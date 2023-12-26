"Совесть есть?": отсидевшему 13 лет за чужое убийство Фатхулле Исхакову суд назначил компенсацию в два миллиона рублей

Хотя характер травм на теле погибших не был характерен для удара топором (и в 1993 году эксперты пришли к выводу, что раны нанесли лезвием), при вынесении приговора судьи опирались на показания свидетелей, которые утверждали, что видел Исхакова у дома погибших. Выйдя из тюрьмы, он встретился с каждым из односельчан, свидетельствовавших против него. Выяснилось, что Исхакова оговорили под нажимом сотрудников милиции, и свидетели даже дали показания о лжесвидетельстве.

После выхода из тюрьмы Исхаков долгие годы добивался отмены приговора, продолжая доказывать свою невиновность. В 2012 году произошло знаковое событие: один из свидетелей, проходивших по тому делу, всё-таки признался в совершении преступления, за которое был осужден Исхаков. Прокурор направил в суд соответствующее заключение, и в мае текущего года Верховный суд России отменил приговор по делу 1959 года, признав за пенсионером право на реабилитацию.

Таким образом, спустя 64 года Фатхулла Исхаков был признан невиновным.



