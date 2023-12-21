"С Богом!" Владимир Путин запустил движение по трассе М-12 «Восток» от Москвы до Казани

Платная трасса М-12 «Восток» открылась сегодня на всех участках от Москвы до Казани — движение запустил президент Владимир Путин. Дорогу общей протяжённостью 810 километров построили за 900 млрд руб. и за три года.
От Москвы до Казани, заверяют в «Автодоре», теперь можно добраться за 6,5 часа.
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До сегодняшнего дня для движения были открыты все участки М-12, кроме двух — Арзамас—Шумерля и последнего участка в Татарстане, пишет Коммерсантъ.
Владимир Путин дал старт движения по ним. От Москвы до А-108 дорога трехполосная в каждую сторону, до Казани — двухполосная. Разрешенная скорость движения — 110 км/ч, камер пока нет.
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В эксплуатирующей новую дорогу госкомпании «Автодор» заверяют, что теперь от Москвы до съезда на Казань (М-12 находится в 40 км от столицы Татарстана) можно добраться на автомобиле, преодолев расстояние 810 км за 6,5 часа (без учета остановок на заправку, всего их работает девять с каждой стороны дороги). «Яндекс» оценивает время в пути в девять часов.
М-12 начали строить в 2020 году. Инфраструктурных проектов «такого масштаба» в подобные сроки в РФ еще не строили, заявил сегодня вице-премьер Марат Хуснуллин.
Тарифы за проезд по всей М-12 в «Автодоре» частично обнародовали за неделю до открытия: 4,48 тыс. руб. для легковой машины (накопленная 15-процентная скидка в системе лояльности позволяет снизить цену до 3,8 тыс. руб.) от Москвы до съезда на Иннополис (750 км от Москвы и 60 км от Казани). Если исходить из среднего расхода топлива 10 л на 100 км, для проезда понадобится 80 л топлива, это еще 4–4,5 тыс. руб. Билет на самолет Москва—Казань можно купить за 5–7 тыс. руб. (1 час 45 минут полета), на поезд — от 2,5 тыс. руб. (плацкарт, 11–12 часов в пути), - подсчетал Коммерсантъ.
Однако, в татарстанских пабликах распространилось фото с тарифной таблицей, где указана цена проезда от Казани до Москвы в 4998 рубелей. Когда была сделана фотография и была ли цена снижена после пресс-конференции, неизвестно.
М-12, напомним, планируется продлить до Екатеринбурга за счет расширения и реконструкции участков федеральных дорог М-7, Р-351 Екатеринбург—Тюмень, а также строительства обхода Набережных Челнов и Нижнекамска, платного участка Дюртюли—Ачит. Работы обещают закончить в 2024 году, платными будут только участки с новым строительством. Владимир Путин также заявил сегодня о продлении дороги до Тюмени в 2025 году (расстояние от Москвы составит 1,98 тыс. км).
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Хохлодырому педику, которого все российские достижения как кость в горле?
Я за 1500 км Москва-Новороссийск плачу 2800.
А тут 4300 за 810 километров.
Это что получается, метр дороги стоит больше миллиона?
В общем 7000 руб за дрифт на переднем приводе по гололеду.
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Что за бред!!!!
4000 рублей в пятницу-воскресенье
3180 - понедельник-четверг.
Хоть бы на сайт автодора зашел, прежде чем ахинею нести.
Надеюсь, что народ своим игнором сия трассы заставит подумать правителей из автодора.
Так что новость эта с сомнительным "привкусом". Вроде и рад за это, но ценник лютый. Так что ни плюса ни минуса.
Народ скорее поедет на поезде, если один два человека.