"Совесть есть?": отсидевшему 13 лет за чужое убийство Фатхулле Исхакову суд назначил компенсацию в два миллиона рублей

Изначально Исхаков оценил 13 лет жизни в лагерях в 450 миллионов рублей, из которых суд сначала оставил 31 миллион, а потом и вовсе решил, что невинно осуждённому хватит и пары миллионов. По 154 тысяч за год тюрьмы.
Фатхулла Исхаков отсидел в колонии строгого режима 13 лет за убийство трёх человек, которого не совершал. Якобы он пробрался в дом, где спали три девушки и убил их ударами топора, нанеся каждой по 2-3 удара.
Хотя характер травм на теле погибших не был характерен для удара топором (и в 1993 году эксперты пришли к выводу, что раны нанесли лезвием), при вынесении приговора судьи опирались на показания свидетелей, которые утверждали, что видел Исхакова у дома погибших. Выйдя из тюрьмы, он встретился с каждым из односельчан, свидетельствовавших против него. Выяснилось, что Исхакова оговорили под нажимом сотрудников милиции, и свидетели даже дали показания о лжесвидетельстве.
После выхода из тюрьмы Исхаков долгие годы добивался отмены приговора, продолжая доказывать свою невиновность. В 2012 году произошло знаковое событие: один из свидетелей, проходивших по тому делу, всё-таки признался в совершении преступления, за которое был осужден Исхаков. Прокурор направил в суд соответствующее заключение, и в мае текущего года Верховный суд России отменил приговор по делу 1959 года, признав за пенсионером право на реабилитацию.
Таким образом, спустя 64 года Фатхулла Исхаков был признан невиновным.
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"Следственный комитет установил, что Исхаков стал жертвой лжесвидетельства и фальсификации доказательств, но прокуратура не давала согласия на пересмотр дела для полного оправдания пенсионера" - сообщают "Известия".
После этого пенсионер подал иск на компенсацию морального вреда в размере 450 миллионов рублей. Однако Ленинский районный суд Уфы присудил ему 31 млн рублей. Тогда адвокат Исхакова сообщил, что 450 миллионов рублей -нормальная сумма, учитывая, что невиновный отсидел 13 лет, за которые умерла его жена, мать. Когда Исхакова посадили, у него оставался двухлетний сын. Выйдя на свободу, он встретился уже с 15-летним юношей. И еще долгое время для многих односельчан оставался с клеймом убийцы. Поэтому деньги - лишь слабая компенсация за отнятые годы.
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Поскольку это решение не устроило Исхакова, он подал апелляцию, и 25 декабря Верховный суд Башкирии вынес решение о снижении компенсации до двух миллионов рублей.
Сам Исхаков считает такое решение издевательством.
"Вот она [судья – прим. ред.] посидела бы на моем месте 13 лет, в нечеловеческих условиях. Вот ей хватит 2 млн за то, что 13 лет находилась там, баланду кушала. Пусть она завернет эти два миллиона трубочкой и пользуется для мягкого места", - возмущается Фатхулла Исхаков.
Адвокаты истца намерены подать кассационную жалобу.
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Лезвием чего, косы, бритвы, топора, ледоруба, мачете???
Реальный убийца был основным лжесвидетелем???
PS: На мой взгляд, необходимо повсеместно вводить в таких делах проверку на Полиграфе. Потому что часто правду знают только преступник и жертва, а суд выносит решение на основе косвенных улик и показаний.
Имея на руках только красочные рассказы истца, о том, что ему 60 с лишним лет назад причиняли боль и унижение - ни один судья не примет решения на такие суммы, как 450 миллионов, это на минуточку, по три миллиона за каждый месяц отсидки. А если истец еще при этом постоянно пишет доносы на судей, которые рассматривают его дело, вплоть до Президента - то и тем более. А он пишет. Профессионально.
А вопрос как обычно не к ним, а к тем кто законы придумывает. У нас нет никаких четких критериев оценки физического и морального вреда, причиненного потерпевшим. Если истец притащил кучу справок об ухудшении здоровья, да еще приложил выписку из психдиспансера, да все это привязал по датам к событию - тогда и у судьи будет основание обязать Минфин выдать денег. А на основании только лишь рассказов истца, о том, что ему 60 с лишним лет назад причиняли боль и унижение - недостаточно. А если истец еще при этом постоянно пишет доносы на судей, которые рассматривают его дело, вплоть до Президента - то и тем более. А он пишет. Профессионально.
Из дурки далеко видать?
Ты или звездобол, или сидишь в дурке, однозначно.
А еще ты трусливая жалкая либерастная тварь, которая ссыт написать комментарий, а шушукается за спиной.
Ты по себе-то не суди. Приведи другой пример.
Впрочем, ты уже доказал, насколько ты туп и безнадежен.