39-летняя дама закатила скандал в подъезде, перепугав всех соседей, после того, как отказала 19-летнему партнёру в сексе

В деревне Ивановское Красногорского района в подъезде многоэтажного дома случился скандал, после того, как женщина отказала парню в сексе.
Telegram-канал SHOT сообщает, что поздней ночью в красногорском ресторане Peterfest 39-летняя женщина познакомилась с 19-летним парнем. Парочка выпивала и веселилась, а после они отправились домой к молодому человеку. В подъезде дама заявила, что никакого секса между ними не будет. Судя по всему, парень планировал жаркую ночь с милфой, но она его жёстко обломала. После отказа парень зашёл домой и захлопнул дверь перед носом женщины.
Женщина явно не ожидала такого поведения и оно её оскорбило. Чтобы отомстить, дама решила подставить парня. Она начала бегать по этажам и кричать, что её насилуют. Соседи, перепугавшись, вызвали полицию. Выпившая дама требовала наказать своего спутника за такую дерзость. Полицейские провели беседу с парнем и отправили пьяную даму домой.
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Главное нахрена это на ФИШКИ тащить?