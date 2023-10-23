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39-летняя дама закатила скандал в подъезде, перепугав всех соседей, после того, как отказала 19-летнему партнёру в сексе

39-летняя дама закатила скандал в подъезде, перепугав всех соседей, после того, как отказала 19-летнему партнёру в сексе

Автор:
23 октября 2023 11:49
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   дама   интересное   клуб   милфа   секс   скандал   фото   
2414
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В деревне Ивановское Красногорского района в подъезде многоэтажного дома случился скандал, после того, как женщина отказала парню в сексе.

Telegram-канал SHOT сообщает, что поздней ночью в красногорском ресторане Peterfest 39-летняя женщина познакомилась с 19-летним парнем. Парочка выпивала и веселилась, а после они отправились домой к молодому человеку. В подъезде дама заявила, что никакого секса между ними не будет. Судя по всему, парень планировал жаркую ночь с милфой, но она его жёстко обломала. После отказа парень зашёл домой и захлопнул дверь перед носом женщины.

Женщина явно не ожидала такого поведения и оно её оскорбило. Чтобы отомстить, дама решила подставить парня. Она начала бегать по этажам и кричать, что её насилуют. Соседи, перепугавшись, вызвали полицию. Выпившая дама требовала наказать своего спутника за такую дерзость. Полицейские провели беседу с парнем и отправили пьяную даму домой.

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Метки: Россия   дама   интересное   клуб   милфа   секс   скандал   фото   
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9  комментариев
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390k
Алексей Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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975
Гера 16 минут назад
Нафига выкладывать фото милфы на 50% перекрытое туманом?
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22k
BiZ 17 минут назад
очень правдоподобно) вечно ходят на грани) сначала не дам, потом саму же трясет, что ща пошлют)
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37k
Алексей 22 минуты назад
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37k
Алексей 22 минуты назад
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37k
Алексей 22 минуты назад
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448
Михаил Полчаса назад
А ведь могла быть неплохо отодрана...
Полюбому потом жалеть будет
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3k
Χάρων Полчаса назад
И где крыса берёт такую дичь?
Главное нахрена это на ФИШКИ тащить?
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14k
Всё – приехали! 39 минут назад
"Полицейские провели беседу с парнем" – о чём это?
И вообще, к чему такая скрытность? Народ должен знать своих "героев"(-инь, пардон) в лицо (...онаж-жешь не стеснялась шухарить соседей). Может у 39-летней "дамы-динамы" – пропиариться был крайний шанс?
Вопрос к https://t.me/shot_shot/58460https://t.me/shot_shot/58460.
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