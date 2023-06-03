Как в одном бою пали три монарха и изменили историю главной державы Европы

Насчёт Африки - с этим континентом у португальцев были особые отношения. В 1415 году они захватили марокканский прибрежный городок Сеуту, позже взяли ещё пять городов и построили сеть крепостей. “Работали” именно по побережью - как обычно, эта зона была нужна португальцам для бизнеса. Большая часть завоеваний была сделана при короле Афонсу V, его ещё называли “Африканцем”.

Португальское владычество в Марокко закончилось в 1540-е годы - к власти там пришёл Мохаммад аш-Шейх и попросил иноземцев “на выход”. С этого дня португальцы затаили мысль о реванше и только ждали момента, чтобы вернуться на марокканское побережье. Он настал, когда к власти пришёл 25-летний король Себастьян I - он спал и видел, когда его назовут новым “Африканцем”.