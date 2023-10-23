39-летняя дама закатила скандал в подъезде, перепугав всех соседей, после того, как отказала 19-летнему партнёру в сексе

Telegram-канал SHOT сообщает, что поздней ночью в красногорском ресторане Peterfest 39-летняя женщина познакомилась с 19-летним парнем. Парочка выпивала и веселилась, а после они отправились домой к молодому человеку. В подъезде дама заявила, что никакого секса между ними не будет. Судя по всему, парень планировал жаркую ночь с милфой, но она его жёстко обломала. После отказа парень зашёл домой и захлопнул дверь перед носом женщины.