Стало известно, какая культура построила самые древние оборонительные сооружения в мире

Учёные определили возраст самого раннего из известных укрепленных поселений. Древнее городище было обнаружено у реки Амня в Сибири в 1987 году, но только благодаря недавнему радиоуглеродному датированию мы знаем, сколько ему лет.
Результаты радиоуглеродного датирования показали, что укреплённое поселение было построено 8000 лет назад. Позже, в шестом тысячелетии до нашей эры, рядом возникли еще два городища с защитными сооружениями. Открытие бросает вызов традиционным представлениям о том, на что были способны наши предки.
Если раньше считалось, что земледельческие общины каменного века первыми стали строить укреплённые поселения, то находки в Амне доказывают, что это не так.
Международная группа археологов пришла к выводу, что охотники-собиратели были более развитыми, чем считалось ранее.
"Новейшие исследования говорят о том, что жители Западной Сибири вели сложный образ жизни, основанный на богатых ресурсах тайги", - сказала археолог Таня Шрайбер.
Доисторические жители поселения Амня пользовались богатой экосистемой, где в изобилии водились рыба, птицы, лоси и олени. Когда они научились хранить эти ресурсы, создавая искусно украшенную керамическую посуду, они, должно быть, стали мишенью для налётчиков и построили оборонительные сооружения, предполагают Шрайбер и её коллеги.
На сегодняшний день известно около 10 укрепленных стоянок каменного века с ямными домами, окруженными глинобитными стенами, но ни одна из них не является такой древней, как Амня. Известные нам сопоставимые поселения появились много веков спустя, уже после зарождения земледелия.
Однако это открытие опровергает представление о том, что земледелие и животноводство были предпосылками для появления сложных обществ.
Другие примеры, включая мегалит Гёбекли-Тепе, построенный на территории современной Турции около 11000 лет назад, свидетельствуют о том, что развитие общества от простого к сложному происходило не столь линейно.
"Полученные данные подчеркивают разнообразие путей, которые привели к появлению сложных общин, - написал в статье о знаковом исследовании Джафет Джонстоун из Свободного университета Берлина. - Они также подчеркивают значение условий окружающей среды в развитии обществ".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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