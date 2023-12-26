Стало известно, какая культура построила самые древние оборонительные сооружения в мире

Если раньше считалось, что земледельческие общины каменного века первыми стали строить укреплённые поселения, то находки в Амне доказывают, что это не так.

Международная группа археологов пришла к выводу, что охотники-собиратели были более развитыми, чем считалось ранее.

"Новейшие исследования говорят о том, что жители Западной Сибири вели сложный образ жизни, основанный на богатых ресурсах тайги", - сказала археолог Таня Шрайбер.

Доисторические жители поселения Амня пользовались богатой экосистемой, где в изобилии водились рыба, птицы, лоси и олени. Когда они научились хранить эти ресурсы, создавая искусно украшенную керамическую посуду, они, должно быть, стали мишенью для налётчиков и построили оборонительные сооружения, предполагают Шрайбер и её коллеги.