18 душевных иллюстраций, которые согревают сердца и напоминают о самом важном

В окружающей суете и миллионе задач и задачек мы совсем забываем о каких-то незначительных, но фундаментальных вещах, которые согревают душу.
Иллюстратор Снежана Суш создаёт по-настоящему уютные и тёплые рисунки, которые немного заземляют нас, растапливая даже самые суровые сердца. Художница делает акцент на мягких цветах и мини-историях, от которых на душе становится очень спокойно, будто пуховым платком обернули!
Говорят, что для родителей дети всегда остаются малышами. И как же здорово вернуться в то место, где тебя хвалят только за то, что ты хорошо покушал, а не за выполненный месячный план.
Можно считать странностью такое трепетное отношение стариков к капризным котикам, но насколько очаровательно это выглядит со стороны!
Ох уж эти концерты по заявкам и без! Признавайтесь, а вы в детстве устраивали педставления для своих родных? 🙂
И сколько бы не было лет, главное — пронести в сердцах сквозь года любовь, заботу и уважение!
Твои дедлайны могут гореть сколько угодно, но ты ничего не можешь сделать, когда у твоих чадушек появилось вдохновение помочь тебе! 🙂
Источник:
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