасоваться: в Марокко свергли правителя - султана Абу Абдаллу Мохаммада II. Он обратился к Себастьяну и пообещал золотые горы и всё побережье своей страны, а взамен попросил помощь в возвращении трона. Ему надо было сражаться с собственным дядей, Абу Марваном Абд аль-Маликом, его поддерживала могучая Османская империя.
Себастьяна это не испугало и он принял вызов - уж очень ему хотелось заполучить обратно марокканское побережье и прославиться. И лето 1578 года выдалось особенно жарким. Португальский король лично возглавил армию, а к нему присоединился отряд наёмников, их вожаком был Томас Стакли (считался внебрачным сыном английского короля Генриха VIII). И вся эта орава вторглась в Марокко.
Вскоре они встретились с Абд аль-Маликом - но тот решил не вступать сразу в бой, а измотать противника. И несколько дней водил их за собой. Наконец, когда завёл португальцев между рекой Лукос и её притоком, решил сражаться.
Бой начался ужасно - причём для обеих сторон. У португальцев разорвало пушечным ядром вожака наёмников Томаса Стакли, а в стане их противников было ещё хуже - пал сам султан. Он возглавил конную атаку, но не рассчитал нагрузку и у него обострились старые раны, поэтому он умер, даже толком не вступив в битву. Лишь успел сказать своим командирам, чтобы они строго-настрого запретили кому-то сообщать о его смерти.
Но португальцам не помогла даже смерть султана - его войско, подкреплённое османами, действовало мощно и профессионально. Оно быстро зажало португальцев у притоки реки, те попытались переправиться, но поднявшаяся вода затопила брод. Тогда началось форменное избиение. В той мясорубке пал амбициозный Себастьян I и свергнутый султан Абу Абдалла Мохаммад. Погибло множество воинов, остальных взяли в плен. Побережье отвоевать не удалось - Османская империя быстро возвела на престол родственника погибшего Малика и марокканское побережье окончательно уплыло из рук португальцев.
Ко всему прочему, молодой и бестолковый Себастьян не оставил наследника, поэтому португальский престол перешёл к его престарелому и бездетному родственнику Энрике. Он правил 2 года, потом помер и трон снова опустел. Тогда ситуацией воспользовался испанский король Филипп II - он объявил о создании Иберийского союза и фактически присоединил Португалию.
Вот так одна авантюра привела к гибели трёх монархов и поменяла историю целой державы. С того момента и по сей день Португалия так и не смогла вернуть былое величие.
Источник:
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Уроки русского языка в США в 1960-ых