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18 душевных иллюстраций, которые согревают сердца и напоминают о самом важном

18 душевных иллюстраций, которые согревают сердца и напоминают о самом важном

Автор:
26 декабря 2023 09:26
Сообщество : Жизнь
Метки: Душевно   важно   иллюстрация   рисунок   семья   фото   
737
19

В окружающей суете и миллионе задач и задачек мы совсем забываем о каких-то незначительных, но фундаментальных вещах, которые согревают душу.

Иллюстратор Снежана Суш создаёт по-настоящему уютные и тёплые рисунки, которые немного заземляют нас, растапливая даже самые суровые сердца. Художница делает акцент на мягких цветах и мини-историях, от которых на душе становится очень спокойно, будто пуховым платком обернули!

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Говорят, что для родителей дети всегда остаются малышами. И как же здорово вернуться в то место, где тебя хвалят только за то, что ты хорошо покушал, а не за выполненный месячный план.

Можно считать странностью такое трепетное отношение стариков к капризным котикам, но насколько очаровательно это выглядит со стороны!

Ох уж эти концерты по заявкам и без! Признавайтесь, а вы в детстве устраивали педставления для своих родных? 🙂

И сколько бы не было лет, главное — пронести в сердцах сквозь года любовь, заботу и уважение!

Твои дедлайны могут гореть сколько угодно, но ты ничего не можешь сделать, когда у твоих чадушек появилось вдохновение помочь тебе! 🙂

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Метки: Душевно   важно   иллюстрация   рисунок   семья   фото   
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1  комментарий
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Борис Карабанов 6 минут назад
Стиль акварелей напоминает м/ф "Эрнест и Селестина".
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