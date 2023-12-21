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"С Богом!" Владимир Путин запустил движение по трассе М-12 «Восток» от Москвы до Казани

"С Богом!" Владимир Путин запустил движение по трассе М-12 «Восток» от Москвы до Казани

Автор:
21 декабря 2023 23:40
Сообщество : Жить в России
Метки: Владимир Путин   Казань   М12   Москва   открытие   трасса   
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Платная трасса М-12 «Восток» открылась сегодня на всех участках от Москвы до Казани — движение запустил президент Владимир Путин. Дорогу общей протяжённостью 810 километров построили за 900 млрд руб. и за три года.

От Москвы до Казани, заверяют в «Автодоре», теперь можно добраться за 6,5 часа.

До сегодняшнего дня для движения были открыты все участки М-12, кроме двух — Арзамас—Шумерля и последнего участка в Татарстане, пишет Коммерсантъ.

Владимир Путин дал старт движения по ним. От Москвы до А-108 дорога трехполосная в каждую сторону, до Казани — двухполосная. Разрешенная скорость движения — 110 км/ч, камер пока нет.

В эксплуатирующей новую дорогу госкомпании «Автодор» заверяют, что теперь от Москвы до съезда на Казань (М-12 находится в 40 км от столицы Татарстана) можно добраться на автомобиле, преодолев расстояние 810 км за 6,5 часа (без учета остановок на заправку, всего их работает девять с каждой стороны дороги). «Яндекс» оценивает время в пути в девять часов.

М-12 начали строить в 2020 году. Инфраструктурных проектов «такого масштаба» в подобные сроки в РФ еще не строили, заявил сегодня вице-премьер Марат Хуснуллин.

Тарифы за проезд по всей М-12 в «Автодоре» частично обнародовали за неделю до открытия: 4,48 тыс. руб. для легковой машины (накопленная 15-процентная скидка в системе лояльности позволяет снизить цену до 3,8 тыс. руб.) от Москвы до съезда на Иннополис (750 км от Москвы и 60 км от Казани). Если исходить из среднего расхода топлива 10 л на 100 км, для проезда понадобится 80 л топлива, это еще 4–4,5 тыс. руб. Билет на самолет Москва—Казань можно купить за 5–7 тыс. руб. (1 час 45 минут полета), на поезд — от 2,5 тыс. руб. (плацкарт, 11–12 часов в пути), - подсчетал Коммерсантъ.

Однако, в татарстанских пабликах распространилось фото с тарифной таблицей, где указана цена проезда от Казани до Москвы в 4998 рубелей. Когда была сделана фотография и была ли цена снижена после пресс-конференции, неизвестно.

М-12, напомним, планируется продлить до Екатеринбурга за счет расширения и реконструкции участков федеральных дорог М-7, Р-351 Екатеринбург—Тюмень, а также строительства обхода Набережных Челнов и Нижнекамска, платного участка Дюртюли—Ачит. Работы обещают закончить в 2024 году, платными будут только участки с новым строительством. Владимир Путин также заявил сегодня о продлении дороги до Тюмени в 2025 году (расстояние от Москвы составит 1,98 тыс. км).

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Метки: Владимир Путин   Казань   М12   Москва   открытие   трасса   
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26  комментариев
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87k
Доктор Джонс 50 минут назад
Интересно, какому педику эта новость стала противна?
Хохлодырому педику, которого все российские достижения как кость в горле?
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7k
Gamletof 3 минуты назад
Проезд дорогой, я не поеду.
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407
mik6059 18 минут назад
Неплохая инвестиция Автодора. То есть бабки на строительство взяли из бюджета, а прибыль в Автодор. Лярд за 1 км. Ещё поставят камеры и всяким структурам типа МАДИ дадут заработать. Чего-то расхотелось на машине в Казань.
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407
mik6059 TANCHEK 3 минуты назад
Просветите, сударь, если в курсе. Меня в первую очередь интересует тогда - откуда деньги, кто бенефициар, кто несет расходную эксплуатационную часть, как распределяются доходы от платки
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27k
ПаганецЪ 23 минуты назад
(C) Дорогу общей протяжённостью 810 километров построили за 900 млрд руб. и за три года.(/C0

Это что получается, метр дороги стоит больше миллиона?
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mik6059 ПаганецЪ 12 минут назад
Правильно мыслите и в правильном направлении))))))
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407
mik6059 Бритва 7 минут назад
А можно не воровать вообще? Если нет, то, думаю, надо расставить приоритеты - сначала сделать, а украсть с остатков (сэкономить), а не наоборот. Как сказал один умный человек - Воровать надо с прибыли, а не с убытков)))))
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21k
Davy Jones Полчаса назад
Краснодар - Москва, 7000 руб только дорога. А ещё топливо, износ шин, да и автомобиля, в целом и это движение ночью и в будни. При этом во время снегопада М4 на участке Воронеж-Миллерово не чистили. Дорога частисно на участках разбита, отсутствует освещение.
В общем 7000 руб за дрифт на переднем приводе по гололеду.
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14
Марат Закиров Полчаса назад
опять Путин виноват
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24k
Тигран Саркисян Полчаса назад
Нихрена се цены , съездить в Сочи на поезде и то меньше стоить будет.
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18k
Александр 40 минут назад
Нифигасебе цены на платные дороги. Почему не поставить сразу же таксу 500 руб/километр? На платке М4 от Москвы до Ростова 2900 в среднем выходит, а расстояние там примерно то же, не суть важно сколько именно платных участков - в общем трасса то новая. А тут сразу +2000 руб сверху жахнули "на дурачка".
Надеюсь, что народ своим игнором сия трассы заставит подумать правителей из автодора.
Так что новость эта с сомнительным "привкусом". Вроде и рад за это, но ценник лютый. Так что ни плюса ни минуса.
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407
mik6059 Billi_Bons 14 минут назад
Пользоваться будет, скорее, коммерческий транспорт - быстро, без пробок, пока без штрафов и поборов. Но это увеличение логистики и, следовательно, увеличение конечной цены товара
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KlyaksaZ
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