"С Богом!" Владимир Путин запустил движение по трассе М-12 «Восток» от Москвы до Казани

До сегодняшнего дня для движения были открыты все участки М-12, кроме двух — Арзамас—Шумерля и последнего участка в Татарстане, пишет Коммерсантъ.

Владимир Путин дал старт движения по ним. От Москвы до А-108 дорога трехполосная в каждую сторону, до Казани — двухполосная. Разрешенная скорость движения — 110 км/ч, камер пока нет.