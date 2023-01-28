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17 комиксов от художницы, которая мастерски иронизирует над любой ситуацией

17 комиксов от художницы, которая мастерски иронизирует над любой ситуацией

Автор:
28 января 2023 10:02
Сообщество : Комиксы
Метки: Герда Штольц   Юмор   забавно   иллюстрация   комикс   рисунок   фото   
799
18

Её рисунки хочется отправлять друзьям, а остроумные фразочки обязательно пригодятся в разговоре.

Короткие комиксы — отличный способ отвлечься от забот и улыбнуться. Художница из Волгограда Герда Штольц публикует в своих соцсетях (Инстаграм* и ВКонтакте) комиксы о повседневных ситуациях, в которые мы частенько попадаем: выход из отпуска, свидание или планирование выходных.


Залежи мемов

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Важное мнение


Прокрастинация


Не забыть взять главное


Уйти в отрыв

Признавайтесь, а как для вас выглядит отвязный отдых по выходным?


После отпуска


Не одинокая, а свободная


Любимые правки


Салон красоты



Фрилансерский язык


Прогулка до ТЦ


Диета


Такое не прощают

Альтернативные сумерки

Занятия спортом

Подарок на годовщину

Рождественский борщ

* Запрещены в РФ

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Метки: Герда Штольц   Юмор   забавно   иллюстрация   комикс   рисунок   фото   
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2  комментария
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18k
Дмитрий Полчаса назад
Эмм.... здесь кто-нибудь есть из Волгограда? Найдите эту "художницу" и расскажите ей, что у людей, как правило, есть носы.
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1k
КАКАнгел 16 минут назад
Почему бабы гордятся что они конченые идиотки мрази, мозготрахалки и истерички ? Как бы это недостатки и от них надо избавляться а не рисовать в комиксах.
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