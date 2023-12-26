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"Совесть есть?": отсидевшему 13 лет за чужое убийство Фатхулле Исхакову суд назначил компенсацию в два миллиона рублей

"Совесть есть?": отсидевшему 13 лет за чужое убийство Фатхулле Исхакову суд назначил компенсацию в два миллиона рублей

Автор:
26 декабря 2023 09:40
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Суд   компенсация   оправдание   убийство   фатхулла исхаков   
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Изначально Исхаков оценил 13 лет жизни в лагерях в 450 миллионов рублей, из которых суд сначала оставил 31 миллион, а потом и вовсе решил, что невинно осуждённому хватит и пары миллионов. По 154 тысяч за год тюрьмы.

Фатхулла Исхаков отсидел в колонии строгого режима 13 лет за убийство трёх человек, которого не совершал. Якобы он пробрался в дом, где спали три девушки и убил их ударами топора, нанеся каждой по 2-3 удара.


Хотя характер травм на теле погибших не был характерен для удара топором (и в 1993 году эксперты пришли к выводу, что раны нанесли лезвием), при вынесении приговора судьи опирались на показания свидетелей, которые утверждали, что видел Исхакова у дома погибших. Выйдя из тюрьмы, он встретился с каждым из односельчан, свидетельствовавших против него. Выяснилось, что Исхакова оговорили под нажимом сотрудников милиции, и свидетели даже дали показания о лжесвидетельстве.


После выхода из тюрьмы Исхаков долгие годы добивался отмены приговора, продолжая доказывать свою невиновность. В 2012 году произошло знаковое событие: один из свидетелей, проходивших по тому делу, всё-таки признался в совершении преступления, за которое был осужден Исхаков. Прокурор направил в суд соответствующее заключение, и в мае текущего года Верховный суд России отменил приговор по делу 1959 года, признав за пенсионером право на реабилитацию.


Таким образом, спустя 64 года Фатхулла Исхаков был признан невиновным.


"Следственный комитет установил, что Исхаков стал жертвой лжесвидетельства и фальсификации доказательств, но прокуратура не давала согласия на пересмотр дела для полного оправдания пенсионера" - сообщают "Известия".


После этого пенсионер подал иск на компенсацию морального вреда в размере 450 миллионов рублей. Однако Ленинский районный суд Уфы присудил ему 31 млн рублей. Тогда адвокат Исхакова сообщил, что 450 миллионов рублей -нормальная сумма, учитывая, что невиновный отсидел 13 лет, за которые умерла его жена, мать. Когда Исхакова посадили, у него оставался двухлетний сын. Выйдя на свободу, он встретился уже с 15-летним юношей. И еще долгое время для многих односельчан оставался с клеймом убийцы. Поэтому деньги - лишь слабая компенсация за отнятые годы.



Поскольку это решение не устроило Исхакова, он подал апелляцию, и 25 декабря Верховный суд Башкирии вынес решение о снижении компенсации до двух миллионов рублей.


Сам Исхаков считает такое решение издевательством.


"Вот она [судья – прим. ред.] посидела бы на моем месте 13 лет, в нечеловеческих условиях. Вот ей хватит 2 млн за то, что 13 лет находилась там, баланду кушала. Пусть она завернет эти два миллиона трубочкой и пользуется для мягкого места", - возмущается Фатхулла Исхаков.

Адвокаты истца намерены подать кассационную жалобу.

Источник:

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Метки: Видео   Суд   компенсация   оправдание   убийство   фатхулла исхаков   
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472
Bublic 77 2 часа назад
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25k
sssss3 18 минут назад
Шрайбикус, раны нанесли лезвием???
Лезвием чего, косы, бритвы, топора, ледоруба, мачете???
Реальный убийца был основным лжесвидетелем???
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−8
25k
Slawa49 Полчаса назад
жадность фраера сгубила! а за спиной уже стоят походу родственнички и друзья слетевшиеся в предчуствии бабла халявного!
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20k
anpetrof Полчаса назад
Теперь нужно каждому, кто виновен в этой "ошибке" по 2-3 удара топором - так честно будет.
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6k
livaneth Полчаса назад
Фемида всё видит!
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25k
Slawa49 Полчаса назад
надо было брать 31 лям и не выпендриватся!!! там деда походу решили доить! у него же никого не осталось, на кой ему деньги??
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1k
asd 40 минут назад
Если каждому невинно осуждённому платить 450млн за 13 лет, то у нас не появится очередь из желающих отсидеть и куча адвокатов, которые захотят на этом поживиться ?
PS: На мой взгляд, необходимо повсеместно вводить в таких делах проверку на Полиграфе. Потому что часто правду знают только преступник и жертва, а суд выносит решение на основе косвенных улик и показаний.
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30
Заяц на Крыльце asd 36 минут назад
Ты хотел бы оказаться на его месте?
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30
Заяц на Крыльце 42 минуты назад
Ну, его ж явно наказали снизив компенсацию после аппеляции. Ещё раз подаст, его опять на 13 лет посадят, что-бы серьёзным людям не мешал.
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1k
рулон обоев 45 минут назад
да это нормальная сумма,пусть поживет остаток жизни ни в чем не нуждаясь
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−8
5k
Serj81 52 минуты назад
Все верно, 13 лет жизни отмотал просто так, пусть государство за своих продажных ментов, прокуроров и судей расплачивается с полна.
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17k
_Tango_ 53 минуты назад
Ну опять судьи у нас плохие. А вопрос как обычно не к ним, а к тем кто законы придумывает. У нас нет никаких четких критериев оценки физического и морального вреда, причиненного потерпевшим. Если истец притащил кучу справок об ухудшении здоровья, да еще приложил выписку из психдиспансера, да все это привязал по датам к событию - тогда и у судьи будет основание обязать Минфин выдать денег.

Имея на руках только красочные рассказы истца, о том, что ему 60 с лишним лет назад причиняли боль и унижение - ни один судья не примет решения на такие суммы, как 450 миллионов, это на минуточку, по три миллиона за каждый месяц отсидки. А если истец еще при этом постоянно пишет доносы на судей, которые рассматривают его дело, вплоть до Президента - то и тем более. А он пишет. Профессионально.
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128
AceChanson _Tango_ Полчаса назад
"Он повторил тезисы, сказанные в Ленинском райсуде: эти деньги ему нужны на покупку дома в Краснодаре стоимостью 100 млн руб. и найм не менее пяти помощников."
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17k
_Tango_ 56 минут назад
Ну опять судьи у нас плохие.

А вопрос как обычно не к ним, а к тем кто законы придумывает. У нас нет никаких четких критериев оценки физического и морального вреда, причиненного потерпевшим. Если истец притащил кучу справок об ухудшении здоровья, да еще приложил выписку из психдиспансера, да все это привязал по датам к событию - тогда и у судьи будет основание обязать Минфин выдать денег. А на основании только лишь рассказов истца, о том, что ему 60 с лишним лет назад причиняли боль и унижение - недостаточно. А если истец еще при этом постоянно пишет доносы на судей, которые рассматривают его дело, вплоть до Президента - то и тем более. А он пишет. Профессионально.
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50k
Элек Мек Час назад
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28k
Lehoia Час назад
Вы за елками леса не видите. После того, как РФ фактически вышло из ЕСПЧ, у граждан РФ пропала даже эта мизерная возможность добиться справедливого решения. Не удивлюсь, если в подобной ситуации через пару лет, его еще и за постой в тюрьме заплатить заставят. Басманное правосудие, х.у.л.и.
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17k
SandMANn 2 часа назад
Типа решением "правосудия" с оглядкой на вышестоящих главнюков как-то и не удивлён. Посему по поводу мысли "судья&баланда" – одобрям.
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378
dm.star2011 2 часа назад
совесть? в нашем суде? абсурд.
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