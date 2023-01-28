17 комиксов от художницы, которая мастерски иронизирует над любой ситуацией

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Её рисунки хочется отправлять друзьям, а остроумные фразочки обязательно пригодятся в разговоре.
Короткие комиксы — отличный способ отвлечься от забот и улыбнуться. Художница из Волгограда Герда Штольц публикует в своих соцсетях (Инстаграм* и ВКонтакте) комиксы о повседневных ситуациях, в которые мы частенько попадаем: выход из отпуска, свидание или планирование выходных.
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Важное мнение
Прокрастинация
Не забыть взять главное
Уйти в отрыв
Признавайтесь, а как для вас выглядит отвязный отдых по выходным?
После отпуска
Не одинокая, а свободная
Любимые правки
Салон красоты
Фрилансерский язык
Прогулка до ТЦ
Диета
Такое не прощают
Альтернативные сумерки
Занятия спортом
Подарок на годовщину
Рождественский борщ
* Запрещены в РФ
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Метки: Герда Штольц Юмор забавно иллюстрация комикс рисунок фото
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